В сети цена номеров доходит до 1 – 2 млн руб. По новым правилам при продаже машины вместе с этим ГРЗ новый владелец должен будет еще раз заплатить за "особый" знак повышенную госпошлину. Если он делать этого не захочет, ГРЗ вернется в ГИБДД, а владельцу выдают обычный госзнак.

с чего всё началось

Регионам позволят для определенных серий использовать повышенный тариф, а также выставлять номера на аукционы. Перепродать машину с «красивым» знаком можно будет при условии повторной уплаты специальной госпошлины.

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