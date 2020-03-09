Экономика
РИА НовостиСоцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор. Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
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с чего всё началось
Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.РИА Новостивчера в 04:26
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Армия и оружие
Хитрыми маршрутами. Как «Академик Черский» маневрирует от санкций США
"Черский" избрал очень хитрую тактику передвижения. Сначала после выхода из порта Находки конечной точкой маршрута был обозначен Сингапур.
Экономика
Рубль на Forex подешевел до 72 за доллар
По состоянию на 8:45 по московскому времени курс доллара к рублю на Forex вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 72,7 руб. Курс евро составил 82,8 руб. Через несколько часов после открытия торгов цена барреля нефти Brent составляет $31, WTI — $27,5.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Общество
Названы две главные опасности для России от изменения климата
По оценкам группы российских ученых, к 2050 году ущерб экономике России от таяния вечной мерзлоты составит 8,5% от ВВП", — сказал ученый.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17
В Нидерландах начался суд по делу о катастрофе MH17 В понедельник в судебном комплексе Схипхол под Амстердамом начался суд по делу о катастрофе самолета Boeing 777, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года.
Общество
Вильфанд призвал не сажать картошку в центральной России раньше мая
"Земля действительно не замерзла, но это не значит, что она достаточно теплая для того, чтобы сажать картошку", - подчеркнул Вильфанд.
Общество
В Израиле ввели обязательный карантин для всех приезжающих
Власти Израиля ввели обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну граждан.
Финансы
На Первом канале и «России 1» в «черный понедельник» не сказали, на сколько упал рубль
На Первом канале и России 1 в вечерних выпусках новостей в черный понедельник не сказали, на сколько упал курс рубль.
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл посетили службу в Вестминстерском аббатстве
Супруги посетили службу Содружества наций в Вестминстерском аббатстве.
Гаджеты
Huawei ожидает резкого падения продаж смартфонов из-за ограничений США
По данным источников ресурса The Information, в связи запретом США на сотрудничество с Google и другими американскими фирмами, Huawei прогнозирует падение продаж смартфонов в этом году на 20 %.
Общество
Длинные выходные ждут россиян в мае
В праздники Дня весны и труда и Дня Победы в мае россиян ожидают длинные выходные, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Общество
Власти Италии ввели карантин по всей стране
Ограничения на передвижение людей по всей территории Италии с целью борьбы с распространением коронавируса вводятся с утра 10 марта.
Армия и оружие
Росгвардия взяла под контроль оружие
К отдельной важной задаче Росгвардии относится контроль за законностью оборота оружия.
Армия и оружие
Европейцы завершили важный этап испытаний ракеты Sea Venom
Футбол
Дебют Павлова
Фото: vk.com / fc_textil Девятого марта Сергей Павлов приступил к выполнению сложнейшей задачи вместе с ивановским "Текстильщиком".
Происшествия
В Екатеринбурге глыба льда рухнула на женщину и детей
В Екатеринбурге женщина получила травмы после падения с крыши глыбы льда.
Происшествия
В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных
В департаменте добавили, что в обнаруженном зоозащитниками контейнере находились трупы животных, погибших на улицах города, а также усыпленных по согласию хозяев.
Энергетика
Трамп обвинил в падении рынков Россию и Саудовскую Аравию
Президент США Дональд Трамп назвал причину падения нефтяных котировок.
Шоу-бизнес
Двух дочерей Анджелины Джоли прооперировали
Как рассказала звезда фильма «Лара Крофт», последние два месяца она провела со старшей дочерью Захарой, а несколько дней назад ее младшей дочи тоже потребовалось хирургическое вмешательство.
Общество
Три новых случая заражения коронавирусом зафиксировано в России
В России за последние сутки зафиксировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, число заболевших выросло до 20.
Общество
СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт
В интернете появилась новая система кражи денег с банковских карт.
Экономика
Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30
Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
Космос
Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса
В 2018 году первый заместитель гендиректора холдинга "Швабе" Сергей Попов в интервью РИА Новости рассказал, что российские ученые разрабатывают орбитальный лазер с зеркалом-ретранслятором, который будет способен передавать энергию Солнца в те части Земли, где невозможно или крайне затруднительно построить электростанции, в том числе в Арктику.
Происшествия
В Липецке не обнаружили коронавируса у контактировавших с заболевшими
Симптомы коронавируса не выявлены у контактировавших с вернувшимися из Италии заболевшими в Липецкой области, сообщила в понедельник администрация региона в Telegram-канале.
Экономика
В Правительстве провели совещание по экономическим вопросам
Чиновник отметил, что нефтяная отрасль России остается конкурентоспособной при любом уровне цен.
Политика
Госдума сегодня рассмотрит во втором чтении поправки в Конституцию
Госдума во вторник, 10 марта, рассмотрит во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Экономика
Названы самые экономически здоровые регионы России
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА" и фонда "Росконгресс", самыми экономически здоровыми регионами России стали Москва, Сахалинская, Московская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.