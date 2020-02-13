Экономика
REGNUMСоглашение по строительству Ленского моста в Якутии подписали в Москве
В Москве 13 февраля стороны подписали концессионное соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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В Якутии назвали объем внебюджетного финансирования строительства моста через Лену
Известиявчера в 09:10
Средства из бюджета Якутии могут потребоваться для строительства Ленского моста в 2025 году
Якутия 2412 февраля в 20:30
13 февраля будет подписано концессионное соглашение по строительству Ленского моста
Якутия Daily10 февраля в 09:36
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Внук Назарбаева попросил у Лондона политического убежища
Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
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Видео дочери Успенской со словами о дьяволе вызвало споры в Сети
Дочь "королевы русского шансона" Любови Успенской Татьяна Плаксина во время прямого эфира на своей странице в Instagram упомянула дьявола.
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В Кремле прокомментировали фотографии застолья с убийцей Немцова
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В Чите выписали семью переболевшего коронавирусом гражданина Китая
Супруга и дочь гражданина Китая, перенесшего коронавирус, выписаны из стационара в Чите, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Забайкальского края.
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Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
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В результате столкновения грузовой «Газели» и фуры в Тамбовской области погибли пять человек.
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«Челси» договорился о трансфере Зиеша
Согласно источнику, следующим клубом игрока станет лондонский «Челси», который договорился о его трансфере за 40 млн евро.
Экономика
Взносы на капитальный ремонт в России в среднем выросли на 6–10%
Минимальный взнос за капитальный ремонт в России вырос на 10,4% до 8,49 рублей за 1 кв. м за девять месяцев 2019 года.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Политика
Путин принял предложение о запрете на отчуждение территорий России
Президент России Владимир Путин одобрил идею внесения в Конституцию РФ запрета на отчуждение территорий России, сообщает ТАСС.
Экономика
Мишустин поручил информировать граждан о рефинансировании ипотеки
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил наладить систему информирования граждан о возможности рефинансирования ипотечных кредитов.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Хоккей
Шайба и передача Панарина принесли «Рейнджерс» победу в матче НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу, сделал результативную передачу и реализовал послематчевый буллит в выездном матче с «Миннесотой Уайлд».
Политика
Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17
Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
Общество
В Антарктике температура воздуха впервые поднялась выше 20°С
Бразильские ученые заявили, что температура воздуха в Антарктике впервые в истории поднялась до 20,75°С. Соответствующий показатель был зафиксирован 9 февраля на острове Сеймур на севере Антарктического полуострова, сообщает The Guardian.
Хоккей
«Сибирь» впервые за четыре года вышла в плей-офф КХЛ
"Сибирь" в шестой раз вышла в плей-офф КХЛ, в последний раз клуб из Новосибирска участвовал в матчах на вылет в сезоне-2015/16, уступив тогда в полуфинале Восточной конференции будущему обладателю Кубка Гагарина магнитогорскому "Металлургу" (1-4 в серии).
Игры
В People Can Fly не работают создатели Bulletstorm и Painkiller
Адриан Хмеляж, геймдизайнер Painkiller и Bulletstorm, после свежего трейлера Outriders от People Can Fly заявил, что в студии не осталось создателей тех самых Painkiller и Bulletstorm.
Шоу-бизнес
Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей
Перед гостями счастливая невеста предстала в роскошном свадебном платье Zuhair Murad стоимостью в 10 миллионов рублей.
Наука
Гены «призрачного» человека обнаружили в ДНК западных африканцев
Генетики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Шрирам Шанкарараман и Арун Дурвасула нашли признаки скрещивания с «призрачным» человеком в геноме западных африканцев, сообщают «Известия».
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Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали ребенка на фото в роддоме
Социальные сети взорвались от восторженных поклонников. Они единогласно желали счастья и здоровья семье и малышке.
Экономика
«Газпром» назвал крупнейших должников за газ в регионах
«Газпром межрегионгаз» обнародовал список наиболее крупных должников по оплате за поставленный газ на 1 января этого года.
Здоровье
Врач-кардиолог рассказал об опасности ранней весны
Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал, для кого может представлять опасность приход ранней весны.
Гаджеты
Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить
Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers).