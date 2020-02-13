Экономика
REGNUMСоглашение по строительству Ленского моста в Якутии подписали в Москве
В Москве 13 февраля стороны подписали концессионное соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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13 февраля будет подписано концессионное соглашение по строительству Ленского моста
Якутия Daily10 февраля в 09:36
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