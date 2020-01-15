Президент России предложил из федерального бюджета компенсировать до двух третьих потерь регионов от применения инвестиционного налогового вычета. Также перед кабмином была поставлена задача сохранить бюджетную устойчивость.

Политика Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.

Происшествия Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.

Общество В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы "То, что мы делаем сейчас, уже будет отражаться на второй половине XXI века. Мы приговорены к определенному развитию событий. <...>

Политика Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.

Политика Гончарук объяснил появление аудиозаписи с критикой Зеленского в сети Премьер-министр Украины Алексей Гончарук пояснил появление аудиозаписи с критикой президента страны Владимира Зеленского, по его словам, против главы государства и правительства выступает много людей.

Происшествия Обвиняемую в шпионаже Цуркан освободили из-под стражи Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат в четверг, 16 января.

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Финансы России предсказали курс 200 рублей за доллар Согласно бюджетному правилу, начавшему действовать в 2018 году, сверхдоходы бюджета от экспорта нефти и газа направляются в Фонд национального благосостояния.

Космос В центре Млечного пути обнаружены неизвестные объекты Астрономы открыли сразу шесть объектов неизвестной природы, которые расположены в центре Млечного пути вблизи сверхмассивной черной дыры.

Общество Михалков ответил Жириновскому на предложение поменять российский гимн Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн, сообщает РИА Новости.

Политика Зеленский отозвал законопроект о децентрализации Президент Украины Владимир Зеленский отозвал законопроект №2598, поданный им на рассмотрение Верховной рады, сообщила 16 января пресс-служба офиса президента Украины.