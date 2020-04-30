Вступающий в силу с 1 мая 2020 года новый закон предусматривает повышение военных и страховых пенсии.

с чего всё началось

В мае вступают в силу законодательные нормы, направленные на поддержку населения в условиях пандемии. Речь идет, в частности, о соцвыплатах, ограничении банковских комиссий и ипотеке по льготной ставке. Что именно изменится в стране — в материале РИА Новости.

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