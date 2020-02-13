Экономика
REGNUMСоглашение по строительству Ленского моста в Якутии подписали в Москве
В Москве 13 февраля стороны подписали концессионное соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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В Якутии назвали объем внебюджетного финансирования строительства моста через Лену
Известиявчера в 09:10
Средства из бюджета Якутии могут потребоваться для строительства Ленского моста в 2025 году
Якутия 2412 февраля в 20:30
13 февраля будет подписано концессионное соглашение по строительству Ленского моста
Якутия Daily10 февраля в 09:36
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Политика
Внук Назарбаева попросил у Лондона политического убежища
Внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, напавшего с ножом на трех человек
Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на трех человек в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Политика
Россияне прислали более 500 предложений по поправкам в Конституцию
Более полутысячи предложений по корректировке Конституции направили россияне. Активность граждан страны оценил президент Владимир Путин.
Политика
Россия предлагала сама судить подозреваемых по делу о крушении MH17
Россия предлагала сама судить своих граждан, которых подозревают в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщает Reuters со ссылкой на письмо минюста Нидерландов Ферда Грапперхауса в парламент.
Политика
Захарова рассказала о разрушении украинского государства
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина находится в процессе развала.
Хоккей
Шайба и передача Панарина принесли «Рейнджерс» победу в матче НХЛ
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил шайбу, сделал результативную передачу и реализовал послематчевый буллит в выездном матче с «Миннесотой Уайлд».
Политика
США могут ввести санкции против Мексики из-за закупок вертолётов у РФ
Напомним, ранее в феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Мексика рассматривает возможность заключения новых контрактов с «Рособоронэкспортом» на поставку российских военных вертолётов.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Игры
Deluxe-версия Marvel’s Avengers выйдет раньше обычной
Базовая версия экшна станет доступна 4 сентября, а обладатели Deluxe-издания начнут играть на четыре дня раньше — 31 августа.
Происшествия
В районной прокуратуре в Красноярском крае проходят обыски
ФСБ проводит обыски в прокуратуре Березовского района Красноярского края, сообщает «Интерфакс».
Здоровье
В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса
Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
Армия и оружие
Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Армия и оружие
В Ираке подверглась ракетной атаке используемая США военная база
Используемая США военно-воздушная база К1 в Киркуке на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу, сообщает «Аль Арабия».
Происшествия
В Бангкоке задержали открывшего стрельбу мужчину
В Бангкоке полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в центре города, передает газета Khaosod.
Биатлон
Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Культура
Билли Айлиш выпустила песню к новому фильму о Джеймсе Бонде
Американская поп-звезда Билли Айлиш выпустила титульную песню для нового фильма бондианы «Не время умирать» (No Time to Die).
Армия и оружие
Российского офицера уволили за пьянство на базе ВМФ в Сирии
Российского военнослужащего, капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили за пьянство на базе ВМФ РФ в сирийском порту Тартус.
Футбол
Вслед за Александром Кокориным в «Сочи» может отправиться Олег Шатов
Журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале «Футбольные биги» сообщил, что вслед за Александром Кокориным в «Сочи» может отправиться 29-летний полузащитник «Зенита» Олег Шатов.
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах из-за событий в Идлибе
Посол России в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему поступили угрозы из-за обострения ситуации в Идлибе.
Общество
Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем
С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд
Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск от главного государственного санитарного врача Санкт-Петербурга Наталии Башкетовой к пациентке Алле Ильиной, сбежавшей из клинической инфекционной больницы имени Боткина.
Шоу-бизнес
Иглесиас и Курникова показали новорожденного ребенка
Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали новорожденного ребенка. Малыш появился на свет 30 января 2020 года.
Общество
Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери
Экономика
Производители электроники подали жалобу в правительство на ФАС
Какие аргументы у ФАС Заместитель руководителя ФАС Михаил Евраев пояснил РБК, что ассоциация предлагает при закупках госкомпаниями применять правило "третий лишний" (если есть два предложения от российских производителей, то заявка на поставку иностранных товаров исключается), а не только при закупках госорганами.
Здоровье
В ВОЗ допустили заражение коронавирусом двух третей населения Земли
Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
Общество
Актер Александр Панкратов-Черный назвал размер своей пенсии
Общество