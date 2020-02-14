Экономика
REGNUMСоглашение по строительству Ленского моста в Якутии подписали в Москве
В Москве 13 февраля стороны подписали концессионное соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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с чего всё началось
Бюджетные средства на строительство автомобильного моста через реку Лена в Якутии не предусмотрены, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтранса РФ. "В имеющихся бюджетных проектировках средства на проект не предусмотрены", - сказали в министерстве, отвечая на соответствующий вопрос.ТАСС12 февраля в 10:09
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«Ростех», группа ВИС и правительство Якутии подписали концессию по строительству моста через Лену
Коммерсантъ13 февраля в 12:43
В федеральном бюджете не предусмотрены средства на строительство Ленского моста
SakhaNews12 февраля в 09:04
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