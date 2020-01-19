Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыСогласован текст итогового документа саммита в Берлине по Ливии

Участники международной конференции по Ливии в Берлине окончательно согласовали текст документа, который будет принят по итогам встречи, сообщает ТАСС.
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Источник: окончательный текст итогового документа саммита в Берлине по Ливии согласован

Участники международной конференции по Ливии в Берлине окончательно согласовали текст документа, который, как ожидается, будет принят по итогам встречи. Эту информацию ТАСС подтвердили несколько дипломатических источников. "Текст согласовали окончательно", - сказал один из собеседников агентства.
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