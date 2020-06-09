Технологии
БИЗНЕС OnlineСоцсеть «ВКонтакте» запустила распознавание голосовых сообщений
Соцсеть «ВКонтакте» внедрила технологию распознавания голосовых сообщений. Теперь пользователям не придется слушать голосовые сообщения, их можно будет прочитать, сообщила пресс-служба «ВКонтакте».
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 13:15, Ашберн
Армия и оружие
Греция заявляет о готовности начать войну с Турцией
О готовности к войне с Турцией заявила Греция. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06 июня в 14:38
Игры
Sony объявила дату презентации PlayStation 5
1 июня Sony отменила связанное с PlayStation 5 мероприятие, пояснив в соцсетях, что сейчас «не время праздновать».
Lenta.ru 04:38
Происшествия
Боец Шлеменко назвал предумышленным убийством ДТП с участием Ефремова
Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко поделился мнением о ДТП с участием Заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 08:40
Единоборства
UFC раскрыл местоположение бойцовского острова и назвал даты турниров
Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) сообщила местоположение так называемого бойцовского острова и анонсировала даты проведения турниров.
RT на русском 12:15
Здоровье
Хирург детской областной больницы в Калининграде умер от коронавируса
Врач-хирург Детской областной больницы Калининградской области Мелик Ростомян сегодня скончался от коронавируса.
Российская газета 13:08
Происшествия
Дочь актера Михаила Ефремова высказалась по поводу ДТП с участием отца
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария высказалась по поводу ДТП с участием артиста в центре Москвы.
Mockva.ru вчера в 22:55
Политика
Путин присвоил Марии Захаровой высший дипломатический ранг посла
Версия.Инфо вчера в 10:23
Энергетика
Минск потребовал пересмотра цен на российский газ
Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru 11:56
Футбол
«Манчестер Сити» объявил имя нового ассистента Гвардиолы
«Манчестер Сити» посредством своего официального сайта объявил о том, что в тренерский штаб клуба вошёл 54-летний испанский специалист Хуан Мануэль Лильо.
Евро-футбол.ру 12:39
Общество
ФТС объяснила задержки сроков доставки посылок
Как объясняли логистические игроки, новые правила привели к увеличению сроков обработки посылок на таможне, так как приказ № 112 устанавливает ограничения для пассажирских таможенных деклараций экспресс-грузов, а также из-за некорректного информационного обмена данными информационной системы ФТС с информационной базой МВД.
РБК 09:49
Происшествия
Бывшие боевики осуждены за преступление 20-летней давности
Коммерсантъ 11:14
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о референдуме
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект о референдуме.
Страна Советов on-line 11:50
Футбол
Глава РФС ответил на критику Федуна
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о критике владельца московского "Спартака" Леонида Федуна по вопросу проведения матча 1/2 финала Олимп - Кубка России между красно-белыми и петербургским "Зенитом".
Газета.Ru 08:49
Политика
В Германии допустили введение санкций против США из-за «СП-2»
В Германии допустили введение санкций против США из-за "СП-2" США против "Северного потока — 2" и Германия готовит ответные санкции.
Экспресс газета 01:07
Общество
Власти Архангельской области отказались от проекта «Шиес»
Власти Архангельской области решили исключить проект "Шиес" из списка приоритетных.
Газета.Ru 10:57
Общество
В Петербурге готовят план поэтапного снятия ограничений
В Санкт-Петербурге в ближайшие дни будет представлен поэтапный план по снятию ограничительных мер, введенных из-за коронавируса COVID-19, сообщил губернатор Александр Беглов.
Коммерсантъ вчера в 15:47
Здоровье
Александр Беглов: Петербург постепенно возвращается к нормальной жизни
До недавнего времени число заболевших в Петербурге было в восемь — десять раз выше количества выздоровевших.
ТАСС 11:00
Происшествия
В Красноярске арестовали подозреваемых в нападении на инкассаторов
Суд постановил заключить под стражу троих подозреваемых в нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Газета.Ru 10:00
Общество
На Петербург обрушился град размером с яйцо
Жители города сообщают, что град размером с голубиное яйцо бьет автомобили и повреждает крыши зданий.
Газета.Ru 12:44
Происшествия
В ульяновском СИЗО произошел бунт
В соцсетях вскоре появилась информация, что в ульяновском СИЗО бунтуют заключенные.
Ульяновская правда 10:49
Космос
«Роскосмос» опроверг использование российских деталей на Crew Dragon
Пресс-служба "Роскосмоса" официально опровергла применение российских комплектующих в американском корабле Crew Dragon.
Ruposters.ru 09:05
Кино
В США покажут российский фильм «Вратарь Галактики»
В США покажут российский научно-фантастический фильм «Вратарь галактики» Джаника Файзиева.
Что происходит 13:06
Общество
Медведев заявил о риске роста преступности среди мигрантов в России
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в России существует риск увеличения преступности среди мигрантов, которые потеряли работу из-за пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:48
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ 07 июня в 21:41
Наука
Негативное мышление увеличивает риск развития деменции
Взятые вместе с другими исследованиями, которые связывают депрессию и тревогу с риском развития деменции, мы ожидаем, что хронические негативные стереотипы мышления в течение длительного периода времени могут увеличить риск развития деменции.
Evo-rus.com 03:05
Общество
Собянин отменил самоизоляцию, пропуска и график прогулок
Режим самоизоляции и пропускная система в Москве отменяются с 9 июня. Об этом в своем блоге заявил мэр Сергей Собянин.
Российская газета вчера в 07:23
Экономика
Эксперт назвал основные факторы укрепления рубля
Эксперт отметил, что главными факторами, оказывающими положительное влияние на курс рубля, традиционно являются растущие цены на нефть, приток иностранного капитала и позитивная конъюнктура на глобальных финансовых рынках.
Газета.Ru 07:24
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00