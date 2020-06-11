Экономика
КоммерсантъСофинансирование побуждает граждан копить на старость
Софинансирование побуждает граждан копить на старость Почти 130 млрд руб. было внесено в программу софинансирования пенсионных накоплений с момента ее запуска в 2009 году. Государство совместно с работодателями профинансировали почти половину этого объема.
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Распределение средств пенсионных накоплений станет легче
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