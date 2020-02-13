Общество

КомпанияКомпанияРостех и «ВИС» построят мост через Лену в Якутии

Правительство Якутии подписало концессионное соглашение с Ростехом и группой «ВИС» по проекту о строительстве моста через реку Лену в районе Якутска. Об этом сообщают пресс-службы компаний.
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с чего всё началось

Минтранс заявил, что средства на строительство моста через Лену в бюджете не предусмотрены

Ранее сообщалось, что консорциум группы "ВИС" и "РТ-Развитие бизнеса" (дочерняя структура госкорпорации "Ростех") - "Национальная инфраструктурная компания" - стал победителем торгов на строительство автомобильного моста через Лену.
ТАСС12 февраля в 08:47

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Есть такое право: Минэкономики региона наделено полномочиями заключать соглашения на объекты Якутии

ИА ЯСИА03:25

Айсен Николаев: Подписание соглашения – важный этап возведения Ленского моста

Якутия 2404:49

13 февраля будет подписано концессионное соглашение по строительству Ленского моста

Якутия Daily10 февраля в 09:36

«Ростех», группа ВИС и правительство Якутии подписали концессию по строительству моста через Лену

Коммерсантъвчера в 12:43

Что известно о проекте строительства моста через Лену в районе Якутска

ТАССвчера в 11:10

«Саха Конгресс» требует отложить подписание сомнительного концессионного соглашения по мосту через Лену

Якутия.Инфо12 февраля в 21:12

Грандиозно, дорогостояще и необходимо: эксперт о мосте в Якутии

REGNUMвчера в 21:17
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На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
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В Челябинске произошло обрушение в горящем цехе

Обрушение произошло в горящем цехе по производству пищевой пленки в Челябинске на площади 800 квадратных метров, площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи "квадратов", сообщили РИА Новости в пресс-центре ГУМЧС России по региону.
РИА Новости 05:00
Общество

Сбербанк опроверг утечку данных клиентов

Сбербанк опроверг информацию об утечке данные 20 тысяч клиентов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление кредитного учреждения.
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Американский чиновник опасается, что санкции США утратят действенность

Финансовые санкции США со временем могут утратить свою действенность, заявил и.о. помощника замглавы Национального управления по ядерной безопасности Дэвид Хогланд.
РИА Новости вчера в 16:44
Происшествия

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Пять человек погибли при столкновении «Газели» и фуры в Тамбовской области, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД России.
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Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов

Вести.Ru 04:40
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Коммерсантъ вчера в 18:29
Общество

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Ведомости 04:44
Политика

Посол России в Турции сообщил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба

Послу Российской Федерации в Турции Алексею Ерхову поступают угрозы в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.
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Сообщения о состоявшейся в Омане встрече секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и президента Украины Владимира Зеленского не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 05:02
Происшествия

Замглавы ФНС Сергиева Посада и его сотрудники задержаны за неуплату налогов

Отмечается, что сотрудники ФНС по Московской области оказывают активное содействие правоохранительным органам.
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Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена

В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
РИА Новости вчера в 03:34
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Советник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини высказал мнение, что новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети жителей планеты.
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Экс-губернатор Калужской области Артамонов сообщил о переходе в Совфед

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Американская plus-size модель покормила ребёнка грудью на публике

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FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина

Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
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После распада СССР Киев унаследовал значительный ядерный арсенал, но в 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум - международное соглашение о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Газета.Ru 04:50
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Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
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