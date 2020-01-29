Политика
Военное обозрениеSohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии
Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину. Из статьи на китайском медиаресурсе: Эрдоган ожидает от Путина того, чтобы Россия соблюдала договорённости, достигнутые ранее в Астане и Сочи.
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Политика
Восстановление прав России в ПАСЕ в полном объеме ратифицировано
Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме ратифицированы депутатами организации, 30 января сообщает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери
Вдова легендарного баскетболиста Ванесса Брайант выступила с первым заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Общество
В Болгарии осквернили памятник советскому солдату — освободителю
Здоровье
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Жительница китайского города Чунцин, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Шоу-бизнес
Пластический хирург рассказала об операциях Пугачевой
Известный пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об операциях певицы Аллы Пугачевой.
Энергетика
Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти
С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
Происшествия
Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве
Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Наука
В США выпустили в природу генетически модифицированных бабочек
Технологии
Дуров рассказал об опасности WhatsApp
Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров, в сообщении в своем Tелеграм-канале.
Общество
В Союзе садоводов России разъяснили особенности «налога на огород»
Несколько дней назад Госдума одобрила в третьем чтении закон, который фермеры окрестили «налогом на огород».
Киберспорт
Состоялся релиз Warcraft III: Reforged
Почти 1,5 года у разработчиков ушло на работу над игрой. Официальный релиз состоялся этой ночью. Игра уже доступна для скачивания.
Футбол
Кокорин не исключил расторжения контракта с «Зенитом»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отреагировал на информацию о том, что он намерен разорвать контракт с петербургским клубом.
Экономика
Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса
Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal, что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступки доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.
Гаджеты
Apple и Broadcom обязали выплатить $1,1 млрд
Жюри присяжных в штате Калифорния обязало компании Apple и Broadcom выплатить Калифорнийскому технологическому институту $1,1 млрд за нарушение патентных прав.
Политика
Спикер парламента Хакасии извинился за слова о депортации калмыков
В среду издание "Шанс" сообщило, что Штыгашев попытался объяснить сталинскую депортацию калмыков в Сибирь в 1943 году тем, что это якобы было сделано для спасения калмыков, воевавших на стороне вермахта в годы Великой Отечественной войны, от расправы с ними.
Здоровье
Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса
Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.
Армия и оружие
Страхи США: российские подлодки могут их уничтожить за 30 минут
Россия обладает мощнейшими субмаринами, вооружёнными баллистическими ракетами, способными «уничтожить мир за 30 минут», пишет 29 января издание The National Interest.
Энергетика
Глава польской «PGNiG» связал снижение ее капитализации с «Газпромом»
Нефтегазовая компания «PGNiG» считает, что соглашение с «Газпромом» повлияло на стоимость ее акций на рынке.
Политика
Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия", заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
Происшествия
В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
Пассажирку, прилетевшую в Якутск из Харбина с высокой температурой, из-за угрозы коронавируса поместили в инфекционную больницу, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора региона.
Политика
Главу Чувашии отправили в отставку
Владимир Путин своим указом досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия" главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Футбол
Федор Смолов перешел в испанский футбольный клуб
В клубе из Роттердама футболист провел 14 матчей и забил один гол. Смолов играл за «Локомотив» с августа 2018 года.
Политика
Оливер Стоун назвал США «силой зла»
Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей.
Общество
ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Энергетика
Минэнерго США допустило удорожание нефти Brent до $183 за баррель
Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в одном из своих сценариев допускает удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель к 2050 году, сообщается в ежегодном энергетическом прогнозе 2020 года (Annual Energy Outlook 2020, AEO2020).
Культура
Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика
Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.