с чего всё началось

Министры ОПЕК достигли соглашения о продлении текущего уровня сокращения нефтедобычи еще на один месяц. В период с мая по июнь текущего года он был снижен на 9,7 млн баррелей в сутки.

Соглашение ОПЕК о сокращении добычи нефти продлили на месяц

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