Экономика

ToDay News UfaToDay News UfaSohu: Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара

Аналитики подчеркивают, что экономический кризис в Соединенных Штатах стал одним из наиболее тяжелых в новейшей истории государства. Подтверждением тому политика ФРС. За прошедшую весну напечатали свыше 2 триллионов долларов, в связи с чем госдолг резко пошел вверх.
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Sohu: Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара

ToDay News Ufa06:30

Sohu: китайцы начали массово продавать свою недвижимость в США

Недвижимость.RUвчера в 17:27

Sohu: КНР распродает госдолг США из-за обесценивания доллара

Shraibikus News05:01

Sohu: Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара

Народные новости02:38

Китайские экономисты объяснили распродажу госдолга США обесцениванием доллара

ФАН05:49

Sohu объяснило, почему китайцы массово продают американскую недвижимость

ПолитРоссиявчера в 15:47

Специалисты Sohu объяснили, почему Китай отказывается от госдолга США

Экономика сегоднявчера в 07:00
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Религия

7 июня православные отпразднуют день Святой Троицы

Великий двунадесятый праздник — день Святой Троицы, Пятидесятницу православные отметят 7 июня.
Менделеевские новости 05:36
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Футбол

Форвард «Динамо» Н’Жи перепутал клуб, за который выступает

Спорт-Экспресс 04:48
Авто

Renault объявил о скидках на свои модели в июне

Автоновости дня вчера в 02:21
5
Авто

Названы самые продаваемые кроссоверы по итогам мая в России

Бестселлером в сегменте SUV на рынке нашей страны в мае 2020 года стал компактный кроссовер Hyundai Creta.
Тарантас Ньюс 04 июня в 09:23
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Кино

Скончался актёр Михаил Кокшенов

Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов.
REGNUM вчера в 06:37
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Футбол

Вагнер Лав может вернуться в ЦСКА

Коммерсантъ 05:24
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Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
1,9K
Происшествия

Скончался один из двойняшек, которых родители морили голодом

Один из младенцев-двойняшек, которых морили голодом собственные родители, скончался в больнице, сообщает Следком по Камчатскому краю.
Вести.Ru 04:48
19
Политика

Путин поручил правительству создать базу генетической информации

Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
Ведомости 05:54
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Политика

Лукашенко призвал белорусов победить четыре–пять разных пандемий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан пройти «период и победить четыре–пять пандемий» в республике.
Коммерсантъ 07:06
2
Общество

Китайское издание восхитилось российской колбасой

Пекин, 6 июня 2020, 10:47 — REGNUM Статью, в которой восторженно рассказывается о колбасе из России и причинах, сделавших её популярной в Китае, опубликовало 6 июня китайское издание Sina.
REGNUM 03:47
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Политика

В Японии призвали «отобрать» Курилы у России

Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 04 июня в 15:14
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Происшествия

МЧС сообщило о пожаре в ТЦ в Башкирии

В торговом центре "Лекс" произошел пожар. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 07:09
Гаджеты

Очень странные прототипы GeForce RTX 3080. На фотографиях одна из карт выглядит попросту неправильно

iXBT.com 05:08
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал препарат для лечения осложнений коронавируса

Министерство здравоохранения России выдало регистрационное удостоверение на препарат «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира») для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:16
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Здоровье

Минздрав предложил изменить правила медосвидетельствования водителей

Минздрав подписал приказ о внесении изменений в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители в октябре прошлого года.
РБК вчера в 16:00
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Происшествия

В Норильске ПДК вредных веществ в воде превышена в 200 раз

Предельно допустимая концентрация вредных веществ в пробах воды, взятых из загрязненных топливом водоемов в Норильске, превышена в 200 раз.
BFM.ru 05:33
7
Наука

В Гарварде разработали новую версию робота-таракана

Evo-rus.com вчера в 08:24
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Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 05:22
2,2K
Происшествия

В США полицейские в знак протеста ушли с работы

Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) покинули состав спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских.
Lenta.ru вчера в 22:23
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Армия и оружие

В России предложили запускать ракеты с самолетов по-минометному

Как отмечают авторы, "горячий" способ вертикального старта ракет с самолета был предложен ранее разработчиками из США.
ТАСС вчера в 20:30
89
Политика

Нарышкин анонсировал ответ на высылку дипломатов из Чехии

Ответные меры в связи с высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют — об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Вести.Ru 06:06
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Общество

Власти Архангельской области ограничили въезд в Северодвинск

Власти Архангельской области с 6 июня ограничивают въезд и выезд из города Северодвинск для борьбы с коронавирусом.
RT на русском 04 июня в 09:47
154
Общество

«Почта России» арендовала офис в БЦ «ВЭБ Арена» за 7 млрд рублей

АО "Почта России" арендовало офисные помещения и помещения под парковку общей площадью 37 тысяч квадратных метров у АО "ПФК ЦСКА" на 3-й Песчаной улице, дом 2А за 7,013 миллиарда рублей, говорится в сущфакте компании.
РИА Новости вчера в 11:56
8
Происшествия

На застреленного спецназом россиянина завели уголовное дело

В Екатеринбурге на застреленного спецназом россиянина Владимира Таушанкова завели уголовное дело.
Lenta.ru вчера в 13:25
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Кино

Сюжет сериала «Ковбой Бибоп» от Netflix будет отличаться от оригинала

iReactor 04 июня в 08:02
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Музыка

Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев

Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
Evo-rus.com 07:23
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Общество

Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске

Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия вчера в 06:18
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Здоровье

Диетолог назвала самый вредный для здоровья суп

News.ru 02:19
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Экономика

Хазин жестко раскритиковал антикризисный план

Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
Инвест-Форсайт 04 июня в 13:23
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