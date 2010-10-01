Экономика
REGNUMСоглашение по строительству Ленского моста в Якутии подписали в Москве
В Москве 13 февраля стороны подписали концессионное соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
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Концессионер сообщил о начале изысканий для строительства Ленского моста
Интерфакс - Россия13 февраля в 09:14
«Ростех», группа ВИС и правительство Якутии подписали концессию по строительству моста через Лену
Коммерсантъ13 февраля в 12:43
«Саха Конгресс» требует отложить подписание сомнительного концессионного соглашения по мосту через Лену
Якутия.Инфо12 февраля в 21:12
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