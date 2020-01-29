Политика
Военное обозрениеSohu: Эрдоган поставил Путину ультиматум по Сирии
Материал носит громкий заголовок о том, что Реджеп Эрдоган поставил ультиматум Владимиру Путину. Из статьи на китайском медиаресурсе: Эрдоган ожидает от Путина того, чтобы Россия соблюдала договорённости, достигнутые ранее в Астане и Сочи.
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Политика
Путин поправил главу Сарова, неверно процитировавшего Ильфа и Петрова
Президент России Владимир Путин поправил главу администрации города Сарова Алексея Голубева, который сделал ошибку при цитировании реплики из романа "Двенадцать стульев" Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщает ТАСС.
Авто
GM возродит Hummer в виде 1000-сильного электропикапа
Концерн General Motors возродит название Hummer в новом электрическом пикапе GMC с 1000-сильной силовой установкой.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Энергетика
Россия и Белоруссия завершили переговоры по тарифам на транзит нефти
Колтович отметил, что Минску не удалось договориться с Москвой об изменении тарифа, поэтому он изменится в соответствии с тем порядком, который был принят ранее, — на прогнозный уровень инфляции в России плюс 3 п. п. В декабре белорусская компания "Гомельтранснефть Дружба", перекачивающая нефть, сообщала о планах повысить тариф на транзит топлива на 16,6%.
Кино
Фильм «Дау. Наташа» вошел в конкурсную программу Берлинале
Наука
В Красном море нашли источник токсичных газов
Политика
США ввели санкции против Организации атомной энергии Ирана и ее главы
Министерство финансов США ввело новые санкции против Организации атомной энергии Ирана и ее руководителя Али Акбара Салехи.
Культура
В Москве состоялась премьера второго сезона сериала «Содержанки»
В Москве состоялась закрытая премьера второго сезона оригинального киносериала видеосервиса START "Содержанки" от шоураннера Константина Богомолова и режиссера из Беларуси Дарьи Жук.
Политика
Путин пошутил про призыв Силуанова «беречь каждый рубль»
Владимир Путин иронично ответил на призыв министра финансов Антона Силуанова к бережливости.
Общество
Впервые показана коллекция фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей "Топография террора" показал ранее неизвестную публике коллекцию фотографий, сделанных на территории концлагеря Собибор.
Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Армия и оружие
Танки кругом: Украина ждет наступления России через Донбасс
Россия разместила в Донбассе гаубицы и десятки танков, грубо нарушая Минские договоренности и теперь готовится совершить провокацию.
Происшествия
Пятеро бывших полицейских задержаны по делу журналиста Ивана Голунова
Политика
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ
Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года.
Общество
Социальные выплаты и пособия в России проиндексируют с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году.
Биатлон
Евгений Сидоров: «Драчев озаботился моей карьерой, так как хотел помочь реализоваться. Не понравилось, что начали говорить про блат»
Российский биатлонист Евгений Сидоров прокомментировал обвинения о попадании в сборную благодаря административному ресурсу.
Политика
Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар
Общество
Собчак сняли с рейса во Внуково
Экономика
FT рассказала об успехах российской экономики в условиях санкций
"Лишь немногие экономисты оспаривают тот факт, что общая экономическая картина в России сегодня лучше" именно вследствие западных санкций, указывает газета.
Футбол
«Герта» объявила о трансфере Пёнтека
Происшествия
В ФСБ заявили о контроле за угрожавшей взорвать самолет S7 пассажиркой
Пассажирку рейса Симферополь — Москва авиакомпании S7, которая будучи в неадекватном состоянии угрожала взорвать самолет, в ходе полета контролировали оказавшиеся на борту двое сотрудников ФСБ.
Общество
Минюст опубликовал проект нового КоАП
Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях.
Политика
Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство
– РИА Новости. Наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан, считает президент РФ Владимир Путин.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Экс-президент Украины Леонид Кравчук объяснил свое недавнее заявление в программе «60 минут» телеканала «Россия 1» о том, что глава нацистской Германии Адольф Гитлер и советский лидер Иосиф Сталин встречались во Львове до начала Второй мировой войны.
Общество
Экономический форум в Сочи могут отменить из-за коронавируса
Российский инвестиционный форум в Сочи проводится с 2002 года.
Происшествия
В Харькове днем произошла массовая стычка с перестрелками и взрывом
30 января, около 13:30 в Харькове произошла перестрелка. Очевидцы рассказали о том, что слышали выстрелы и взрыв гранаты.