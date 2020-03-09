Экономика
ИнфоросСоцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
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Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.РИА Новости09 марта в 04:26
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Россиянам рассказали, что станет с индексацией пенсий и соцвыплат после обвала рубля
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В Совете Федерации заявили, что выплаты и пенсии не пострадают от обвала рынка
Вести.Ru09 марта в 05:02
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