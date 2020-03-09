Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСоцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор. Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
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с чего всё началось

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.
РИА Новости04:26

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Пенсии пообещали проиндексировать, несмотря на падение рубля

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Lenta.ru07:25

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Вести.Ru05:02

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URA.Ru07:36

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

РИА Новости04:26
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Вадим Евсеев: «„Зенит“ играет очень хорошо, это наш чемпион и лидер»

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Употребление воды натощак помогает решить проблемы со здоровьем

Врачи из Германии выяснили, что употребление воды натощак положительно влияет на здоровье – существует пять причин, чтобы завести себе эту полезную привычку.
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Рубль пал жертвой нефти и ухода от риска

Краткосрочные риски остаются смещены в пользу дальнейшего ослабления российской валюты.
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Военные России и Турции создали канал связи по ситуации в Идлибе

«Для осуществления оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной создан специальный непрерывный канал связи», - цитирует слова Журавлева «Интерфакс».
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Футбол

«Ростов» обыграл ЦСКА в матче РПЛ

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Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Аргументы и Факты 09:40
Общество

В Москве выявили три новых случая заражения коронавирусом

В Москве у еще троих человек выявили коронавирус нового типа, сообщил оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
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Пентагон сообщил о начале вывода своих войск из Афганистана

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Новак оценил ситуацию на рынке нефти

Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
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В «Роснефти» назвали бессмысленной сделку ОПЕК+ для России

Сделка ОПЕК+ по снижению нефтедобычи «просто лишена смысла» для России, так как выбывающие при ее продлении объемы нефти замещались американской сланцевой нефтью.
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«Искрой стал коронавирус»: экономист из Ярославля об обвале рубля в России

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Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет

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Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели

В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Газета.Ru 04:16
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Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины

Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
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Экономика

Главные новости за выходные 7–9 марта

Цены на нефть в понедельник, 9 марта, резко упали после того, как ведущие ее производители в рамках ОПЕК+ не смогли договориться о дополнительном снижении суточной добычи.
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Энергетика

Трамп назвал Россию и Саудовскую Аравию виновниками падения рынков

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что снижение мировых цен на нефть является положительным явлением.
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Общество

Польша ввела санитарный контроль на границе с Германией и Чехией

Польша на фоне распространения коронавируса ввела санитарный контроль на границе с Германией и Чехией.
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Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского

Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
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Общество

У министра культуры Франции диагностирован коронавирус

Коронавирус нового типа подтвержден у министра культуры Франции Франка Риестера, сообщает BFMTV со ссылкой на окружение политика.
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Экономика

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После падения курса рубля из-за обвала нефтяных котировок граждане начали выстраиваться в очереди за валютой: большие скопления людей наблюдаются возле пунктов обмена в Санкт-Петербурге.
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Общество

В ФНС назвали самые популярные виды деятельности самозанятых

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