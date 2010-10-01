Экономика

REGNUMREGNUMСоглашение по строительству Ленского моста в Якутии подписали в Москве

В Москве 13 февраля стороны подписали концессионное соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Фермер Иван Зыков: Ленский мост — олицетворение прогресса

ИА ЯСИАвчера в 05:32

Айсен Николаев: Подписание соглашения – важный этап возведения Ленского моста

Якутия 24вчера в 04:49

Концессионер сообщил о начале изысканий для строительства Ленского моста

Интерфакс - Россия13 февраля в 09:14

«Ростех», группа ВИС и правительство Якутии подписали концессию по строительству моста через Лену

Коммерсантъ13 февраля в 12:43

Что известно о проекте строительства моста через Лену в районе Якутска

ТАСС13 февраля в 11:10

Грандиозно, дорогостояще и необходимо: эксперт о мосте в Якутии

REGNUM13 февраля в 21:17

«Саха Конгресс» требует отложить подписание сомнительного концессионного соглашения по мосту через Лену

Якутия.Инфо12 февраля в 21:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 18:13, Ашберн
Происшествия

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости 06:51
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко показала стойку вниз головой в купальнике

Последняя фотография, где показано то, как она отдыхает на Мальдивах, вызвала живой интерес пользователей сети благодаря своей оригинальности.
Kleo.ru 05:09
Происшествия

Застреливший в Калининграде семейную пару мужчина умер

Вести.Ru 15:39
Культура

Собчак защитила свое новое шоу и назвала его прогрессивным

Газета.Ru вчера в 02:54
Биатлон

Тарьей Бе назвал нечестной победу Логинова на ЧМ

ProstoProSport 11:29
Политика

США заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт.
Lenta.ru 15:31
Игры

Видео: показаны 44 минуты геймплея Halo: Combat Evolved Anniversary для ПК

В сеть выложили первые ролики с геймплеем предстоящей игры Halo: Combat Evolved Anniversary для ПК.
REGNUM вчера в 19:34
Культура

Детектив НТВ «Рикошет» покажут в Каннах

В этом году одним из 12 проектов, которые будут представлены 29 марта в Каннах, стал остросюжетный детектив телеканала НТВ «Рикошет».
НТВ вчера в 04:19
Биатлон

Минспорта РФ приняло во внимание решение IBU по Слепцовой и Устюгову

Министерство спорта России приняло во внимание решение Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении российских биатлонистов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова.
РЕН ТВ 09:28
Технологии

«Лаборатория Касперского» назвала способы защиты от хакеров

Лучше установить специальные защитные программы, функции которых позволяют контролировать создание новых аудиопотоков и блокировать несанкционированное включение камеры, добавила эксперт.
Российская газета 02:17
Политика

Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
РИА Новости 02:31
Общество

WSJ: Безос купил особняк в Беверли-Хиллз за рекордные $165 млн

Основатель и основной владелец Amazon Джефф Безос купил дом в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) за $165 млн, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Ведомости 13 февраля в 01:33
Общество

В России запустили серийное производство гражданского Ил-114-300

По словам гендиректора корпорации "МиГ" Ильи Тарасенко, в 2019 году в подготовку производства к выполнению программы Ил-114 было инвестировано свыше 400 млн руб. Пассажирский самолет Ил-114-300 — модернизированный вариант турбовинтового самолета Ил-114.
РБК вчера в 05:38
Армия и оружие

Опубликовано видео отражения сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску

Появилась видеозапись отражения силами сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску. Кадры опубликовало агентство SANA.
News.ru вчера в 00:32
Шоу-бизнес

На проблемы с памятью жалуется Ольга Бузова

Live24 вчера в 02:09
Наука

Употребление каннабиса и ТГК приводит к ложным воспоминаниям

Группа учёных, состоящая из специалистов из Нидерландов, Бельгии, Австралии, Германии и США сумела доказать, что употребление каннабиса приводит к изменению воспоминаний.
Discover24 03:22
Происшествия

Дочь экс-главы разведки США арестовали за убийство

Приемную дочь бывшего директора американской разведки Джона Негропонте - Софию арестовали по подозрению в убийстве в Мэриленде, сообщает Washington Post.
Газета.Ru 17:18
Политика

США могут запретить поставки Китаю авиадвигателей

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения запрета на поставки в Китай авиадвигателей, произведенных корпорацией General Electric и французской Safran, так как опасается китайских аналогов.
Московский Комсомолец 17:55
Культура

Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» покорила русскую версию шоу

Сообщается, что предыдущие прослушивания юная звезда почему-то не прошла и родители отвезли ее в Киев, где жюри сразу обратило внимание на талантливую девочку.
ToDay News Ufa 03:59
Здоровье

У вернувшегося с Гавайев японца обнаружили коронавирус

У мужчины из Японии, вернувшегося из отпуска с Гавайских островов, подтвердили заражение новым коронавирусом Covid-19, сообщает Associated Press со ссылкой на власти штата Гавайи (США).
Интерфакс вчера в 20:34
Здоровье

Немецкие врачи рассказали, что едят, чтобы оставаться здоровыми

Немецкие врачи во время общения с корреспондентами портала Focus рассказали, что они едят, чтобы оставаться здоровыми и энергичными.
Shraibikus News 04:32
Единоборства

Деонтей Уайлдер: Откровенное интервью о бое с Тайсоном Фьюри

Allboxing.ru вчера в 10:20
Футбол

«Манчестер Сити» проводит экстренное собрание игроков

«Манчестер Сити» хотел собрать футболистов, чтобы Сориано проинформировал их о ближайших планах команды после решения УЕФА исключить клуб из еврокубков на два сезона за нарушение финансовых правил организации.
Inc-news.ru 11:04
Гаджеты

Xiaomi предложила компьютер-моноблок по цене смартфона

ToDay News Ufa вчера в 10:06
Спорт

Швед Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом

РИА Новости 09:52
Общество

На лайнере Diamond Princess коронавирусом заразились уже 285 человек

На круизном лайнере Diamond Princess, пришвартованном в порту японского города Иокогама на карантин, выявлено еще 67 новых случаев заражения новым типом коронавируса Covid-2019, тем самым общее число заразившихся достигло 285.
REGNUM 12:51
Армия и оружие

«Уникальный» российский самолет попал в ИК-прицел истребителя F-16

Издание The Aviationist, обратившее внимание на изображение, называет российский самолет уникальным и отмечает, что его снимок в инфракрасном диапазоне, скорее всего, сделан прицелом Sniper Advanced Targeting Pod.
Lenta.ru 16:01
Политика

Глава МИД Польши призвал ЕС и США объединиться против России

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что Россия представляет собой «серьезную угрозу» и действует «в ущерб интересам Запада» и демократии.
REGNUM 13:59
Общество

В провинции Хубэй число жертв коронавируса выросло до 1596 человек

Количество зараженных новым типом коронавируса в китайской провинции Хубэй превысило 56,2 тысячи человек, зарегистрировано 139 новых смертельных случаев, сообщает региональный комитет здравоохранения.
РИА Новости 17:36
Биатлон

Логинова на пресс-конференции атаковали вопросами про допинг

Александр Логинов дал обет молчания на время чемпионата мира. Но отвертеться от пресс-конференции после победы он не мог никак.
Спорт-Экспресс 11:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное