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Согласно опросу банка «Открытие», 26% россиян хотели бы доллар по 65 копеек

26% россиян хотели бы видеть "советский" курс доллара - на уровне 65 копеек.
Газета.Ru
Еще 18 процентов хотели бы видеть курс в 30-50 рублей за доллар, 15 процентов — в 50-70 рублей, восемь процентов — в 70-80 рублей, а доллар дороже 80 рублей нужен пяти процентам опрошенных.
Рамблер
24% следят за валютным курсом редко, несколько раз в месяц.
ТАСС
Еще 19% уверены, что нынешний курс рубля к доллару искусственно завышен.
ТАСС

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Согласно опросу банка «Открытие», 26% россиян хотели бы доллар по 65 копеек
Газета.Ru06:56
Около 30% россиян хотели бы «советский» курс доллара
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