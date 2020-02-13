В Москве 13 февраля стороны подписали концессионное соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Соглашение по строительству Ленского моста в Якутии подписали в Москве

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