Политика
Аргументы и ФактыСогласован текст итогового документа саммита в Берлине по Ливии
Участники международной конференции по Ливии в Берлине окончательно согласовали текст документа, который будет принят по итогам встречи, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Участники международной конференции по Ливии в Берлине окончательно согласовали текст документа, который, как ожидается, будет принят по итогам встречи. Эту информацию ТАСС подтвердили несколько дипломатических источников. "Текст согласовали окончательно", - сказал один из собеседников агентства.ТАСС11:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 21:59, Ашберн
Общество
«Известия»: в России могут запретить комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму на рассмотрение внесут законопроект, предусматривающий отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Теннис
Калинская проиграла в первом круге Australian Open
Российская теннисистка Анна Калинская в матче первого круга Australian Open потерпела поражение от Чжэн Сайсай из Китая.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластической операции лица
Алла Борисовна Пугачева совсем недавно появилась на праздновании Дня рождения композитора Игоря Николаева с омоложенным лицом.
Политика
Лавров рассказал об итогах берлинской конференции по Ливии
Россия считает итоги состоявшейся в Берлине Международной конференции по Ливии полезными, сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент RNS.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Политика
Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Вашингтон в декабре 2019 года заявил, что Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух государств.
Армия и оружие
На Камчатке прошел единый день огня
На Камчатке в артиллерийских подразделениях соединения морской пехоты прошел единый день огня.
Религия
В Екатеринбурге военные окунулись в крещенскую купель
В Екатеринбурге служащие Центрального военного округа приняли участие в крещенских купаниях.
Общество
Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идет от правоохранительных органов.
Космос
Для вывода спутников системы «Сфера» потребуется 148 запусков ракет
Всего, говорится в материалах, группировка российской системы "Сфера", которая призвана стать ответом на зарубежные системы OneWeb и Starlink, к 2030 году должна насчитывать 638 космических аппаратов, из которых 334 спутника связи, 55 спутников навигации и 249 аппаратов дистанционной съемки Земли.
Культура
Фестиваль «Јанар кожон» отмечен на всероссийском конкурсе
Республиканский фестиваль-конкурс «Јанар кожоҥ» стал лауреатом II степени в номинации «Проекты, направленные на сохранение и развитие культурного наследия народов России».
Здоровье
Врач рассказала, чем опасна минеральная вода
Минеральные воды делятся на три типа: столовые, лечебные и лечебно-столовые.
Общество
СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
Политика
Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.
Кино
Опубликован список лучших фильмов XXI века
Журнал о кино Empire опубликовал список из 100 величайших картин XXI века. Также издание выпустило специальные обложки, посвященные списку.
Общество
Астрологи предупредили три знака Зодиака о возможных проблемах
Трем знакам Зодиака стоит быть осторожными и приложить все силы, чтобы как можно скорее разобраться с делами в феврале 2020 года.
Политика
Киевский эксперт объяснил, почему россияне вчетверо богаче украинцев
Как считает Головачев, власти России проводят политику жесткого протекционизма, удерживают старые отрасли в полугосударственной собственности и пытаются создавать новые.
Общество
На следующей неделе в Москву вернется зима
Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Политика
Пресс-служба главы Чувашии разъяснила призыв «мочить» журналистов
Слова «мочить журналистов», которые произнес глава Чувашии Михаил Игнатьев на торжественном вечере, посвященном Дню чувашской печати, было использовано в контексте «раскрыть подноготную».
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Хоккей
Александр Овечкин вошёл в десятку лучших снайперов в истории НХЛ
Биатлон
Фуркад выиграл гонку преследования в Рупольдинге
Француз Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Биатлонист прошел дистанцию без промахов.
Музыка
Американский певец Дэвид Олни скончался во время выступления
Американский певец и автор песен Дэвид Олни скончался во время выступления в Санта-Роса-Бич во Флориде, сообщает NBC News.
Общество
Вагнер. Первая нефть. Вот зачем российские наемники в Сирии. Дамаск заключил договоры на разработку нефтегазовых месторождений с компаниями Евгения Пригожина
Иллюстрация: Петр Саруханов / "Новая газета" В декабре 2019 года сирийский парламент принял законы о заключении с двумя российскими компаниями договоров на разработку трех блоков газовых и нефтяных месторождений.
Общество
«Коллапс»: алтайский губернатор отозвался об уборке снега в Барнауле
19 января Виктор Томенко провел совещание по поводу уборки снега в Барнауле вместе с членами правительства, и.о. главы Вячеславом Франком и его коллегами.
Армия и оружие
Украинские военные собрались минировать побережье Азовского моря
Здоровье
В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса
Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.