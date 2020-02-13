Экономика

REGNUMREGNUMСоглашение по строительству Ленского моста в Якутии подписали в Москве

В Москве 13 февраля стороны подписали концессионное соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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Сирийской армии в ходе контрнаступления на севере страны впервые за много лет удалось взять под полный контроль важную трассу М-5 Дамаск — Алеппо, однако расположенные в провинции Идлиб турецкие наблюдательные посты блокируют проезд по ней.
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