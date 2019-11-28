с чего всё началось

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал до 52%, утверждают киевские социологи. Отрицательно к лидеру страны относится почти 20% респондентов. При этом в сентябре Зеленского поддерживали 73% населения Украины, а 7% относились к нему плохо.

Общество Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течении 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.

Политика «Газпром» пообещал перекрыть газ Украине Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.

Политика Еврокомиссия отказалась обжаловать решение суда по газопроводу OPAL Европейская комиссия (ЕК) не будет обжаловать решение суда, ограничившее использование сухопутного отвода от газопровода "Северный поток" - газопровода OPAL, сообщил "Интерфаксу" источник в ЕК.

Политика Макрон заинтересовался предложением Путина о ракетах в Европе 25 сентября стало известно, что президент России Владимир Путин предложил нескольким десяткам стран, в том числе членам НАТО, запретить в Европе и других регионах развертывание ракет средней и малой дальности.

Общество Путин отменил выплату по уходу за ребёнком в размере 50 рублей Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет в размере 50 рублей.

Спорт Станислав Поздняков: на Олимпиаду Россия едет Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал об итогах олимпийского собрания, на котором обсуждали рекомендации комитета по соответствую Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Политика Владимира Путина просят не подписывать закон о физлицах-иноагентах С обращением к президенту выступили 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов Более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты подписали обращение к президенту РФ с просьбой не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.

Политика Украина рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что ведомство рассматривает пять сценариев реинтеграции Донбасса, пишет УНИАН.

Наука Ученые назвали причины вымирания неандертальцев Ученые построили модели, имитирующие развитие популяции неандертальцев и пришли к выводу, что для объяснения вымирания этой ветви рода Homo не нужны никакие дополнительные факторы.

Общество В «Роскосмосе» нашли существовавшие десятилетиями схемы коррупции «На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», — сказал Мельников (цитата по «РИА Новости»).

Общество Силуанов предложил сократить число надзорных органов в России Глава Министерства финансов России Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил сократить количество контрольно-надзорных органов в стране в рамках оптимизации штата госслужащих.

Экономика Сбербанк снизит ставки рефинансирования ипотеки Один из крупнейших игроков российского рынка ипотеки — Сбербанк — с 29 ноября снижает ставки по рефинансированию жилищных кредитов других банков.