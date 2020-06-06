Энергетика
ПолитРоссияСоглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти продлили на месяц
Министры ОПЕК достигли соглашения о продлении текущего уровня сокращения нефтедобычи еще на один месяц. В период с мая по июнь текущего года он был снижен на 9,7 млн баррелей в сутки.
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с чего всё началось
Страны ОПЕК+, в том числе Россия, договорились продлить текущую сделку по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, передает Bloomberg.Forbes06 июня в 09:03
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В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве
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