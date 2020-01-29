Политика

Военное обозрениеВоенное обозрениеSohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии

Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину. Из статьи на китайском медиаресурсе: Эрдоган ожидает от Путина того, чтобы Россия соблюдала договорённости, достигнутые ранее в Астане и Сочи.
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Президент РФ Владимир Путин заявил о важности увеличения численности населения страны.
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