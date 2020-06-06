с чего всё началось

Министры стран ОПЕК приняли решение сохранить нынешний уровень добычи еще на месяц, сообщило Министерство нефти Ирака. Таким образом, в июле будут действовать те же параметры, что и в мае и июне: сокращение добычи составит 9,7 миллиона баррелей в сутки.

Армия и оружие В морском параде могут участвовать корабли из стеклопластика Корвет предназначен для действий в ближней морской зоне, борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника.

Происшествия В Красноярске задержали подозреваемых в нападении на инкассаторов Подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске задержаны, сообщается на сайте управления МВД по Красноярскому краю со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк. 34

Общество Китай обещает сделать вакцину от коронавируса доступной всему миру Китай сделает вакцину «глобальным общественным благом», когда она будет готова, заявил на пресс-конференции в Пекине, посвященной выпущенной Белой книге «Борьба с COVID-19: Китай в действии», министр науки и техники КНР Ван Чжиган. 72

Общество Россиян предупредили о вреде антисептиков Депутат Госдумы и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко предупредил россиян о вреде антисептиков. 2

Здоровье В России могут изменить порядок медосвидетельствования водителей Минздрав России представил проект приказа о внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей или кандидатов в водители транспортных средств (ТС). 1,2K

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Общество Москва может отменить пропуска с середины июня Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники. 1,8K

Происшествия Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем. 521

Экономика Снятие наличных стало самой непопулярной операцией по банковским картам Снятие наличных с банковских карт стало самой непопулярной операцией с «пластиком» и уступило в объемах не только переводам по картам, но и безналичным платежам, следует из статистического бюллетеня ЦБ, в котором представлены данные по операциям с банковскими картами за первый квартал 2020 года. 1

Происшествия Сотрудник Росприроднадзора рассказал, как скрывали утечку в Норильске Замначальника отдела Росприроднадзора в Норильске Василий Рябинин рассказал в эксклюзивном интервью РЕН ТВ о том, что в день аварии на ТЭЦ-3 вся информация об утечке была передана властям в Красноярск. 10

Политика Spiegel: Решение Трампа о выводе военных обескуражило Германию Немецкое издание Spiegel опубликовало материал о том, что власти ФРГ были удивлены и не готовы к тому, что американский лидер Дональд Трамп вывел почти треть дислоцированных в ФРГ американских военных, не уведомив об этом властей Германии. 105

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