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БИЗНЕС OnlineБИЗНЕС OnlineСоцсеть «ВКонтакте» запустила распознавание голосовых сообщений

Соцсеть «ВКонтакте» внедрила технологию распознавания голосовых сообщений. Теперь пользователям не придется слушать голосовые сообщения, их можно будет прочитать, сообщила пресс-служба «ВКонтакте».
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ВКонтакте запустила технологию распознавания аудиосообщений

The GEEK05:39

«ВКонтакте» научилась переводить голосовые сообщения в текст

Телеканал 360°08:08

«ВКонтакте» запустила технологию распознавания аудиосообщений

ТАСС06:18

«ВКонтакте» научилась распознавать текст аудиосообщений

3DNews06:32

«ВКонтакте» запустила систему распознавания аудиосообщений

Astera07:02

«ВКонтакте» избавит от прослушивания голосовых сообщений

Вести.Ru06:16

Во «ВКонтакте» готовят систему распознавания аудиосообщений

Игромания.ру08:16
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Греция заявляет о готовности начать войну с Турцией

О готовности к войне с Турцией заявила Греция. Об этом стало известно Evo-rus.com.
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Sony объявила дату презентации PlayStation 5

1 июня Sony отменила связанное с PlayStation 5 мероприятие, пояснив в соцсетях, что сейчас «не время праздновать».
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Титан удаляется от Сатурна со скоростью 11 сантиметров в год

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Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
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UFC раскрыл местоположение бойцовского острова и назвал даты турниров

Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сообщила местоположение так называемого бойцовского острова и анонсировала даты проведения турниров.
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В крови Ефремова были обнаружены следы наркотиков

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Хирург детской областной больницы в Калининграде умер от коронавируса

Врач-хирург Детской областной больницы Калининградской области Мелик Ростомян сегодня скончался от коронавируса.
Российская газета 13:08
Происшествия

Дочь актера Михаила Ефремова высказалась по поводу ДТП с участием отца

Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария высказалась по поводу ДТП с участием артиста в центре Москвы.
Mockva.ru вчера в 22:55
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Путин присвоил Марии Захаровой высший дипломатический ранг посла

Версия.Инфо вчера в 10:23
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Энергетика

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
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Футбол

«Манчестер Сити» объявил имя нового ассистента Гвардиолы

«Манчестер Сити» посредством своего официального сайта объявил о том, что в тренерский штаб клуба вошёл 54-летний испанский специалист Хуан Мануэль Лильо.
Евро-футбол.ру 12:39
Общество

ФТС объяснила задержки сроков доставки посылок

Как объясняли логистические игроки, новые правила привели к увеличению сроков обработки посылок на таможне, так как приказ № 112 устанавливает ограничения для пассажирских таможенных деклараций экспресс-грузов, а также из-за некорректного информационного обмена данными информационной системы ФТС с информационной базой МВД.
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Бывшие боевики осуждены за преступление 20-летней давности

Коммерсантъ 11:14
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Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме.
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Футбол

Глава РФС ответил на критику Федуна

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Политика

В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»

В Германии допустили введение санкций против США из-за "СП-2" США против "Северного потока — 2" и Германия готовит ответные санкции.
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Общество

Власти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»

Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
Газета.Ru 10:57
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Общество

В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений

В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов.
Коммерсантъ вчера в 15:47
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Александр Беглов: Петербург постепенно возвращается к нормальной жизни

До недавнего времени число заболевших в Петербурге было в восемь — десять раз выше количества выздоровевших.
ТАСС 11:00
Происшествия

В Красноярске арестовали подозреваемых в нападении на инкассаторов

Суд постановил заключить под стражу троих подозреваемых в нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Газета.Ru 10:00
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Общество

На Петербург обрушился град размером с яйцо

Жители города сообщают, что град размером с голубиное яйцо бьет автомобили и повреждает крыши зданий.
Газета.Ru 12:44
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Происшествия

В ульяновском СИЗО произошел бунт

В соцсетях вскоре появилась информация, что в ульяновском СИЗО бунтуют заключенные.
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Космос

«Роскосмос» опроверг использование российских деталей на Crew Dragon

Пресс-служба "Роскосмоса" официально опровергла применение российских комплектующих в американском корабле Crew Dragon.
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Кино

В США покажут российский фильм «Вратарь Галактики»

В США покажут российский научно-фантастический фильм «Вратарь галактики» Джаника Файзиева.
Что происходит 13:06
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Общество

Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
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Общество

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 07 июня в 21:41
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Наука

Негативное мышление увеличивает риск развития деменции

Взятые вместе с другими исследованиями, которые связывают депрессию и тревогу с риском развития деменции, мы ожидаем, что хронические негативные стереотипы мышления в течение длительного периода времени могут увеличить риск развития деменции.
Evo-rus.com 03:05
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Общество

Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок

Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 07:23
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Экономика

Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля

Эксперт отметил, что главными факторами, оказывающими положительное влияние на курс рубля, традиционно являются растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
Газета.Ru 07:24
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Культура

Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров

Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
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