Происшествия

РидусРидусСоцсети заполонили жуткие кадры взрыва в Бейруте

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Соцсети наполнили снятые очевидцами кадры последствий взрывов в порту Бейрута. Половина районов столицы Ливана оказалась частично разрушена, как после землетрясения или бомбардировки. Сейсмический центр в королевстве Иордании зафиксировал колебание земной коры магнитудой 4,5 балла.
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Известия 09:41
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Белоруссия сохранила советскую модель, в которой государство контролирует большую часть экономики, пишет издание.
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Завтра, 6 августа, жители Ленинского и Кировского районов Саратова останутся без холодной воды, в связи с этим организован подвоз воды.
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Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
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Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал предложение первого президента Украины.
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«Вчера Минфин Нидерландов получил письмо от коллег из РФ с предложением пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН) с целью увеличения ставок налога на доходы у источника выплаты в отношении дивидендов и процентов до 15%», ‒ говорится в сообщении KPMG.
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Кабинет министров Украины в среду, 5 августа, принял решение о выходе страны из соглашения о сотрудничестве погранвойск стран СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности.
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