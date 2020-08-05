Происшествия

Новый ВекНовый ВекЧисло погибших при взрывах в Бейруте превысило 100 человек

Красный крест обновил информацию о погибших и раненых в результате взрывов в порту Бейрута. Согласно последним данным, 100 человек погибли, более 4 000 человек получили различные ранения, передает AFP News.
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Подробнее о событии

Федерация Красного Креста выделила 750 тыс. франков для пострадавших в Бейруте

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Число погибших в результате взрыва в Бейруте превысило 100 человек

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Число погибших при взрыве в Бейруте может достичь ста человек

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Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100 человек

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Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100

Lenta.ru02:05

Число погибших при взрыве в Бейруте превысило 100

ТАСС01:58

Что случилось этой ночью: среда, 5 августа

Интерфакс00:46
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 06:29, Ашберн
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Селитру, взорвавшуюся в Бейруте, конфисковали с молдавского судна

Вести.Ru 04:56
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Сотрудник ДПС заявил, что Ефремов в момент ДТП был пьян

Газета.Ru 05:07
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Политика

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Амур.инфо 03 августа в 10:27
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Общество

Новосибирским семьям с детьми выплатили уже более 11 млрд рублей — ПФР

Новосибирск, 5 августа 2020, 05:17 — REGNUM Более 395 тысяч новосибирских семей уже получили дополнительные выплаты на 543 тысячи детей.
REGNUM вчера в 22:17
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Шоу-бизнес

Стало известно о непоправимых изменениях во внешности Заворотнюк

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Экономика

Хабаровский край набрал 8 млрд кредитов за время работы Фургала

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал увеличил общую сумму кредитов за годы своей работы на посту главы региона на 8 млрд рублей.
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Общество

Мишустин снял ограничение на железнодорожное сообщение с Калининградом

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, снимающее ограничение на пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами России.
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«Спартак» подписал долгосрочный контракт с Уруновым

РИА Новости 06:18
Здоровье

В Чувашии возобновляют медосмотры и диспансеризацию

Услуга будет недоступна пенсионерам старше 65 лет и пациентам из группы риска В Чувашии в ближайшее время возобновят проведение профилактических медосмотров и диспансеризации.
Правда ПФО вчера в 07:29
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Происшествия

Под Саратовом алабай покусал трехлетнего мальчика

В Вольске Саратовской области собака покусала трехлетнего мальчика. Об этом ИА "Взгляд-инфо" сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Взгляд-инфо 04:03
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Армия и оружие

Шойгу рассказал о полученной ВС России военной технике за полгода

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РИА Новости вчера в 19:58
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Армия и оружие

В России началось серийное производство пистолетов «Удав»

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТочмаш) приступил к серийному производству новейшего пистолета "Удав" для Вооруженных Сил России.
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В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

По словам лидера Белоруссии, Россию может охватить "пожар до Владивостока", но глава думского комитета считает, что это лишь метафора, в действительности никаких угроз в адрес России Лукашенко сделано не было.
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Лионель Месси отреагировал на завершение карьеры Касильяса

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Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с марта

Цена нефти Brent превысила $45 за баррель впервые с 6 марта, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
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«Каролина» прошла «Рейнджерс» в квалификационном раунде плей-офф НХЛ

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Россия не направит наблюдателей на выборы в Белоруссию

Центризбирком России не получал официального приглашения от Белоруссии для участия в наблюдении за выборами президента республики и принял решение не направлять туда своих наблюдателей.
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Шоу-бизнес

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Телеведущий и актер Александр Гордон развелся со своей супругой, 26-летней Нозанин Абдулвасиевой.
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Армия и оружие

«Алмаз-Антей» передал Минобороны второй полковой комплект С-400

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Армия и оружие

Больше шансов: ракету для С-400 сравнили с оружием «Рафалей» в Индии

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Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совет Федерации

Министерство финансов России предложило в 2021–2023 годах сократить траты на содержание Государственной Думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей.
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Политика

Тихановская попросила Меркель проследить за выборами в Белоруссии

Конкурент белорусского лидера Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская попросила немецкого канцлера Ангелу Меркель проконтролировать соблюдение честного избирательного процесса.
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