с чего всё началось

Рейтинг поддержки президента Украины Владимира Зеленского обвалился более чем на 20% - до 52% за два месяца. Об этом сообщает Киевский международный институт социологии (КМИС) со ссылкой на результаты свежего опроса.

Спорт Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об итогах олимпийского собрания, на котором обсуждали рекомендации комитета по соответствую Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Спорт Ласицкене исключена из списка участниц турнира в Глазго Организаторы турнира в Глазго, который пройдет 15 февраля 2020 года, исключили Ласицкене из числа участниц из-за санкций, наложенных на Всероссийскую федерацию легкой атлетики, (ВФЛА) сообщила сегодня менеджер спортсменки Ольга Назарова.

Хоккей Овечкин вышел на 13-е место в НХЛ по голам в равных составах Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (4:3). Этот гол стал 416-м для россиянина в НХЛ в равных составах, по этому показателю он вышел на 13-е место в истории лиги.

Общество Российский снайпер установил новый мировой рекорд Новый мировой рекорд по дальности ночного выстрела установлен российским снайпером Сергеем Шмаковым. Это произошло 26 ноября 2019 года.

Политика Ахеджакова и Макаревич обратились к Путину Под письмом подписались музыкант Андрей Макаревич, актриса Лия Ахеджакова и писатели Виктор Шендерович, Людмила Улицкая, Дмитрий Быков.

Политика Франция не приняла предложение России о моратории на размещение РСМД Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж не принял предложения России о моратории на размещении ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Общество Венгрия отказалась от участия в «Евровидении-2020» Венгрия решила не принимать участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2020 году, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Политика Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.

Происшествия Захарова рассказала, кто первым откликнулся на ДТП в Доминикане Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поблагодарила всех, кто моментально откликнулся и предложил помощь пострадавшим в аварии в Доминикане, где перевернулся автобус с российскими туристами.