Политика
Российская газетаСогласованы новые меры по соблюдению перемирия в Донбассе
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня. Новые договоренности вступят в силу уже 27 июля, передает ТАСС.
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Кино
Глава Минкультуры анонсировала открытие кинотеатров без проката драм
Открывшиеся после снятия введенных из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений кинотеатры начнут новый сезон с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры Ольга Любимова.
РБК 12:06
Политика
Трамп допустил закрытие других китайских консульств в США
Президент США Дональд Трамп допустил закрытие других китайских консульств в стране.
Lenta.ru 19:23
Общество
Ярчайшая комета последних лет 23 июля максимально приблизится к Земле
Ярчайшая комета последних семи лет максимально приблизится к Земле. Это произойдет в четверг, 23 июля.
Российская газета 18:42
Кино
Режиссерская версия «Отряда самоубийц» получила новые фан-постеры
Киноафиша России 08:27
Политика
Госдеп заплатит до $1 млн за информацию об украинских хакерах
Госдепартамент США назначил денежное вознаграждение за информацию, которая поможет арестовать украинских хакеров Артема Радченко и Александра Еременко.
РБК 12:13
Наука
Подтверждена теория мужской бисексуальности
В ходе исследования мужчинам демонстрировались эротические видео как с женщинами, так и с мужчинами.
ИнфоСМИ 11:41
Армия и оружие
Силы ЛНР уничтожили огневую позицию ВСУ в Донбассе
Силы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) уничтожили позицию украинских военных, с которой велся обстрел села Знаменка.
Известия 18:04
Экономика
ПФР одобрил 800 заявлений на распоряжение маткапиталом через банки
Более 800 заявлений о распоряжении материнским капиталом, поданных через банки, одобрены Пенсионным фондом за три месяца, сообщила пресс-служба ПФР.
РИА Новости 20 июля в 07:50
Общество
В РФ предложено выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей
Султан Хамзаев, член Общественной палаты России, предложил выплатить пенсинерам по 15 тысяч рублей в виде поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции, об этом сообщает РИА «Новости».
Аткарский уездЪ вчера в 03:25
Шоу-бизнес
Бурак Озчивит исполнил желание супруги за 200 тысяч
Напомним, Бурак Озчивит — турецкий актёр и манекенщик. Бурак Озчивит родился 24 декабря 1984 года в Стамбуле.
Rusturkey.com вчера в 02:01
Общество
Волочкову оштрафовали за посещение Дивеево во время карантина
Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей балерину Анастасию Волочкову за визит в Серафимо-Дивеевский монастырь во время действующих на территории села Дивеево ограничений по коронавирусу.
Российская газета 12:53
Технологии
В России создана компания для автоматизации деятельности службы скорой помощи
В России создано предприятие, которое займется развитием и внедрением технологических решений для автоматизации работы скорой медицинской помощи, медицины катастроф и санитарной авиации.
Medvestnik.ru 08:18
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву упрекнули в равнодушии к своим детям
Один из фанатов семейной четы поделился своим мнением о том, что Максим более добр с детьми, больше уделяет им времени и вообще больше вовлечен в процесс взросления Лизы и Гарри.
Слово и Дело 05:58
Хоккей
Панарин номинирован на приз «Харт Трофи»
CT news 04:22
Авто
«АвтоВАЗ» начал продавать внедорожники Niva под брендом Lada
Во вторник, 21 июля, стартовали продажи на российском рынке внедорожника Niva с логотипом марки Lada.
Тарантас Ньюс 09:33
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами
«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 17:09
Происшествия
В центре Москвы в квартире нашли тело девушки
В Москве возбудили уголовное дело по статье об убийстве после обнаружения тела молодой девушки в квартире в центре столицы.
RT на русском 06:23
Общество
Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца
Российский боец смешанного стиля, абсолютный чемпион (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
Известия 19:10
Музыка
Группа ABBA выпустит новые песни спустя почти 40 лет
Lenta.ru 18:43
Автоспорт
В Сильверстоуне могут пройти три гонки
Первая серия строенных этапов сезона Формулы 1 прошла успешно – за три недели команды провели две гонки в австрийском Шпильберге и одну в Венгрии.
F1news.ru 12:05
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 15 млн
Общее число случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 15 млн — эти данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.
BFM.ru 14:45
Происшествия
Саперы взорвали сумку с пиццей в центре Москвы
Саперы подорвали подозрительную сумку, после обнаружения которой перекрыли движение в центре Москвы.
Вести.Ru 10:07
Авто
Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии
Как стало известно Toyota Venza поставила новый рекорд продаж в Японии.
Tvoe-avto.com вчера в 11:54
Общество
Навальный вернул Пригожину «пожертвование» на 1 млн рублей
Коммерсантъ 08:50
Армия и оружие
До конца лета ВМФ России испытает новые боевые модули для кораблей
В России до конца текущего лета силами ВМФ намереваются провести испытания новых боевых модулей для кораблей.
Актуальные Новости 01:05