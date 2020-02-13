Экономика

REGNUMREGNUMСоглашение по строительству Ленского моста в Якутии подписали в Москве

В Москве 13 февраля стороны подписали концессионное соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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Грандиозно, дорогостояще и необходимо: эксперт о мосте в Якутии

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Мост через одну из крупнейших рек мира построят в Якутии

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Что известно о проекте строительства моста через Лену в районе Якутска

ТАССвчера в 11:10

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Средства из бюджета Якутии могут потребоваться для строительства Ленского моста в 2025 году

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Известия вчера в 22:32
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В Чите выписали семью переболевшего коронавирусом гражданина Китая

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Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко через суд потребовал от «Нафтогаза» выплатить премию за сделку с российским «Газпромом».
Lenta.ru вчера в 20:21
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
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На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
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В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Lenta.ru вчера в 17:28
Происшествия

В результате ДТП в Тамбовской области погибли пять человек

В результате столкновения грузовой «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек.
RT на русском вчера в 23:58
Футбол

«Челси» договорился о трансфере Зиеша

Согласно источнику, следующим клубом игрока станет лондонский «Челси», который договорился о его трансфере за 40 млн евро.
ProstoProSport 12 февраля в 16:16
Экономика

Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%

Минимальный взнос за капитальный ремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м за девять месяцев 2019 года.
Известия вчера в 18:23
Шоу-бизнес

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Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Народные новости вчера в 22:16
Политика

Путин принял предложение о запрете на отчуждение территорий России

Президент России Владимир Путин одобрил идею внесения в Конституцию РФ запрета на отчуждение территорий России, сообщает ТАСС.
Москва 24 вчера в 09:29
Экономика

Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
РИА Новости вчера в 03:34
Армия и оружие

Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

REGNUM вчера в 17:35
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Шайба и передача Панарина принесли «Рейнджерс» победу в матче НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу, сделал результативную передачу и реализовал послематчевый буллит в выездном матче с «Миннесотой Уайлд».
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Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17

Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
Газета.Ru вчера в 03:36
Общество

В Антарктике температура воздуха впервые поднялась выше 20°С

Бразильские ученые заявили, что температура воздуха в Антарктике впервые в истории поднялась до 20,75°С. Соответствующий показатель был зафиксирован 9 февраля на острове Сеймур на севере Антарктического полуострова, сообщает The Guardian.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Хоккей

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"Сибирь" в шестой раз вышла в плей-офф КХЛ, в последний раз клуб из Новосибирска участвовал в матчах на вылет в сезоне-2015/16, уступив тогда в полуфинале Восточной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу" (1-4 в серии).
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В People Can Fly не работают создатели Bulletstorm и Painkiller

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Шоу-бизнес

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Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал, для кого может представлять опасность приход ранней весны.
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Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers).
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