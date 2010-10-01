Технологии
AsteraСоцсеть «ВКонтакте» запустила распознавание голосовых сообщений
Преобразование голосовых сообщений пока будет работать только в мобильных приложениях, а в дальнейшем функцию запустят и в веб-версии «ВКонтакте».
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Шоу-бизнес
Модель обрадовала подписчиков снимком в прозрачных трусах
Московский Комсомолец 08:12
Кино
Universal Pictures и Бекмамбетов подписали контракт на пять screenlife-фильмов
"Согласно контракту, голливудская студия выпустит пять кинокартин, спродюсированных Бекмамбетовым в формате screenlife - когда действие фильма целиком разворачивается на экранах компьютера или смартфона", - говорится в сообщении.
Интерфакс 15:31
Происшествия
Суд Саратова оправдал экс-начальника регионального главка МЧС
Российская газета 09:22
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым заявила, что не пойдет на мировую
Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, заявила, что не пойдет на мировую с представителями актера Михаила Ефремова, она считает, что он должен сидеть в тюрьме.
РИА Новости 14:37
Общество
Непрерывный экономический рост США завершился
По мнению аналитиков бюро, экономика США вступила в рецессию с февраля, когда наблюдалось снижение экономической активности из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Lenta.ru 07:46
Общество
Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве
Власти Москвы пока что не намерены отказываться от приложения «Социальный мониторинг», которое должны устанавливать заразившиеся коронавирусом граждане и их родственники.
РБК 15:53
Наука
Археологи нашли предшественника Великой китайской стены
Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика 05:42
Общество
В большом интервью Беглов рассказал о снятии ограничений в Петербурге
Губернатор Петербурга рассказал, когда и как Петербург вернется к нормальной жизни. Большое интервью Александр Беглов дал агентству ТАСС.
Газета Metro 12:17
Происшествия
Жители Дагестана устроили стихийный митинг из-за грубости полицейского
Полицейские остановили автомобиль под управлением 60-летнего местного жителя.
Кавказ Пост 14:42
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре
Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы.
ТАСС 15:00
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
Футбол
Вагнер Лав заработает 800 тысяч евро за сезон в ЦСКА
REGNUM вчера в 09:14
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
Игры
Фоторежим появится в The Last of Us Part II с патчем первого дня
Релиз The Last of Us Part II ожидается 19 июня текущего года эксклюзивно на PlayStation 4. Первые рецензии на новое творение Naughty Dog появятся ровно за неделю до выхода, то есть 12 июня.
3DNews 01:43
Происшествия
Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым
Советский, российский актер, сценарист и шоумен Иван Охлобыстин прокомментировал инцидент со своим другой и коллегой - актером и режиссером Михаилом Ефремовым.
Российская газета 10:38
Армия и оружие
В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25
REGNUM вчера в 15:19
Игры
Разработчик ремейка S.T.A.L.K.E.R. показал, как выглядели бы дождь и гроза на движке UE4
Чемпионат вчера в 13:57
Экономика
ФНС запустила сервис по проверке налоговых льгот
Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, где налогоплательщики могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам во II квартале 2020 года в связи с пандемией.
Российская газета 13:11
Политика
Меркель и Путин провели телефонные переговоры
Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину. Об этом во вторник, 9 июня, сообщается на сайте Кремля.
Известия 10:59
Происшествия
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы
Актер Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы, сообщают СМИ.
Коммерсантъ вчера в 16:16
Кино
Зак Снайдер решил изменить цвета в «Лиге справедливости»
Evo-rus.com вчера в 11:37
Общество
Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице
Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года.
Smolnarod.ru вчера в 09:37
Здоровье
С 1 июля автомобилистов Ростовской области ждет важное изменение
В России с 1 июля будет изменен порядок проведения медицинского освидетельствования для получения или продления срока действия водительского удостоверения.
Батайское время 09:33
Общество
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Российская газета вчера в 07:23
Армия и оружие
За сутки украинская армия пять раз нарушила перемирие в ДНР
Новостной фронт 02:43
Общество
«Просьба с самого верха»: «Медуза» сообщила о разговоре Собянина и Путина перед отменой ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные, сообщает «Медуза» со ссылкой на источник, близкий к администрации президента.
Forbes 07:38