Коронавирус
Новгородские ведомостиВсе пособия и льготы в России продлят автоматически
Сегодня, 25 марта, президент России Владимир Путин, выступая с обращением к жителям страны, сообщил, что в целях противодействия угрозе распространения коронавируса, чтобы избавить людей от необходимости приходить в социальные учреждения для подтверждения права на получение социальных пособий и льгот, выплаты будут продлевать автоматически на предстоящие шесть месяцев.
Читать в источнике
Оценить329
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 18:11, Ашберн
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Общество
В Москве ограничат посещение церквей и мечетей из-за вируса
Новые меры по борьбе с коронавирусом в Москве на следующей неделе коснутся не только ресторанов, кафе и парков, но и религиозных учреждений.
Общество
Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
Происшествия
В Пушкине неизвестные подожгли траву на полях
Жители Пушкина жалуются на пожары на полях около города. Так, загорелась трава вдоль улицы Архитектора Данини.
Хоккей
За кокаин хоккеист Дьяков дисквалифицирован на 15 месяцев
Международная федерация хоккея на льду (ИИХФ) дисквалифицировала на 15 месяцев 26-летний российского защитника клуба КХЛ Адмирала Кирилла Дьякова за употребление кокаина.
Происшествия
В Петербурге мужчина жестоко расправился с родителями
30-летний житель Петербурга задержан после убийства родителей. Как стало известно РЕН ТВ, мужчина зарезал отца и мать.
Экономика
Путин предложил обложить проценты по крупным вкладам налогом в 13%
«Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги превышает миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%», – сказал президент.
Происшествия
Москвичка в Коммунарке умерла не от коронавируса, а от рака
Причиной смерти 69-летней москвички в больнице в Коммунарке, где находятся заболевшие коронавирусом, стала онкология.
Экономика
Богатейший человек Европы за день заработал 11 миллиардов долларов
Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, которого называют богатейшим человеком Европы, за день заработал 11,3 миллиарда долларов на росте мировых финансовых рынков.
Здоровье
Названо смертельно опасное лекарство для лечения коронавируса
Некоммерческая организация здравоохранения Banner Health опубликовала материал о том, что хлорохин является смертельно опасным лекарством для лечения коронавируса.
Общество
Лоукостер «Победа» не может вывезти россиян из Дубая
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Футбол
Игроков «Барселоны» не устроило предложение клуба по снижению зарплат
Футболистов «Барселоны» не устроило первое предложение руководства клуба по снижению зарплат в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.
Наука
Учёные начали усыплять лабораторных мышей из-за пандемии коронавируса
Учёные начали усыплять лабораторных мышей из-за пандемии коронавируса.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
В США 849 человек умерли от коронавируса
Всего в стране заразились более 60 тысяч человек. В среду, 25 марта, стало известно о том, что в США 849 человек умерли от коронавируса.
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
Владимир Путин обратится к жителям России из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.
Общество
Власти США согласовали пакет мер поддержки экономики на $2 трлн
Сегодня, 25 марта 2020 года, стало известно, что администрация президента США договорилась с демократами из Сената о пакете мер поддержки экономики на $2 трлн.
Здоровье
В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом
Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
Авто
Минпромторг предлагает расширить программы льготного автокредитования
В проекте постановления говорится также о распространении действия программы «Семейный автомобиль» на семьи с одним несовершеннолетним ребенком.
Музыка
Клип Little Big набрал более 45 миллионов просмотров
Видео на композицию Uno отечественного коллектива Little Big, с которой группа должна была представлять Россию на отмененном "Евровидении" этого года, менее чем за две недели только на официальном YouTube-канале смотра набрал свыше 45 миллионов просмотров.
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Футбол
Мхитарян: предпочту футбол Фонсеки философии Эмери
Предпочитаю футбол Фонсеки — мы играем очень агрессивно, пытаемся держать мяч под своим контролем всё время.
Общество
Собянин назвал высокой динамику распространения коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что динамика распространения коронавирусной инфекции в Москве — высокая.
Общество
Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса
Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Футбол