Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.

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Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

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