Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСоцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор. Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
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Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.
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