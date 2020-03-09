Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСоцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор. Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
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Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.
РИА Новостивчера в 04:26

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Пенсионную реформу затевали под кризис — эксперт

Красная весна08:31

Пенсии пообещали проиндексировать, несмотря на падение рубля

Московский Комсомолецвчера в 13:38

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

РИА Новостивчера в 04:26

Соцвыплаты и пенсии будут проиндексированы несмотря на падение рубля

РЕН ТВвчера в 05:09

В Совете Федерации заявили, что выплаты и пенсии не пострадают от обвала рынка

Вести.Ruвчера в 05:02

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля

Газета.Ruвчера в 04:56

Россиянам рассказали, что станет с индексацией пенсий и соцвыплат после обвала рубля

URA.Ruвчера в 07:36
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 16:29, Ашберн
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

Вести.Ru 15:17
Общество

В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса

В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Lenta.ru 13:56
Политика

Суд по делу крушения рейса MH17 начался в Нидерландах

Суд по делу о крушении в июле 2014 года на юго-востоке Украины Boeing малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, начался в Нидерландах.
Политика Сегодня вчера в 06:09
Общество

Московских водителей возмутила опасная для здоровья система контроля

Московские водители массово возмутились из-за опасной для здоровья системы контроля «Антисон», установленной в общественном транспорте, и пожаловались на условия работы.
Мослента 06:14
Политика

Госдума одобрила поправку об обнулении президентских сроков Путина

Ранее президент России Владимир Путин, прибывший в Госдуму, где сегодня рассматривают во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах.
Ведомости 09:25
Политика

Посольство РФ в Нидерландах обвинило следствие по MH17 в предвзятости

Следствие в Нидерландах игнорирует российские данные об обстоятельствах сбития малайзийского Боинга рейса MH17 над Украиной в 2014 году, заявили в посольстве России в Нидерландах 10 марта, сообщает пресс-служба посольства.
Красная весна 16:17
Финансы

Банк России повысил курсы доллара и евро

Банк России установил на 11 марта официальные курсы доллара и евро, повысив их более чем на 4 и 6 рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 07:04
Здоровье

Врач рассказал, как вывести токсины из организма без диет и лекарств

Научный сотрудник медицинского центра Чикагского университета Эндрю Аронсон заявил о неэффективности и даже опасности различных смузи, добавок, упражнений и прочих "легких" средств для очистки организма от токсинов.
Российская газета 00:45
Экономика

Названы самые экономически здоровые регионы России

По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
Российская газета 00:08
Политика

Путин встретился с Володиным и Медведчуком

Российская газета 15:21
Общество

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу

В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Ведомости 08:23
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал 01:45
Экономика

Экономист предсказал, что первым подорожает после обвала рубля

Экономист Константин Селянин предположил, какие категории товаров могут подорожать для россиян в случае падения курса рубля.
Piter.tv 13:43
Культура

Скончался актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский

Rambler News Service 04:23
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС 14:00
Здоровье

В Самарской области превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ

В Самарской области по сравнению с прошедшей неделей увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ на 8,6%, а среди жителей Самары на 4,3%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Коммерсантъ Самара 10:01
Политика

ЕС учредит фонд в €25 млрд евро для борьбы с коронавирусом

Лидеры стран-членов Евросоюза решили учредить инвестиционный фонд для борьбы с распространением коронавируса объемом в €25 млрд, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Коммерсантъ 16:05
Наука

Названы главные факторы смерти от коронавируса

К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
Российская газета 16:23
Армия и оружие

В Анкаре проходят переговоры военных РФ и Турции по Идлибу

В Анкаре проходят переговоры российских и турецких военных по ситуации в сирийском Идлибе, сообщает Министерство национальной обороны Турции.
Аргументы и Факты 14:44
Наука

Новая углеродная мембрана генерирует в сто раз больше энергии

Новая ультратонкая углеродная мембрана, созданная учеными из Лейденского университета, позволяет получать в сто раз больше энергии из морской воды, чем все известные аналоги, сообщается на ресурсе phys.org 10 марта.
Красная весна 15:29
Кино

Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Газета.Ru 04:58
Политика

Медведев прокомментировал поправку о президентских сроках

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал поправку о президентских сроках, которая обсуждалась во вторник на заседании Госдумы с участием Владимира Путина.
Газета.Ru 15:43
Шоу-бизнес

Тимати показал свои руки без татуировок

Отечественный рэп-исполнитель Тимати продемонстрировал поклонникам, как его руки выглядят без многочисленных татуировок.
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Политика

Шнуров в новом стихотворении назвал Путина «избранным монархом»

«Как верёвочке не виться, будешь избранным Монархом», — завершил стихотворение Шнуров.
МР7.ру 15:09
Шоу-бизнес

Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике

Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
Kleo.ru 03:08
Происшествия

Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро

Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 16:21
Футбол

Дюков покинет пост главы селекционного отдела ЦСКА

Газета.Ru 14:04
Авто

Украинский ЗАЗ начал собирать российские авто Lada

По данным портала Today.ua, в тестовую партию вошли три модели LADA – Largus, Vesta и XRay.
Автоновости дня 07 марта в 17:01
Политика

Байден и Сандерс поменялись ролями ко второму супервторнику

Сегодняшняя дуэль может стать для них решающей. Всего неделю назад Сандерс был явным фаворитом, но сейчас они поменялись ролями.
НТВ 13:25
Экономика

Симоньян: У российской экономики есть запас прочности

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.
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