Экономика
РИА НовостиСоцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор. Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
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с чего всё началось
Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.РИА Новости04:26
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Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
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«Для осуществления оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной создан специальный непрерывный канал связи», - цитирует слова Журавлева «Интерфакс».
Общество
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Футбол
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Футболисты «Ростова» победили московский ЦСКА в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом
В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Экономика
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Энергетика
В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России
Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
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«Искрой стал коронавирус»: экономист из Ярославля об обвале рубля в России
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Кино
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Экономика
Главные новости за выходные 7–9 марта
Цены на нефть в понедельник, 9 марта, резко упали после того, как ведущие ее производители в рамках ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном снижении суточной добычи.
Энергетика
Трамп назвал Россию и Саудовскую Аравию виновниками падения рынков
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что снижение мировых цен на нефть является положительным явлением.
Общество
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Экономика
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В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых
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