Энергетика
ПолитРоссияСоглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти продлили на месяц
Министры ОПЕК достигли соглашения о продлении текущего уровня сокращения нефтедобычи еще на один месяц. В период с мая по июнь текущего года он был снижен на 9,7 млн баррелей в сутки.
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с чего всё началось
Страны ОПЕК+, в том числе Россия, договорились продлить текущую сделку по сокращению добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля, передает Bloomberg.Forbesвчера в 09:03
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Существование сделки ОПЕК+ поставлено в зависимость от ее исполнения. Обобщение
Интерфаксвчера в 18:42
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ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве
Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС.
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Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
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Журналисты опубликовали новое видео со свидетелями крушения MH17
Создатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media, Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф, автор документального фильма об авиакатастрофе малайзийскиого Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году, опубликовали в YouTube новое видео со свидетелями крушения самолета.
РИА Новости 19:07
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Всем пенсионерам, получающим деньги на карту, советуют приготовиться
Ранее сообщалось, что в России предложили запретить банковские карты с технологией бесконтактной оплаты.
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Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:25
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Причину смерти от недосыпа назвали ученые
Ученые выяснили, что у насекомых с недосыпанием повышался уровень молекул активных форм кислорода в кишечники.
Live24 05:07
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В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек
Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM вчера в 04:23
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Племянница Скрипаля не поверила в его переезд в Новую Зеландию
Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
Известия 08:01
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Sohu: Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара
Инвесторы из Китая спешат избавиться от активов США, продавая долговые облигации и недвижимость.
Народные новости вчера в 02:38
Наука
Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя
Ученые заметили плоскую вытянутую 15-метровую платформу.
Замана 05 июня в 01:09
Футбол
Киевское «Динамо» на своем поле разгромило «Александрию»
Александрия с 43 очками занимает пятое место.
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Актриса сериала «Сваты» Инна Королева покинула проект
Недавно Инна Королева, сыгравшая в полюбившемся многим сериале Машу Ковалеву, объявила о своем уходе из проекта.
Shraibikus News 16:22
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия 17:53
Авто
Автолюбители определили самые надежные кроссоверы и внедорожники
Самые надежные кроссоверы и внедорожники назвали британские автомобилисты в ходе исследования Driver Power, которое как обычно проводит авторитетное издание Auto Express.
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В Приморье начали подготовку к строительству моста на остров Елены
Строительство моста на остров Елены предполагается в рамках первого этапа реализации "Владивостокской кольцевой автомобильной дороги" (ВКАД).
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Информация о новых правилах вызвала ажиотаж среди водителей, сразу в нескольких городах России выстроились очереди из желающих оформить медицинскую справку для получения или обмена водительских прав по прежней цене.
Lenta.ru 05 июня в 16:10
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Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Энергетика
Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта
Стоимость фьючерсов нефти марки WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 6 марта, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 19:15
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Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае
В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
Известия 09:15
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Российские дипломаты покинули Прагу
Двое высланных из Чехии российских дипломатов вылетели из Праги в Москву в воскресенье, 7 июня, сообщил министр иностранных дел республики Томаш Петржичек.
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Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений
Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 11:23
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Новый глава белорусского Мининформа пригрозил СМИ ограничениями
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Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
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Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
Газета.Ru 15:38
Энергетика
«Газпром» объявил тендер на поставку труб
ООО "Газпром инвест" объявило открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной (максимальной) ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.
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Доктор Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса
Мясников предупредил, что коронавирус «еще может принести нам "сюрпризы"», так как вирус пока непредсказуем и своенравен.
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NHK (Япония): шатающаяся под коронавирусом путинская власть. Путин решил форсировать военный парад и всенародное голосование по поправкам к Конституции (NHK)
Российских людей интересует не столько военный парад и всенародное голосование, сколько гораздо более прозаические вещи: когда, наконец, будет реально остановлена пандемия коронавируса, когда доходы населения вернутся хотя бы к прежнему уровню.
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