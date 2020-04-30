Экономика

РИА НовостиРИА НовостиСоцвыплаты, пенсии, ипотека: что изменится с 1 мая

В мае вступают в силу законодательные нормы, направленные на поддержку населения в условиях пандемии. Речь идет, в частности, о соцвыплатах, ограничении банковских комиссий и ипотеке по льготной ставке. Что именно изменится в стране — в материале РИА Новости.
Читать в источнике
Комментировать43
с чего всё началось

Какие законы вступают в силу в России в мае 2020 года

Вступающий в силу с 1 мая 2020 года новый закон предусматривает повышение военных и страховых пенсии.
Экономика сегоднявчера в 17:01

Подробнее о событии

В России с 1 мая начинает действовать программа льготной ипотеки

Невские Новости05:50

Какие изменения наступят в жизни россиян в мае

Би-портвчера в 05:00

Соцвыплаты, пенсии, ипотека: что изменится с 1 мая

РИА Новости01:00

C мая в России начнет действовать ряд новых законов

ФАНвчера в 23:51

В России начала действовать льготная ипотечная программа под 6,5% годовых

Взгляд.рувчера в 17:53

Что изменится в России с 1 мая: ипотека, кредиты, алкоголь

Московский Комсомолецвчера в 05:55

В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

Мой Брянск04:42
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 06:23, Ашберн
Общество

Большинство россиян собираются провести майские праздники дома

Портал "стопкоронавирус.рф" провёл социологический опрос и выяснил, где россияне собираются провести майские праздники.
Pravda.Ru 05:41
Политика

Анонсированные на 1 мая дебаты Захаровой и Навального отменены

Интерфакс 06:16
2,1K
Культура

Умер народный артист России Альберт Панков

ИА InterMedia вчера в 12:20
19
Здоровье

У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус

Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 16:56
225
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире

StarHit.ru 00:30
26
Общество

У петербургских больниц появились рефрижераторы для тел умерших

Оба медучреждения принимают больных коронавирусом. О том, что у больниц находятся рефрижераторы первой сообщила «Фонтанка».
Поребрик.Медиа 01:08
243
Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости вчера в 09:02
884
Общество

В России за сутки выявлено почти 8 тысяч новых случаев коронавируса

Почти на 8 тыс. человек выросло за сутки число зараженных коронавирусом в РФ. Около половины новых случаев – без симптомов COVID-19.
Газета.Ru 06:03
674
Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
37
Хоккей

Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»

Ранее Ламса руководил командами «Пеликанс» и «Йокерит». Цулыгин стал главным тренером «Салавата Юлаева» в начале прошлого сезона.
ProstoProSport 29 апреля в 08:00
7
Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов

Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.
ТАСС вчера в 13:18
5,6K
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
1,8K
Общество

В Татарстане за сутки выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом

Сегодня в Республике Татарстан подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции.
Знамя труда (Альметьевск) вчера в 03:39
2
Политика

В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
959
Политика

В РПЦ объяснили ситуацию с мозаикой с Путиным в храме Вооруженных сил

Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан объяснил РИА Новости ситуацию с мозаикой, на которой изображен Владимир Путин и другие российские политики.
РИА Новости 05:17
3,4K
Общество

Вооруженные протестующие в Мичигане пошли на штурм Капитолия штата

Десятки жителей штата Мичиган, некоторые из которых были вооружены, собрались в четверг в здании местного Капитолия в знак протеста против постановления губернатора Гретхен Уитмер о необходимости самоизоляции и возможного продления срока действия этого документа, сообщает телеканал Fox News.
Взгляд.ру вчера в 20:20
43
Здоровье

В Покровской больнице из-за коронавируса уволились врачи

В петербургской Покровской больнице уволились врачи 2-го кардиологического отделения, рассказала «Фонтанка».
Санкт-Петербургские ведомости 03:20
158
Политика

Умер вице-премьер Крыма Павел Королев

Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
626
Общество

В Москве на поддержку социальной сферы направили 110 млрд рублей

Власти Москвы выделили 110 млрд рублей на поддержку населения, системы здравоохранения и городского хозяйства.
Известия 05:20
16
Общество

Посольство России в США осудило обстрел дипмиссии Кубы в Вашингтоне

Посольство России в США прокомментировало обстрел дипмиссии Кубы в Вашингтоне, напомнив Соединенным Штатам об их международных обязательствах по защите иностранных миссий.
Комсомольская правда вчера в 23:56
1
Авто

Volkswagen продлил гарантию на автомобили в России

Volkswagen напомнил, что на Polo и Tiguan новой генерации, собранные в России, предоставляется гарантия на три года или до достижения 100 тыс. км пробега.
Авторамблер вчера в 12:00
Происшествия

Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru вчера в 06:37
449
Культура

Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу

Собеседник вчера в 03:42
74
Шоу-бизнес

Марат Башаров сделал ДНК-тест, чтобы установить родство с внебрачным ребенком

Марат Башаров сделал ДНК-тест, чтобы установить родство с внебрачным ребенком Напомним, в шоу "Секрет на миллион" Башаров открыто заявил о том, что он действительно поднимал руку на своих бывших жен.
Вокруг ТВ вчера в 00:54
Общество

Скворцова: Россия почти вышла на плато по коронавирусу

В четверг руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила,ч то Россия в последние недели почти вышла на плато по количеству зараженных новым коронавирусом.
Aobe вчера в 19:59
1,1K
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Деловое.ТВ 29 апреля в 09:21
15
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 29 апреля в 10:18
1,1K
Экономика

Всемирный банк выделил Украине $150 млн на социальную помощь и борьбу с коронавирусом

Совет директоров Всемирного банка принял решение о выделении Украине $150 млн на социальную помощь населению с низким уровнем доходов и борьбу с коронавирусом.
ТАСС 06:08
Общество

40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области

По информации оперативного штаба на 12:00, четверга, 30 апреля на территории Самарской области подтверждены еще 40 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:02
262
Футбол

Министр спорта Франции призвала недовольные клубы обращаться в суд

Министр спорта Франции Роксана Марасиняню заявила, что все клубы, недовольные досрочным завершением сезона во Франции, могут обратиться в суд.
Soccer.ru 06:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное