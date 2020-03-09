Экономика
РИА НовостиСоцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор. Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
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с чего всё началось
Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.РИА Новостивчера в 04:26
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Политика
Госдума одобрила обнуление сроков Путина
В Госдуму ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции внесена поправка об обнулении президентских сроков.
Происшествия
Из дома замгубернатора ЯНАО в Подмосковье похитили 200 тысяч евро
Грабители совершили разбойное нападение на дом, где проживает семья заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой и похитили порядка 200 тыс. евро, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после снижения курса рубля
Детские товары, одежда и обувь, потребительская электроника, бытовая техника и фармацевтика прежде всего вырастут в цене в условиях ослабления рубля к евро и доллару.
Кино
Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»
Актриса Людмила артемьева, звезда сериала «Сваты», не появится в новых сериях.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Владимира Путина обвинили в государственном перевороте в эфире НТВ
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.
Армия и оружие
Российские «Джигиты» установили на американские пикапы в Ираке
Космос
Наноспутник «Лебедь» отправят в космос на солнечном парусе
Российский наноспутник «Лебедь» может стать первым космическим аппаратом, покинувшим земную орбиту с помощью солнечного паруса.
Футбол
Гасперини: «Когда забиваешь так много голов, это всегда что-то из ряда вон выходящее»
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Валенсией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:3) и выход команды в четвертьфинал.
Общество
В Китае назвали сроки окончания эпидемии коронавируса
Руководитель специальной экспертной комиссии Госкомитета Китая по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань считает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 по миру будет продолжаться как минимум до июня.
Гаджеты
Продажи смартфонов в Китае снизились вдвое из-за коронавируса
Эксперты рынка смартфонов отмечают большое падение показателей продажи гаджетов в Поднебесной.
Финансы
На открытии торгов на Московской бирже обвалился рубль и акции
Курс евро был на уровне 81,89 рубля, что выше на 4,39 рубля уровня закрытия. К 10:15 за доллар давали 71,78 рубля.
Политика
Байден лидирует по итогам опросов в Мичигане, Миссури и Миссисипи
Экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии, опережает своего соперника сенатора Берни Сандерса по итогам опросов, проводившихся в штатах Мичиган, Миссури и Миссисипи.
Авто
В Беларуси представили первый электромобиль Geely
В Минске прошла презентация полностью электрической модели Geely Geometry A – это первый в Белоруссии электромобиль китайского бренда.
Энергетика
Саудовская Аравия не видит смысла во встрече ОПЕК+ в мае-июне
Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман заявил, что не видит причины для созыва стран-участниц сделки ОПЕК+ в мае-июне, так как это покажет неспособность противостоять кризису из-за коронавируса.
Культура
Тимур Еремеев стал новым ведущим телешоу «На самом деле»
Новым ведущим популярного телешоу «На самом деле» стал актер Тимур Еремеев.
Футбол
В РПЛ прокомментировали запрет на массовые мероприятия в Москве
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал информацию о том, что в Москве введен запрет на массовые мероприятия, сообщает "Чемпионат.com".
Экономика
АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Агентство отмечает, что в начале 2016 года индекс ACRA FSI превышал критическую отметку в 2,5 пункта на непродолжительное время и финансового кризиса за этим не последовало.
Политика
Шнуров в новом стихотворении назвал Путина «избранным монархом»
«Как верёвочке не виться, будешь избранным Монархом», — завершил стихотворение Шнуров.
Футбол
«Хетафе» отказался ехать в Италию на матч Лиги Европы с «Интером»
"Хетафе" отказался ехать на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против "Интернационале" из-за эпидемии в Италии китайского коронавируса, где введен запрет на проведение спортивных мероприятий, однако который не касается еврокубков.
Футбол
Кокорин оценил вероятность возвращения в «Зенит»
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин рассказал, при каких условиях он вернется в "Зенит" по окончании аренды в нынешнем клубе.
Игры
Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года
Разработчики официально подтвердили выход одного их лучших эксклюзивов для PlayStation 4, Horizon Zero Dawn, на персональных компьютерах.
Политика
В МИД КНР пообещали оказать Италии гумпомощь в борьбе с коронавирусом
"Эпидемия не имеет границ, является общим врагом всего человечества и требует единого ответа всего мирового сообщества", - подчеркнул Ван И. Он также добавил, что Китай поставит Италии медицинские маски и необходимое медицинское оборудование, а также готов выслать группу экспертов для помощи в борьбе с эпидемией.
Культура
Фестиваль Coachella могут перенести на октябрь из-за коронавируса
По данным Billboard, фестиваль может пройти 9 и 16 октября. В случае переноса на Coachella выступят те же артисты, что заявлены в афише.
Здоровье
В Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом в стране
Власти Боливии подтвердили первые случаи заболевания коронавирусом в стране, речь о двух гражданках, приехавших из Европы, сообщает газета El Deber со ссылкой на министра здравоохранения страны Анибала Круса.
Спорт
Олимпиаду в Токио могут перенести на два года
По данным WSJ, компания SMBC Nikko Securities Inc. уже выпустила отчет, в котором говорится о том, что отмена Игр приведет к сокращению годового ВВП Японии на 1,4%. При этом предположения Такахаши о переносе Олимпиады на два года могут оказаться ошибочными, ведь ранее японский министр спорта Сейко Хасимото заявил, что по контракту Игры должны быть проведены до конца 2020 года.