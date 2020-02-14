Экономика

REGNUMREGNUMСоглашение по строительству Ленского моста в Якутии подписали в Москве

В Москве 13 февраля стороны подписали концессионное соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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с чего всё началось

Минтранс заявил, что средства на строительство моста через Лену в бюджете не предусмотрены

Бюджетные средства на строительство автомобильного моста через реку Лена в Якутии не предусмотрены, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ. "В имеющихся бюджетных проектировках средства на проект не предусмотрены", - сказали в министерстве, отвечая на соответствующий вопрос.
ТАСС12 февраля в 10:09

Подробнее о событии

В Якутии договорились о строительстве моста через Лену

Lenta.ruвчера в 07:45

Фермер Иван Зыков: Ленский мост — олицетворение прогресса

ИА ЯСИАвчера в 05:32

Что известно о проекте строительства моста через Лену в районе Якутска

ТАСС13 февраля в 11:10

Власти Якутии взаимодействуют с федеральным Минтрансом по мосту через Лену

ПРАЙМ13 февраля в 19:21

«Ростех», группа ВИС и правительство Якутии подписали концессию по строительству моста через Лену

Коммерсантъ13 февраля в 12:43

Айсен Николаев: Подписание соглашения – важный этап возведения Ленского моста

Якутия 24вчера в 04:49

В федеральном бюджете не предусмотрены средства на строительство Ленского моста

SakhaNews12 февраля в 09:04
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Автоматически обработано 7067 источников, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Экспресс газета 13 февраля в 14:47
Футбол

«Манчестер Сити» отстранен от еврокубков на два года

14 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) вынес неожиданное решение - "Манчестер Сити" отстранен от участия в еврокубках на два года.
Газета.Ru вчера в 14:54
Биатлон

Россиянки не попали в топ-20 спринта на ЧМ по биатлону

Интерфакс-Спорт вчера в 10:05
Политика

ВЦИОМ: Путину доверяют 71% опрошенных россиян

В результате мероприятия уровень доверия граждан к деятельности российского лидера составил 65,5%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 71,3% респондентов.
iReactor вчера в 11:02
Армия и оружие

В Кремле оценили вероятность вмешательства США в ситуацию в Идлибе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в данный момент говорить о непосредственном вмешательстве США в ситуацию в Идлибе нельзя.
РИА Новости 13 февраля в 04:45
Культура

Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым

Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
Neva.Today вчера в 04:55
Общество

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Российская газета вчера в 01:11
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости вчера в 12:25
Происшествия

Взрыв произошел в приемном покое психиатрической больницы в Ставрополе

Взрыв произошел в приемном покое психиатрической больницы в Ставрополе.
Пятый канал вчера в 11:31
Общество

Жителям Уханя запретили покидать свои микрорайоны из-за коронавируса

Администрация китайского города Ухань, где зафиксирован главный очаг вспышки нового коронавируса, напомнила жителям о введении жесткого карантина на территории всех жилых комплексов, указав на необходимость соблюдения установленных правил.
ТАСС вчера в 21:37
Политика

Захарова рассказала о словах Помпео после переговоров с Лавровым

Выходя из помещения после встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым на полях Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь США Майк Помпео пожелал российскому коллеге удачи, рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 16:04
Футбол

«Зенит» признан самым финансово стабильным футбольным клубом России

Петербургский «Зенит» признан самым финансово стабильным футбольным клубом России по версии компании Soccerex.
RT на русском вчера в 03:05
Политика

Внук Назарбаева попросил политического убежища в Великобритании

Общественное телевидение России 13 февраля в 02:21
Космос

Источник рассказал, когда США начнут летать к МКС на своих кораблях

РИА Новости вчера в 19:09
Авто

Продажи кроссовера Skoda Karoq начались в России

Что касается начала российских продаж кроссовера Skoda Karoq, то его предлагают в комплектации Ambition и Style.
Tvoe-avto.com вчера в 05:07
Хоккей

Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

"Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде в серии буллитов обыграл "Миннесоту Уайлд" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 00:10
Спорт

Кулижников выиграл золото на дистанции 500 м на чемпионате мира

Российский конькобежец Павел Кулижников стал обладателем золотой награды на дистанции 500 м на чемпионате мира.
Газета.Ru вчера в 19:50
Происшествия

Число погибших в ДТП под Тамбовом выросло до шести человек

Число погибших при лобовом столкновении "Газели" и грузовика на трассе в Тамбовской области выросло до шести, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
РИА Новости вчера в 03:11
Кино

Роберта Паттинсона показали в костюме Бэтмена

Режиссер нового супергеройского фильма про Бэтмена Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.
Алтайская правда вчера в 06:41
Армия и оружие

Президент Литвы: США и НАТО помогают «сдерживать» Россию

США и НАТО помогают Литве эффективно «сдерживать» Россию, заявил литовский лидер Гитанас Науседа на конференции по безопасности в Мюнхене.
Московский Комсомолец вчера в 23:49
Происшествия

Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину

Центральный районный суд Хабаровска отправил под арест мужчину, который бросил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.
РБК вчера в 22:42
Армия и оружие

ПВО Сирии отразила атаку на Дамаск

Коммерсантъ 13 февраля в 18:29
Общество

Сын замглавы Генштаба заявил о вымогательстве ₽150 млн за жизнь отца

Мужчина сообщил «Коммерсанту», что считает угрозы реальными, поскольку тот, кто отправлял ему сообщения, знает его персональные данные, номера телефонов, информацию о перемещениях семьи, а также осведомлен о ходе расследования уголовного дела, в рамках которого обвиняют отца.
РБК вчера в 13:01
Технологии

Эксперт назвала способы защиты от хакеров

«Защитные решения, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, помогут вам в перечисленных ситуациях и к тому же защитят от других угроз», — пояснила эксперт.
Известия вчера в 20:51
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати

Модель Анастасия Решетова впервые показала лицо сына репера Тимати.
Слово и Дело 13 февраля в 11:40
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Общество

Более 20 квартир нашли у замглавы ГИБДД по Воронежской области

У заместителя начальника управления ГИБДД Воронежской области нашли 22 квартиры, стоимостью около 50 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:56
Гаджеты

Представлены «умные» часы Huawei Watch GT 2

В России 14 февраля начались продажи премиальной версии смарт-часов HUAWEI WATCH GT 2. Как сообщает ToDay News Ufa, 14 февраля компания HUAWEI начала реализацию премиальной версии смарт-часов.
ToDay News Ufa вчера в 10:07
Культура

Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона на Первом канале

ФАН вчера в 10:32
Политика

Киев отказался от «12 шагов к миру в Донбассе»

Ранее сообщалось, что в преддверии Мюнхенской конференции по безопасности группа американских, европейских и российских бывших правительственных чиновников выступила с заявлением о 12 рекомендованных шагах, которые обеспечат большую безопасность Украине и евроатлантическому региону.
Газета.Ru вчера в 19:46
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