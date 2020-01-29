Политика
Военное обозрениеSohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии
Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину. Из статьи на китайском медиаресурсе: Эрдоган ожидает от Путина того, чтобы Россия соблюдала договорённости, достигнутые ранее в Астане и Сочи.
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Общество
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
В своем выступлении Силуанов призвал выстроить систему управления на уровне регионов и муниципалитетов.
Происшествия
Задержана пассажирка, угрожавшая взорвать самолет в Домодедово
Финансы
Курс евро поднялся выше 70 рублей
По состоянию на 18:55 мск курс евро поднялся на 1,15 рубля относительно уровня открытия торгов и достиг 70,02 рубля.
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Телеведущую Ксению Собчак сняли с рейса в аэропорту Внуково. Об этом в Telegram сообщает проект Mash.
Космос
Вещество старше Солнечной системы нашли в упавшем на Землю метеорите
Происшествия
В Ираке разбился американский военно-транспортный самолет
Происшествия
67 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
На борту круизного лайнера Costa Crociere в порту Чивитавеккья, недалеко от Рима, оказались заблокированы около шести тысяч туристов, из которых 67 россиян, и порядка тысячи человек обслуживающего персонала - на судне проходит проверка на наличие коронавируса 2019-nCoV.
Футбол
Федор Смолов перешел в испанскую «Сельту»
Общество
В Союзе садоводов разъяснили, введут ли в России «налог на огород»
Если патент куплен на 6 - 12 месяцев, то налог оплачивается в два срока, 1/3 стоимости патента - в течение 90 календарных дней с начала действия патента; 2/3 стоимости - в оставшийся срок действия.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Политика
КПРФ предложила свои поправки в Конституцию
Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.
Общество
Керченские депутаты, поздравившие блокадников хлебом, решили уволиться
27 января на сайте горсовета Керчи появилось сообщение о том, что Хужина с депутатами в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады поздравили 11 блокадников и подарили им хлеб, который "принимали с особым трепетом".
Здоровье
Миру напророчили дефицит медицинских масок из-за коронавируса
Миру предрекли дефицит медицинских масок из-за смертельного коронавируса, распространяющегося из Китая.
Экономика
Доллар не переживет победу Берни Сандерса, и цена золота взлетит
Победа Берни Сандерса станет экономической катастрофой для США и доллара, но не для золота, уверен Питер Шифф, известный точными предсказаниями кризиса 2008 года.
Энергетика
Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти
Колтович отметил, что Минску не удалось договориться с Москвой об изменении тарифа, поэтому он изменится в соответствии с тем порядком, который был принят ранее, — на прогнозный уровень инфляции в России плюс 3 п. п. В декабре белорусская компания "Гомельтранснефть Дружба", перекачивающая нефть, сообщала о планах повысить тариф на транзит топлива на 16,6%.
Гаджеты
Новый смартфон Realme C3 получит аккумулятор ёмкостью 5000 мАч
Батарея в недорогом смартфоне установлена на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 10 Вт. Realme C3 поступит в продажу под управлением Android 9.0 Pie с фирменной оболочкой ColorOS 6.1, а в дальнейшем смартфон обновят до Android 10.
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Футбол
Агент Смольникова: Есть два предложения от клубов РПЛ
В текущем сезоне РПЛ Игорь Смольников провел за «Зенит» 8 матчей.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко может оставить наследство дочери Петросяна
Хоть в браке Петросяна и Степаненко не было детей, своей родной дочерью юмористка считала дочь Петросяна от первого брака Викторину.
Политика
Путин заявил о важности увеличения численности населения России
Президент РФ Владимир Путин заявил о важности увеличения численности населения страны.
Спорт
ОКР и Минспорт рекомендуют руководству ВФЛА сложить полномочия
Олимпийский комитет России (ОКР) и Минспорт РФ рекомендуют руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рассмотреть вопрос сложения полномочий, включая полномочия всех членов президиума, говорится в совместном заявлении ОКР и Минспорта, опубликованном на сайте ОКР.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Политика
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
Футбол
Барселона — Леганес 5:0
Происшествия
Самолет Utair вернулся во Внуково из-за неполадок
На сайте авиакомпании Utair появилась информация о том, что вылет рейса ЮТ 493 Москва - Ростов-на-Дону запланирован на 21:30.
Политика
Мишустин раскритиковал работу правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
Хоккей
Владимир Крикунов удивился вызову Андре Петерссона в сборную Швеции
Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов признался, что был удивлен тому, что форвард команды Андре Петерссон вызван в сборную Швеции для участия в февральских матчах Еврохоккейтура.
Шоу-бизнес
Орбакайте компенсировала сломанную ногу колесами
Кристина Орбакайте на днях сломала ногу, в результате чего ей пришлось прибегнуть к помощи костылей.