Энергетика

Эхо МосквыЭхо МосквыСоглашение о сокращении добычи нефти оказалось под угрозой срыва

Мексика не согласилась на условия ОПЕК+. Министр энергетики страны Росио Нале покинула переговоры. Источники ТАСС утверждают, что участники встречи договорились сократить добычу в мае-июне на 10 млн б/с, но при обсуждении индивидуальных квот Мексика отказалась сокращать добычу на 400 тыс. баррелей.
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с чего всё началось
«Для того чтобы стабилизировать цену на нефть, Мексика на переговорах секретариата OПЕК предложила сократить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки», — написала
 она в своём Twitter.
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