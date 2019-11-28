Политика

Газета.RuГазета.RuРейтинг Зеленского на Украине упал до 52%

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
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с чего всё началось
По данным на конец ноября 2019 года, к президенту Украины Владимиру Зеленскому положительно относятся 52% опрошенных жителей, отрицательно — 19%, об этом свидетельствуют
 данные Киевского международного института социологии (КМИС).
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