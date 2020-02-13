Экономика

REGNUMREGNUMСоглашение по строительству Ленского моста в Якутии подписали в Москве

В Москве 13 февраля стороны подписали концессионное соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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Грандиозно, дорогостояще и необходимо: эксперт о мосте в Якутии

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Газета.Ru вчера в 03:36
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Напомним, ранее в феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Мексика рассматривает возможность заключения новых контрактов с «Рособоронэкспортом» на поставку российских военных вертолётов.
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На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены

Lenta.ru вчера в 15:52
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В районной прокуратуре в Красноярском крае проходят обыски

ФСБ проводит обыски в прокуратуре Березовского района Красноярского края, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 23:49
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Переливание плазмы выздоровевших от пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, доказало свою эффективность для лечения зараженных пациентов.
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Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску

REGNUM вчера в 17:35
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В Ираке подверглась ракетной атаке используемая США военная база

Используемая США военно-воздушная база К1 в Киркуке на севере Ирака подверглась ракетному обстрелу, сообщает «Аль Арабия».
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В Бангкоке полицейские задержали мужчину, открывшего стрельбу в центре города, передает газета Khaosod.
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Резцову обидела реакция Фуркада на её слова

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Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
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С пятницы, 14 февраля, приостановлены чартерные рейсы российских авиакомпаний в Китай и обратно. Об этом сообщает РИА "Новости".
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На сбежавшую из карантина в Петербурге пациентку подали в суд

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Мать петрозаводской школьницы прокомментировала инцидент с директором

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Новым коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения Земли.
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