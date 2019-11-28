Политика
Газета.RuСоцопрос показал резкое падение рейтинга Зеленского
Рейтинг поддержки президента Украины Владимира Зеленского обвалился более чем на 20% - до 52% за два месяца. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС) со ссылкой на результаты свежего опроса.
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с чего всё началось
По данным на конец ноября 2019 года, к президенту Украины Владимиру Зеленскому положительно относятся 52% опрошенных жителей, отрицательно — 19%, об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии (КМИС).РБК05:09
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