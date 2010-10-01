Экономика

Народные новостиНародные новостиSohu: Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара

Инвесторы из Китая спешат избавиться от активов США, продавая долговые облигации и недвижимость. Они негативно отреагировали на деятельность ФРС, которая борется с кризисом печатью долларов, считают аналитики издания Sohu.
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Аналитики Sohu объяснили, почему Китаю выгодно распродавать госдолг США

Политическая Экспертиза02:39

Sohu: КНР распродает госдолг США из-за обесценивания доллара

Shraibikus News05:01

Эксперты Sohu объяснили отказ Китая от госдолга США обесцениванием доллара

Политика Сегодня04:55

Эксперты Sohu: ослабление доллара спровоцировало Китай к распродаже активов в госдолге США

NewInform05:14

Sohu: Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара

Народные новости02:38

Sohu объяснило, почему китайцы массово продают американскую недвижимость

ПолитРоссиявчера в 15:47

Специалисты Sohu объяснили, почему Китай отказывается от госдолга США

Экономика сегоднявчера в 07:00
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Общество

Продажи алкоголя в России за три месяца сократились на 17%

Общий спад продаж алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17%.
REGNUM 00:35
97
Здоровье

За сутки у 249 человек в Свердловской области выявлен коронавирус

На Среднем Урале за сутки зарегистрировано 249 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил оперштаб в субботу, 6 июня.
Kursk.com 03:51
906
Футбол

Известны финансовые детали перехода хавбека «Лацио» в «Локомотив»

Стали известны финансовые детали перехода полузащитника итальянского "Лацио" Милана Баделя в московский "Локомотив".
Газета.Ru вчера в 17:50
Культура

Новый сериал «Чики» с Ириной Горбачевой стартует 4 июня

Драматичную комедию покажет видеосервис Wink. В четверг, 4 июня, на видеосервисе Wink стартует показ драматичной комедии "Чики".
Piter.tv 03 июня в 03:49
23
Общество

В России выявили 8 855 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в 84 регионах России обнаружили 8 855 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб.
Газета.Ru 03:38
Шоу-бизнес

Валерия сообщила, что Шнуров взывает о помощи

Супруга продюсера певица Валерия заявила, что Шнуров якобы затребовал помощь шоу-бизнесу.
News.ru вчера в 19:41
16
Шоу-бизнес

Актера Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище

Народного артиста РФ Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила в субботу поэтесса Любовь Воропаева.
Интерфакс 04:17
Общество

Против Николая Платошкина возбуждено два уголовных дела

Николая Платошкина доставили в Следственный комитет Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что возбуждено два уголовных дела: Склонение или иное вовлечение к совершению массовых беспорядков (части 1.1 статьи 212 УК РФ) и публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (207.1 УК РФ).
Свободная Пресса 04 июня в 12:05
4,9K
Общество

Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
2K
Авто

Названы самые продаваемые в РФ автомобили по итогам мая

В сети опубликован рейтинг по самым продаваемым в стране маркам автомобилей по итогам мая.
ИнфоСМИ вчера в 06:52
47
Футбол

Вагнер Лав может вернуться в Россию

Российская газета вчера в 17:15
1
Общество

В Австралии начались протесты, посвященные смерти Флойда

Газета.Ru 04:41
Футбол

Вернер согласился перейти в «Челси»

Metaratings 04 июня в 15:52
Общество

В России за сутки коронавирус выявили у 8855 человек

За минувшие сутки в России выявили 8855 новых случаев заражения коронавирусом, 197 человек умерли, 8708 выписались из больниц, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
РИА Новости 03:37
Политика

Автор санкций против «Северного потока-2» нашел новую цель

Американский сенатор Тед Круз, разработавший санкции против газопровода «Северный поток-2», намерен расширить список ограничений.
Lenta.ru 03 июня в 14:34
1,3K
Общество

Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шопинг и рестораны

По данным агентства, правительство муниципалитета Пекина планирует выпустить ваучеры на общую сумму 12,2 млрд юаней ($1,7 млрд) для стимулирования потребления.
РБК 01:10
47
Общество

Умерла журналистка Юлия Норкина

Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 05:22
2,1K
Общество

YouTube за гомофобию заблокировал рекламу поправок к Конституции

Авторы спрашивают зрителей, такую ли Россию те хотят выбрать, и предлагают проголосовать за поправки к Конституции.
RuNews24.ru вчера в 02:54
794
Экономика

С чистого листа после списания налогов и взносов

11 мая президент РФ Владимир Путин озвучил новые меры поддержки, одна из них – списание бизнесу налоговых платежей, кроме НДС и страховых взносов, за II квартал 2020 года.
Бухгалтерия.ру 03 июня в 08:00
Общество

В Госдуме предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Депутаты фракции ЛДПР предложили вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам с 1 июля 2020 года.
Солидарность вчера в 10:19
171
Общество

ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
1,7K
Общество

В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу

Россия делает огромное количество тестов, что замечательно.
РИА Новости вчера в 06:29
443
Происшествия

На тушение нефтяной скважины в России отправили противотанковую пушку

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил о переброске в Иркутскую область противотанковой пушки МТ-12 «Рапира», чтобы оперативнее и как можно эффективнее справиться с пожаром на нефтяной скважине.
Lenta.ru вчера в 13:46
72
Общество

Прохоров заступился за Потанина после ЧП в Норильске

Прохоров добавил, что глава «Норникеля» Владимир Потанин опытный руководитель и грамотный профессионал, который «найдет правильные решения, чтобы оперативно разрешить эту ситуацию и не допустить повторения подобных сценариев в будущем».
Известия вчера в 06:18
606
Экономика

Хазин жестко раскритиковал антикризисный план

Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план.
Инвест-Форсайт 04 июня в 13:23
12
Шоу-бизнес

Наталья Подольская готовится к пополнению в семье

Супруги воспитывают сына Артемия, которому через несколько дней исполнится пять лет.
Bimru.ru 04 июня в 11:27
17
Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург из Краснодара впала в кому перед судом

Как сообщало ИА REGNUM, Алёна Верди (Антонина Горбунова) получила прозвище «Доктор Франкенштейн» за тяжёлый вред, причинённый здоровью нескольких пациенток.
REGNUM вчера в 06:22
198
Религия

Православные отмечают родительскую субботу

В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
140
Здоровье

В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей

В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
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Армия и оружие

Минобороны развертывает полевой госпиталь в Чите

Вести.Ru вчера в 23:31
9
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Sohu
Переведено с английского языка. Китайская интернет-компания со штаб-квартирой в Sohu Internet Plaza в районе Хайдянь, Пекин.
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