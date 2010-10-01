Преобразование голосовых сообщений пока будет работать только в мобильных приложениях, а в дальнейшем функцию запустят и в веб-версии «ВКонтакте».

Кино Universal Pictures и Бекмамбетов подписали контракт на пять screenlife-фильмов "Согласно контракту, голливудская студия выпустит пять кинокартин, спродюсированных Бекмамбетовым в формате screenlife - когда действие фильма целиком разворачивается на экранах компьютера или смартфона", - говорится в сообщении.

Общество Непрерывный экономический рост США завершился По мнению аналитиков бюро, экономика США вступила в рецессию с февраля, когда наблюдалось снижение экономической активности из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19. 27

Общество Приложение «Социальный мониторинг» продолжит работать в Москве Власти Москвы пока что не намерены отказываться от приложения «Социальный мониторинг», которое должны устанавливать заразившиеся коронавирусом граждане и их родственники. 6

Наука Археологи нашли предшественника Великой китайской стены Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой. 8

Происшествия В Воронеже полицейский сбил трех пешеходов на тротуаре Сотрудник полиции в нерабочее время выехал на тротуар на Ленинском проспекте в Воронеже, в результате ДТП один пешеход погиб, двое получили травмы. 168

Энергетика Минск потребовал пересмотра цен на российский газ Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии. 691

Шоу-бизнес Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль. 3

Игры Фоторежим появится в The Last of Us Part II с патчем первого дня Релиз The Last of Us Part II ожидается 19 июня текущего года эксклюзивно на PlayStation 4. Первые рецензии на новое творение Naughty Dog появятся ровно за неделю до выхода, то есть 12 июня. 4

Происшествия Охлобыстин прокомментировал инцидент с Ефремовым Советский, российский актер, сценарист и шоумен Иван Охлобыстин прокомментировал инцидент со своим другой и коллегой - актером и режиссером Михаилом Ефремовым. 27

Экономика ФНС запустила сервис по проверке налоговых льгот Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, где налогоплательщики могут узнать, освобождены ли они от уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам во II квартале 2020 года в связи с пандемией. 2

Политика Меркель и Путин провели телефонные переговоры Канцлер Германии Ангела Меркель позвонила президенту России Владимиру Путину. Об этом во вторник, 9 июня, сообщается на сайте Кремля. 65

Происшествия Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы Актер Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы, сообщают СМИ.

Общество Путин поручил продлить выплаты пособия по безработице Как следует из документа, необходимо обеспечить продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на 3 месяца гражданам, зарегистрированным в службе занятости в качестве безработных и утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты после 1 марта 2020 года. 1,7K