Общество

КоммерсантъКоммерсантъСогласован порядок продажи «красивых номеров»

В сети цена номеров доходит до 1 – 2 млн руб. По новым правилам при продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за "особый" знак повышенную госпошлину. Если он делать этого не захочет, ГРЗ вернется в ГИБДД, а владельцу выдают обычный госзнак.
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с чего всё началось

Согласован порядок продажи «красивых номеров»

Регионам позволят для определенных серий использовать повышенный тариф, а также выставлять номера на аукционы. Перепродать машину с «красивым» знаком можно будет при условии повторной уплаты специальной госпошлины.
Коммерсантъвчера в 17:03

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СМИ сообщили о согласовании ведомствами порядка продажи «красивых» автономеров

Известиявчера в 22:57

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РИА Новостивчера в 20:50

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News.ruвчера в 21:32

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Газета.Ruвчера в 21:17

СМИ: Россияне смогут покупать себе «красивые» номера авто

Life.ruвчера в 22:07
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Политика

«Нафтогаз» обсудит предложение «Газпрома» в трехстороннем формате

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РЕН ТВ вчера в 18:30
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Как сообщает пресс-служба Кремля, в частности, они обсудили подготовку к саммиту "нормандской четвёрки".
Life.ru вчера в 09:02
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Кино

HBO показал первый трейлер сериала «Авеню 5» с Хью Лори

Телеканап HBO показал первый тизерный трейлер комедийной научно-фантастической драмы "Авеню 5".
Газета.Ru вчера в 09:00
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Крупнейшую нарколабораторию России ликвидировали в Подмосковье

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Газета.Ru вчера в 23:36
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Политика

Депутат Зеленского опубликовал компромат на коллег из «Слуги народа»

Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.
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Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

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iReactor 17 ноября в 18:26
Армия и оружие

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Израильские военные сообщили, что засекли запуск четырёх ракет по израильской территории со стороны Сирии, ракеты были перехвачены.
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Киев продолжит судиться с Москвой после возвращения кораблей

Киев даже после получения кораблей продолжит судиться с Москвой в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву.
РИА Новости вчера в 09:10
Общество

Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети

Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Петербургский дневник 17 ноября в 07:10
Путешествия

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Два российских туроператора начали продажу организованных туров в Сирию.
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Происшествия

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Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
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Группу грызунов перевели на диету с умеренным содержанием белков и высоким содержанием жиров, после чего заразили вирусом гриппа А. В период болезни животные сохранили вес, у мышей зафиксировали меньше вирусов в легких, показатель выживаемости оказался более высокий по сравнению с группой грызунов, которые потребляли пищу с высоким содержанием углеводов.
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Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов требует уменьшить алименты старшей дочери в 8 раз

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Армия и оружие

В Сирии попытались сжечь российский патруль

Свободная Пресса вчера в 13:11
Общество

В правительстве оценили предложение сократить время продажи алкоголя

Ранее «Известия» писали, что ОНФ направил в правительство предложение сократить время продажи алкоголя на федеральном уровне до 22:00.
RT на русском вчера в 06:52
Экономика

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
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РИА Новости вчера в 20:36
Шоу-бизнес

Богомолов и Собчак до сих пор не живут вместе

Предполагалось, что сразу после свадьбы они заедут в свое собственное жилье, поскольку Собчак не хотела проживать вместе с Константином в доме, где до этого она была с Максимом Виторганом.
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Кино

Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel

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Космос

NASA показала самую темную планету, когда-либо обнаруженную астрономами

Информационный портал Express.co.uk сообщил, что астрономы обнаружили темную планету, которая излучает жуткое темно-красное свечение.
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Происшествия

В СКР сообщили причины обыска в СО РАН и рассказали об уголовном деле

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Эмиратский холдинг Tawazun - акционер Aurus - приобретет 50% акций компании "ВР-Технологий" (входит в холдинг "Вертолеты России"), которая занимается разработкой перспективных вертолетов и беспилотников.
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Авто

Назван топ-5 японских внедорожников с чрезмерным расходом топлива

Расход топлива у внедорожника может составлять от 11,5 до 15 литров на 100 км пути.
Тарантас Ньюс 17 ноября в 00:10
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