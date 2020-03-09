Экономика
РИА НовостиСоцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.
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Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.РИА Новости04:26
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