Экономика

REGNUMREGNUMСоглашение по строительству Ленского моста в Якутии подписали в Москве

В Москве 13 февраля стороны подписали концессионное соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
Читать в источнике
Комментировать7

Подробнее о событии

Грандиозно, дорогостояще и необходимо: эксперт о мосте в Якутии

REGNUM21:17

Мост через одну из крупнейших рек мира построят в Якутии

Красная весна15:02

Средства из бюджета Якутии могут потребоваться для строительства Ленского моста в 2025 году

Якутия 24вчера в 20:30

В Якутии назвали объем внебюджетного финансирования строительства моста через Лену

Известия09:10

Что известно о проекте строительства моста через Лену в районе Якутска

ТАСС11:10

«Ростех», группа ВИС и правительство Якутии подписали концессию по строительству моста через Лену

Коммерсантъ12:43

13 февраля будет подписано концессионное соглашение по строительству Ленского моста

Якутия Daily10 февраля в 09:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 23:40, Ашберн
Общество

Росавиация рассказала об ограничениях чартерного авиасообщения с КНР

Ограничения чартерного авиасообщения с КНР вводятся только для российских авиакомпаний и не касаются китайских перевозчиков, сообщает Росавиация.
РИА Новости 15:52
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию с молодым мужем

Певица и ведущая Первого канала Надежда Бабкина продемонстрировала идиллию со своим молодым супругом.
Bimru.ru 10:46
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк сходила в ЗАГС с молодым возлюбленным

В Дворец бракосочетаний № 1 Вовк пришла с молодым возлюбленным Михаилом Куницыным.
Вечерняя Москва 19:32
Армия и оружие

Американские истребители попытались обмануть российские ПВО на севере Сирии

Истребители ВВС США попытались обмануть российские средства ПВО в Сирии.
Avia.pro 19:01
Здоровье

В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли

Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
РИА Новости 22:36
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей забрала их мать

Двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец бросил в Шереметьево, забрала их родная мать.
Газета.Ru 22:30
Здоровье

В Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса

Примененная китайскими врачами методика переливания плазмы переболевших коронавирусом COVID-19 доказала свою эффективность для лечения зараженных пациентов, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местных медиков.
РИА Новости 17:08
Биатлон

Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020

Сборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на чемпионате мира - 2020.
Газета.Ru 11:51
Общество

Пассажиры лайнера Westerdam высаживаются на берег в Камбодже

Пассажиры круизного лайнера Westerdam, которому из-за страха перед коронавирусом отказали в заходе в ряд портов, начали высаживаться в Камбодже, сообщает посольство США.
РИА Новости 20:38
Политика

В Конституцию внесут запрет на отчуждение территорий

В ходе обсуждения было предложение закрепить в обновленном основном законе запрет на отчуждение территорий России.
Гудвилл.онлайн 08:55
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета 14:47
Общество

Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март

Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Вести.Ru 03:10
Общество

Россиянам предложили «гаражную амнистию» в 2021 году

Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии.
ТАСС 02:31
Политика

Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе

Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
РИА Новости 15:12
Экономика

Центробанк планирует продать Сбербанк

Согласно документу, принадлежащий ЦБ контрольный пакет акций Сбербанка приобретет государство за счет ФНБ (Фонда национального благосостояния), по рыночной цене.
ГЛАС.RU 11 февраля в 08:31
Политика

Гордума Барнаула избрала главой города Вячеслава Франка

Городская дума Барнаула в пятницу на заседании избрала большинством голосов главой города первого заместителя главы администрации муниципалитета, руководителя аппарата, исполняющего обязанности мэра 54-летнего Вячеслава Франка.
ТАСС 22:53
Биатлон

Резцова обиделась на Фуркада после обвинений в маразме

ProstoProSport 09:05
Здоровье

Названы опасности прихода ранней весны

Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал, какую опасность может представлять приход ранней весны.
RT на русском 19:48
Общество

Директор школы в Петрозаводске отчитала ученицу за «толстоватые» ноги

Известия 02:09
Общество

Захарова призналась в неуважении к Собчак

Lenta.ru 19:34
Кино

В сети появились первые фото и видео со съемок 7 сезона «Сватов»

Создатели «Сватов» поделились подробностями съемок нового сезона. Как сообщает ToDay News Ufa, сьемки культового сериала идут полным ходом.
ToDay News Ufa 11 февраля в 02:28
Технологии

«МегаФон» запускает облачный сервис для геймеров

«МегаФон» совместно с Loudplay запустил облачный сервис для геймеров. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали в компаниях.
Adindex.ru 21:45
Происшествия

Разрешившего строительство на берегу Байкала чиновника задержали

Глава Листвянского муниципального образования Александр Шамсудинов задержан после незаконной выдачи разрешения на строительство в экозоне Байкала, сообщает управление СК по Иркутской области.
РИА Новости 22:51
Происшествия

В Чите выписали жену и дочь переболевшего коронавирусом китайца

Забайкальская краевая инфекционная больница выписала жену и дочь гражданина Китая, который переболел в Чите коронавирусом, сообщили в пресс-службе краевого минздрава.
РИА Новости 23:02
Авто

Рассекретили новый купеобразный кроссовер Volkswagen Tayron X

Компания Volkswagen готовит к дебюту новый купеобразный кроссовер Tayron X. Накануне на сайте министерства промышленности Китая появились первые официальные фотографии серийной версии модели.
Новые автомобили вчера в 07:53
Авто

Skoda озвучила стоимость самой дешевой версии Skoda Karoq в России

Напомним, в настоящее время россиянам доступен Skoda Karoq в версиях Ambition и Style, которые комплектуются 150-сильным мотором объемом 1,4 литра в паре с 8-скоростной автоматической коробкой передач.
Новые автомобили вчера в 22:13
Хоккей

Сегодня «Ак Барс» сыграет против «Динамо» в Риге

Новый Век вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

Перед гостями счастливая невеста предстала в роскошном свадебном платье Zuhair Murad стоимостью в 10 миллионов рублей.
Shraibikus News 16:26
Здоровье

Жительница Златоуста дозвонилась в детскую поликлинику с 327-го раза

Жительнице Златоуста Челябинской области понадобилось сделать 327 звонков, чтобы дозвониться до регистратуры детской поликлиники и вызвать к больному ребенку врача.
Ридус вчера в 05:25
Футбол

Дзюба сравнил Слуцкого с Ведьмаком

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба продолжает юмористический баттл в Instagram с главным тренером «Рубина» Леонидом Слуцким.
Спорт-Экспресс вчера в 11:34
Как работают Яндекс.Новости?
Главное