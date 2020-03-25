Сегодня, 25 марта, президент России Владимир Путин, выступая с обращением к жителям страны, сообщил, что в целях противодействия угрозе распространения коронавируса, чтобы избавить людей от необходимости приходить в социальные учреждения для подтверждения права на получение социальных пособий и льгот, выплаты будут продлевать автоматически на предстоящие шесть месяцев.

Все пособия и льготы в России продлят автоматически

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