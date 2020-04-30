Экономика
РИА НовостиСоцвыплаты, пенсии, ипотека: что изменится с 1 мая
В мае вступают в силу законодательные нормы, направленные на поддержку населения в условиях пандемии. Речь идет, в частности, о соцвыплатах, ограничении банковских комиссий и ипотеке по льготной ставке. Что именно изменится в стране — в материале РИА Новости.
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Вступающий в силу с 1 мая 2020 года новый закон предусматривает повышение военных и страховых пенсии.Экономика сегоднявчера в 17:01
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Общество
Большинство россиян собираются провести майские праздники дома
Портал "стопкоронавирус.рф" провёл социологический опрос и выяснил, где россияне собираются провести майские праздники.
Pravda.Ru 05:41
Культура
Умер народный артист России Альберт Панков
ИА InterMedia вчера в 12:20
Здоровье
У 111 сотрудников НИИ скорой помощи в Петербурге выявили коронавирус
Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 16:56
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов отсудил у жены долю в квартире
StarHit.ru 00:30
Общество
У петербургских больниц появились рефрижераторы для тел умерших
Оба медучреждения принимают больных коронавирусом. О том, что у больниц находятся рефрижераторы первой сообщила «Фонтанка».
Поребрик.Медиа 01:08
Происшествия
В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам
РИА Новости вчера в 09:02
Общество
В России за сутки выявлено почти 8 тысяч новых случаев коронавируса
Почти на 8 тыс. человек выросло за сутки число зараженных коронавирусом в РФ. Около половины новых случаев – без симптомов COVID-19.
Газета.Ru 06:03
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
Хоккей
Цулыгин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»
Ранее Ламса руководил командами «Пеликанс» и «Йокерит». Цулыгин стал главным тренером «Салавата Юлаева» в начале прошлого сезона.
ProstoProSport 29 апреля в 08:00
Политика
Михаил Мишустин заразился коронавирусом. И.о. премьера будет Белоусов
Мишустин предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни.
ТАСС вчера в 13:18
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Общество
В Татарстане за сутки выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом
Сегодня в Республике Татарстан подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции.
Знамя труда (Альметьевск) вчера в 03:39
Политика
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости вчера в 16:33
Политика
В РПЦ объяснили ситуацию с мозаикой с Путиным в храме Вооруженных сил
Настоятель главного храма Вооруженных сил России епископ Клинский Стефан объяснил РИА Новости ситуацию с мозаикой, на которой изображен Владимир Путин и другие российские политики.
РИА Новости 05:17
Общество
Вооруженные протестующие в Мичигане пошли на штурм Капитолия штата
Десятки жителей штата Мичиган, некоторые из которых были вооружены, собрались в четверг в здании местного Капитолия в знак протеста против постановления губернатора Гретхен Уитмер о необходимости самоизоляции и возможного продления срока действия этого документа, сообщает телеканал Fox News.
Взгляд.ру вчера в 20:20
Здоровье
В Покровской больнице из-за коронавируса уволились врачи
В петербургской Покровской больнице уволились врачи 2-го кардиологического отделения, рассказала «Фонтанка».
Санкт-Петербургские ведомости 03:20
Политика
Умер вице-премьер Крыма Павел Королев
Умер заместитель председателя совета министров Крыма Павел Королев, передает «Интерфакс» слова главы республики Сергея Аксенова.
Ведомости 03:25
Общество
В Москве на поддержку социальной сферы направили 110 млрд рублей
Власти Москвы выделили 110 млрд рублей на поддержку населения, системы здравоохранения и городского хозяйства.
Известия 05:20
Общество
Посольство России в США осудило обстрел дипмиссии Кубы в Вашингтоне
Посольство России в США прокомментировало обстрел дипмиссии Кубы в Вашингтоне, напомнив Соединенным Штатам об их международных обязательствах по защите иностранных миссий.
Комсомольская правда вчера в 23:56
Авто
Volkswagen продлил гарантию на автомобили в России
Volkswagen напомнил, что на Polo и Tiguan новой генерации, собранные в России, предоставляется гарантия на три года или до достижения 100 тыс. км пробега.
Авторамблер вчера в 12:00
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru вчера в 06:37
Культура
Продюсер «Маски» рассказала, как изменится жюри во втором сезоне шоу
Собеседник вчера в 03:42
Шоу-бизнес
Марат Башаров сделал ДНК-тест, чтобы установить родство с внебрачным ребенком
Марат Башаров сделал ДНК-тест, чтобы установить родство с внебрачным ребенком Напомним, в шоу "Секрет на миллион" Башаров открыто заявил о том, что он действительно поднимал руку на своих бывших жен.
Вокруг ТВ вчера в 00:54
Общество
Скворцова: Россия почти вышла на плато по коронавирусу
В четверг руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила,ч то Россия в последние недели почти вышла на плато по количеству зараженных новым коронавирусом.
Aobe вчера в 19:59
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Деловое.ТВ 29 апреля в 09:21
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости 29 апреля в 10:18
Экономика
Всемирный банк выделил Украине $150 млн на социальную помощь и борьбу с коронавирусом
Совет директоров Всемирного банка принял решение о выделении Украине $150 млн на социальную помощь населению с низким уровнем доходов и борьбу с коронавирусом.
ТАСС 06:08
Общество
40 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Самарской области
По информации оперативного штаба на 12:00, четверга, 30 апреля на территории Самарской области подтверждены еще 40 новых случаев заражения COVID-19.
Kursk.com вчера в 04:02
Футбол
Министр спорта Франции призвала недовольные клубы обращаться в суд
Министр спорта Франции Роксана Марасиняню заявила, что все клубы, недовольные досрочным завершением сезона во Франции, могут обратиться в суд.
Soccer.ru 06:07