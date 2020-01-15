Экономика
Российская газетаПрезидент РФ пообещал регионам компенсировать часть потерь бюджетов
Президент России предложил из федерального бюджета компенсировать до двух третьих потерь регионов от применения инвестиционного налогового вычета. Также перед кабмином была поставлена задача сохранить бюджетную устойчивость.
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РФ будет компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов от налогового инвествычета
Интерфаксвчера в 05:11
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