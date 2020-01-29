Политика

Военное обозрениеВоенное обозрениеSohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии

Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину. Из статьи на китайском медиаресурсе: Эрдоган ожидает от Путина того, чтобы Россия соблюдала договорённости, достигнутые ранее в Астане и Сочи.
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Захарова ответила Эрдогану на обвинения по Идлибу

Московский Комсомолец13:45

В Госдуме назвали странными выпады Эрдогана в адрес России из-за Сирии

Интерфаксвчера в 06:51

МИД ответил на слова Эрдогана о невыполнении обязательств по Сирии

РИА Новости10:05

Россия ответила на обвинение Эрдогана в нарушении договора по Сирии

Lenta.ru09:25

Эрдоган заявил о «потере терпения» из-за действий России в Идлибе

РБКвчера в 06:34

Турция решила принять меры против «нападений на мирных жителей» в Идлибе

Взгляд.ру11:33

МИД России прокомментировал заявления Эрдогана об обязательствах по Сирии

ТАССвчера в 06:23
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Политика

Восстановление прав России в ПАСЕ в полном объеме ратифицировано

Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме ратифицированы депутатами организации, 30 января сообщает РИА Новости.
Красная весна вчера в 19:57
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери

Вдова легендарного баскетболиста Ванесса Брайант выступила с первым заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
ToDay News Ufa 05:02
Общество

В Болгарии осквернили памятник советскому солдату — освободителю

RT на русском 05:37
Здоровье

Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцин, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Lenta.ru 17:00
Шоу-бизнес

Пластический хирург рассказала об операциях Пугачевой

Известный пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об операциях певицы Аллы Пугачевой.
Что происходит вчера в 16:25
Энергетика

Белоруссия объявила о повышении тарифа на транзит российской нефти

С 1 февраля тариф на транзит нефти по территории Белоруссии вырастет на 6,6%. Об этом сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли республики Владимир Колтович, передает РИА Новости.
BFM.ru 10:51
Общество

Возмущенную Ксению Собчак высадили из самолета во Внукове

Вести.Ru 11:32
Общество

Чиновницы из Керчи уволились после скандала с батонами для блокадников

Известия 15:00
Общество

Украинцы раскритиковали Эллен Дедженерес из-за «русского» гопака

Газета.Ru 07:55
Происшествия

Mash: китайские туристы вызвали скорую в отель «Four Seasons» в Москве

Группа туристов из Китая вызвала врачей в отель "Four Seasons", расположенный в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 16:59
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции

РИА Новости 16:28
Наука

В США выпустили в природу генетически модифицированных бабочек

Национальное Аграрное Агентство вчера в 23:55
Технологии

Дуров рассказал об опасности WhatsApp

Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров, в сообщении в своем Tелеграм-канале.
REGNUM 18:48
Общество

В Союзе садоводов России разъяснили особенности «налога на огород»

Несколько дней назад Госдума одобрила в третьем чтении закон, который фермеры окрестили «налогом на огород».
Известия 14:24
Киберспорт

Состоялся релиз Warcraft III: Reforged

Почти 1,5 года у разработчиков ушло на работу над игрой. Официальный релиз состоялся этой ночью. Игра уже доступна для скачивания.
ToDay News Ufa вчера в 08:11
Футбол

Кокорин не исключил расторжения контракта с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отреагировал на информацию о том, что он намерен разорвать контракт с петербургским клубом.
NewInform 07:06
Экономика

Владелец Lipton задумался о продаже чайного бизнеса

Финансовый директор Unilever Грэм Питкетли заявил американской газете The Wall Street Journal, что после проверки руководство компании может принять решение о продаже части или всего чайного бизнеса, также рассматривается вариант уступки доли или выделения чайных активов в отдельную структуру.
Ведомости 13:11
Гаджеты

Apple и Broadcom обязали выплатить $1,1 млрд

Жюри присяжных в штате Калифорния обязало компании Apple и Broadcom выплатить Калифорнийскому технологическому институту $1,1 млрд за нарушение патентных прав.
News.ru 04:00
Политика

Спикер парламента Хакасии извинился за слова о депортации калмыков

В среду издание "Шанс" сообщило, что Штыгашев попытался объяснить сталинскую депортацию калмыков в Сибирь в 1943 году тем, что это якобы было сделано для спасения калмыков, воевавших на стороне вермахта в годы Великой Отечественной войны, от расправы с ними.
РИА Новости 11:13
Здоровье

Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.
Инфорос 05:40
Армия и оружие

Страхи США: российские подлодки могут их уничтожить за 30 минут

Россия обладает мощнейшими субмаринами, вооружёнными баллистическими ракетами, способными «уничтожить мир за 30 минут», пишет 29 января издание The National Interest.
REGNUM вчера в 16:57
Энергетика

Глава польской «PGNiG» связал снижение ее капитализации с «Газпромом»

Нефтегазовая компания «PGNiG» считает, что соглашение с «Газпромом» повлияло на стоимость ее акций на рынке.
ГЛАС.RU 11:01
Политика

Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования

России следует сформулировать к Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет "серьезные последствия", заявил киевский политолог Михаил Погребинский в интервью газете "Взгляд.ру".
РИА Новости 16:39
Происшествия

В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой

Пассажирку, прилетевшую в Якутск из Харбина с высокой температурой, из-за угрозы коронавируса поместили в инфекционную больницу, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора региона.
РИА Новости 17:52
Политика

Главу Чувашии отправили в отставку

Владимир Путин своим указом досрочно отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева "в связи с утратой доверия" главы государства, сообщает пресс-служба Кремля.
Москва 24 вчера в 09:29
Футбол

Федор Смолов перешел в испанский футбольный клуб

В клубе из Роттердама футболист провел 14 матчей и забил один гол. Смолов играл за «Локомотив» с августа 2018 года.
РБК 13:49
Политика

Оливер Стоун назвал США «силой зла»

Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей.
RT на русском 12:39
Общество

ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Коммерсантъ 14:51
Энергетика

Минэнерго США допустило удорожание нефти Brent до $183 за баррель

Управление энергетической информации (EIA) министерства энергетики США в одном из своих сценариев допускает удорожание нефти марки Brent до 183 долларов за баррель к 2050 году, сообщается в ежегодном энергетическом прогнозе 2020 года (Annual Energy Outlook 2020, AEO2020).
РИА Новости 00:55
Культура

Умерла актриса Светлана Агеева, игравшая в фильме про Шурика

Прощание с актрисой пройдет в Москве. Агеева родилась 16 января 1941 года.
РИА Новости 06:54
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