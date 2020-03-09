Экономика
РИА НовостиСоцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор. Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
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с чего всё началось
Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.РИА Новостивчера в 04:26
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Общество
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия из-за коронавируса
В Москве на месяц, до 10 апреля, из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия, где будет больше 5 тысяч участников.
Политика
Суд по делу крушения рейса MH17 начался в Нидерландах
Суд по делу о крушении в июле 2014 года на юго-востоке Украины Boeing малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, начался в Нидерландах.
Общество
Московских водителей возмутила опасная для здоровья система контроля
Московские водители массово возмутились из-за опасной для здоровья системы контроля «Антисон», установленной в общественном транспорте, и пожаловались на условия работы.
Политика
Госдума одобрила поправку об обнулении президентских сроков Путина
Ранее президент России Владимир Путин, прибывший в Госдуму, где сегодня рассматривают во втором чтении законопроект о внесении изменений в Конституцию, заявил, что поддерживает поправку, обнуляющую его президентские сроки и позволяющую ему участвовать в новых конкурентных выборах.
Политика
Посольство РФ в Нидерландах обвинило следствие по MH17 в предвзятости
Следствие в Нидерландах игнорирует российские данные об обстоятельствах сбития малайзийского Боинга рейса MH17 над Украиной в 2014 году, заявили в посольстве России в Нидерландах 10 марта, сообщает пресс-служба посольства.
Финансы
Банк России повысил курсы доллара и евро
Банк России установил на 11 марта официальные курсы доллара и евро, повысив их более чем на 4 и 6 рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Здоровье
Врач рассказал, как вывести токсины из организма без диет и лекарств
Научный сотрудник медицинского центра Чикагского университета Эндрю Аронсон заявил о неэффективности и даже опасности различных смузи, добавок, упражнений и прочих "легких" средств для очистки организма от токсинов.
Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург, Московская область и Республика Татарстан.
Политика
Путин встретился с Володиным и Медведчуком
Общество
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу
В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Экономика
Экономист предсказал, что первым подорожает после обвала рубля
Экономист Константин Селянин предположил, какие категории товаров могут подорожать для россиян в случае падения курса рубля.
Культура
Скончался актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Здоровье
В Самарской области превышен эпидемический порог по гриппу и ОРВИ
В Самарской области по сравнению с прошедшей неделей увеличилось число заболевших гриппом и ОРВИ на 8,6%, а среди жителей Самары на 4,3%. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Политика
ЕС учредит фонд в €25 млрд евро для борьбы с коронавирусом
Лидеры стран-членов Евросоюза решили учредить инвестиционный фонд для борьбы с распространением коронавируса объемом в €25 млрд, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Наука
Названы главные факторы смерти от коронавируса
К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
Армия и оружие
В Анкаре проходят переговоры военных РФ и Турции по Идлибу
В Анкаре проходят переговоры российских и турецких военных по ситуации в сирийском Идлибе, сообщает Министерство национальной обороны Турции.
Наука
Новая углеродная мембрана генерирует в сто раз больше энергии
Новая ультратонкая углеродная мембрана, созданная учеными из Лейденского университета, позволяет получать в сто раз больше энергии из морской воды, чем все известные аналоги, сообщается на ресурсе phys.org 10 марта.
Кино
Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева не появится в новых сериях сериала "Сваты", передает "Собеседник".
Политика
Медведев прокомментировал поправку о президентских сроках
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал поправку о президентских сроках, которая обсуждалась во вторник на заседании Госдумы с участием Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Тимати показал свои руки без татуировок
Отечественный рэп-исполнитель Тимати продемонстрировал поклонникам, как его руки выглядят без многочисленных татуировок.
Политика
Шнуров в новом стихотворении назвал Путина «избранным монархом»
«Как верёвочке не виться, будешь избранным Монархом», — завершил стихотворение Шнуров.
Шоу-бизнес
Впервые после удаления имплантов Кудрявцева показала себя в купальнике
Поклонники не ожидали, что в купальнике спустя всего 2 месяца после операции, она будет выглядеть настолько хорошо.
Происшествия
Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро
Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Футбол
Дюков покинет пост главы селекционного отдела ЦСКА
Авто
Украинский ЗАЗ начал собирать российские авто Lada
По данным портала Today.ua, в тестовую партию вошли три модели LADA – Largus, Vesta и XRay.
Политика
Байден и Сандерс поменялись ролями ко второму супервторнику
Сегодняшняя дуэль может стать для них решающей. Всего неделю назад Сандерс был явным фаворитом, но сейчас они поменялись ролями.
Экономика
Симоньян: У российской экономики есть запас прочности
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.