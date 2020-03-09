Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСоцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор. Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
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с чего всё началось

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.
РИА Новости04:26

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Россиянам рассказали, что станет с индексацией пенсий и соцвыплат после обвала рубля

URA.Ru07:36

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

РИА Новости04:26

Пенсии пообещали проиндексировать, несмотря на падение рубля

Московский Комсомолец06:10

Соцвыплаты и пенсии будут проиндексированы несмотря на падение рубля

РЕН ТВ05:09

В Совете Федерации заявили, что выплаты и пенсии не пострадают от обвала рынка

Вести.Ru05:02

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля

Газета.Ru04:56

Российские пенсии увеличат вопреки падению курса рубля

Lenta.ru07:25
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Происшествия

В ДТП под Смоленском, возможно, погибли трое жителей Тверской области

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Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заболел коронавирусом

Сотрудник штаб-квартиры НАТО в Брюсселе заразился коронавирусом COVID-19 во время визита на север Италии.
RT на русском 06:25
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В России выявили три новых случая заражения коронавирусом

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Один из обвиняемых по делу о крушении самолета Boeing MH17 россиян Олег Пулатов отрицает свою ответственность за произошедшее, заявила его адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе судебного заседания.
Газета.Ru 10:06
Экономика

Курс рубля вновь незначительно снизился

Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.
РИА Новости 07:29
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Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели

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Газета.Ru 04:16
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В «Роснефти» рассказали о вреде соглашения ОПЕК+ для России

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РИА Новости вчера в 06:53
Происшествия

В Гааге начался суд по делу о крушении «Боинга» MH17 на Донбассе

9 марта окружной суд Гааги (Нидерланды) начал рассмотрение дела о крушении малайзийского «Боинга» MH17 на Донбассе в июле 2014 года.
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Происшествия

В Иране семь человек умерли от «лекарства против коронавируса»

Как сообщили в понедельник в местной прокуратуре, жители поверили публикации о том, что метиловый спирт при употреблении внутрь поможет избежать заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru 05:59
Футбол

«Ростов» переиграл ЦСКА в матче РПЛ

Футболисты клуба «Ростов» на своем поле переиграли московский ЦСКА в матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
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«Не те мужики»: в «Уральских пельменях» высмеяли уход Михалковой

Участник юмористического шоу "Уральские пельмени" Вячеслав Мясников в интервью порталу "7 дней" связал уход Юлии Михалковой с ее планами создать семью.
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Источник сообщил о готовности российских нефтяников к обвалу цен

Российские нефтяники были готовы к разрыву отношений с ОПЕК и возможному обвалу цен на нефть.
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В Москве из окна 16-го этажа дома выпал 15-летний подросток.
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Протоиерей Смирнов назвал мигрантов будущим России

Протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян пересмотреть свое отношение к мигрантам, которые, по его мнению, в будущем составят большинство населения страны.
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Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет

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Вышла первая часть фанатской короткометражки по Warhammer 40 000

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Энергетика

Обрушение стоимости нефти вызвало скачок цен на доллары и евро

Из-за скачка цен на нефть обрушился курс рубля на международном валютном рынке.
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Добыча сланцевой нефти в США может сократиться при падении цен на нефть ниже уровня $25 за баррель, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, 9 марта на встрече с журналистами.
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ПНС Ливии начало наступление на армию Хафтара

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На премьер-министра Судана совершено покушение

В столице Судана Хартуме совершено покушение на премьер-министра страны Абдаллу Хамдука, сообщает ТАСС.
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Финансы

Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной

Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
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Фигурное катание

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«Реал» проиграл «Бетису» и не смог обойти «Барселону»

«Бетис» набрал 33 очка и поднялся на 12-е место в Примере. «Реал» (56) остался на втором месте в таблице, не сумев обойти «Барселону» (58).
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Происшествия

В убийстве подростка в Санкт-Петербурге подозревают сына судьи

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Жители России увидят суперлуние 9 марта

Суперлунием называется такая фаза луны (полнолуние или новолуние), которая приходится на максимально близкое расположение естественного спутника к Земле, перигей.
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Авто

Украинский ЗАЗ начал собирать российские авто Lada

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В Забайкалье полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков

В Забайкальском крае в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
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Общество

Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с "Российской газетой" пообещал предстоящим летом на европейской территории России очень комфортную температуру.
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