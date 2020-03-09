Экономика

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.
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Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.
РИА Новости04:26

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Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

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Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля

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Сенатор: падение рубля не скажется на индексации пособий и пенсий

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Российский политик
Российский политик. Член Совета Федерации России от исполнительного органа государственной власти Псковской области. Член комитета по социальной политике.
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