Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСоцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор. Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
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с чего всё началось

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.
РИА Новостивчера в 04:26

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Пенсии пообещали проиндексировать, несмотря на падение рубля

Московский Комсомолецвчера в 13:38

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

РИА Новостивчера в 04:26

Российские пенсии увеличат вопреки падению курса рубля

Lenta.ruвчера в 07:25

Соцвыплаты и пенсии будут проиндексированы несмотря на падение рубля

РЕН ТВвчера в 05:09

В Совете Федерации заявили, что выплаты и пенсии не пострадают от обвала рынка

Вести.Ruвчера в 05:02

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля

Газета.Ruвчера в 04:56

Россиянам рассказали, что станет с индексацией пенсий и соцвыплат после обвала рубля

URA.Ruвчера в 07:36
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Финансы

ЦБ принял решение об упреждающей продаже валюты

«Банк России принял решение начать 10 марта упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле», — заявили в ЦБ.
Известия 02:28
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве

Принц Гарри и Меган Маркл последний раз появились на публике в королевском статусе, сообщает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 18:34
Общество

Длинные выходные ждут россиян в мае

В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Известия вчера в 22:33
Происшествия

Захарченко опроверг обвинения по новому делу

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, находящийся в колонии по статье за коррупцию, заявил, что не знает, какими нужно обладать полномочиями для получения «откатов» в полтора миллиарда рублей в 2007 году.
ФедералПресс 01:41
Экономика

Силуанов гарантировал выполнение соцобязательств перед россиянами

Стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами, несмотря на обрушение цен на нефть и падение курса рубля.
РЕН ТВ вчера в 22:05
Армия и оружие

Госдеп указал российские вооружения для включения в продление СНВ-3

Госдеп США перечислил российские вооружения, которые желает включить в продление Договора между Россией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), действие которого заканчивается в начале 2021 года.
Газета.Ru вчера в 18:16
Культура

Астраханское кафе покажут на телеканале «Пятница»

В эту среду, 11 марта, выйдет новый выпуск знаменитого кулинарного шоу «На ножах», героем которого станет астраханское кафе «Дворик».
Астрахань FM вчера в 23:10
Политика

Трамп анонсировал налоговые льготы из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп анонсировал серьезные экономические меры в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса.
Экономика сегодня вчера в 22:44
Общество

Симоньян: У российской экономики есть запас прочности

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о том, что происходит в российской экономике Утро моего телефона началось с того, что сразу три очень влиятельных и известных в стране управленца, один из которых финансист, прислали текст о том, как бороться с коронавирусом.
Украина.ру вчера в 06:56
Футбол

Курский «Авангард» и «Торпедо» сыграли вничью

Футбольный «Авангард» сыграл вничью с московским «Торпедо» в 1-ом матче Первенства ФНЛ после зимнего перерыва.
ТРК Сейм (Курск) вчера в 10:36
Экономика

В России значительно подорожают автомобили из-за падения рубля

Из-за резкого скачка курса доллара и евро в России стоит ожидать значительно роста стоимости автомобилей.
Южный автомобиль вчера в 11:12
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM вчера в 15:25
Экономика

Русфинанс-банк объехал конкурентов

Банк сделал ставку на кредитование подержанных авто По итогам января Русфинанс-банк стал вторым по объему портфеля автокредитов, сместив ВТБ.
Коммерсантъ вчера в 18:56
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК 08 марта в 04:05
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
Общество

Власти Колымы объяснили доступность ипотеки

Исследование РИА Новости показало, что северные регионы РФ, такие как Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ненецкий округа, сохраняют лидерство по доступности покупки семьями жилья в ипотеку.
РИА Новости 02:00
Энергетика

Мировые цены на нефть отыграли часть обвала

МР7.ру вчера в 07:04
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Политика

Путин: Россия ответит любому агрессору так же, как СССР фашистам

Россия готова ответить любому агрессору так же, как Советский Союз ответил на нападение гитлеровской Германии, заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:43
Происшествия

Власти США разрешили лайнеру, где нашли коронавирус, войти в порт

Круизный лайнер Grand Princess, на котором были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, получил разрешение войти в порт американского города Окленд, сообщает KPIX5 TV, калифорнийское отделение телеканала CBS.
РИА Новости 08 марта в 02:29
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил на подколы Макгрегора

Хабиб не остался в стороне, и ответил на выходку ирландца фотографией их боя – именно в этот момент россиянин проводит болевой прием, а лицо Макгрегора выражает боль и отчаяние.
Newia.ru вчера в 15:04
Культура

Скончалась актриса Марина Меримсон

В Челябинске умерла заслуженная артистка России Марина Меримсон.
ТВ Центр 02:02
Финансы

Мосбиржа опубликовала границы возможного курса доллара и евро

Московская биржа перед завтрашними торгами установила границы возможного изменения курса иностранных валют.
РИА Новости вчера в 16:20
Энергетика

Цены на нефть выросли на 7% после рекордного падения

Цены на нефть во вторник отыгрывают некоторые понесенные днем ранее потери из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+, фьючерсы на Brent дорожали на 7%, приближаясь к 37 долларам за баррель.
Взгляд.ру 01:35
Общество

Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских карт

Мошенники придумали новую схему фишинга с опросами на брендированных сайтах, которая получила название "Белый кролик".
РИА Новости вчера в 19:47
Здоровье

Количество заболевших коклюшем в России за год выросло на 40%

В январе 2020 года в России заболели коклюшем 1758 человек. Большая часть из них (89%) — дети до 14 лет.
РБК 00:00
Политика

Медведев: «Единая Россия» поддержит поправки в Конституцию

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил о поддержки его партией во втором чтении законопроекта о поправках к Конституции, сообщает RT.
Общественное телевидение России вчера в 19:11
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала себя в купальнике после операции

Сегодня Лера показала первое селфи в купальнике. Это первое пляжное фото телезвезды после перенесённой в конце декабря операции.
7Дней.ру 07 марта в 09:00
Происшествия

В Тюмени оперативника нашли мертвым в отделе полиции

Сотрудник полиции Тюмени найден мертвым на рабочем месте, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
РИА Новости 02:08
Общество

Климатолог сравнил концепцию климата со зданием МГУ

Современная научная концепция климата представляет собой стройную теорию, похожую на здание МГУ, а отдельные нападки на нее, не предлагающие ничего взамен, это как попытки ломать отдельные части этого здания, сказал РИА Новости заведующий кафедрой метеорологии и климатологии МГУ Александр Кислов.
РИА Новости 02:35
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