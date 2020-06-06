Экономика
Народные новостиSohu: Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара
Инвесторы из Китая спешат избавиться от активов США, продавая долговые облигации и недвижимость. Они негативно отреагировали на деятельность ФРС, которая борется с кризисом печатью долларов, считают аналитики издания Sohu.
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Происшествия
Голунов отверг связь своего дела с расследованием о ритуальном бизнесе
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью изданию Meduza, что его задержание год назад не связано с расследованием о рынке похоронных услуг в Москве.
РБК 08:37
Происшествия
В США полицейские в знак протеста ушли с работы
Все сотрудники группы быстрого реагирования полиции города Баффало (штат Нью-Йорк, США) покинули состав спецподразделения в знак протеста против отстранения от службы двух полицейских.
Lenta.ru вчера в 22:23
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Niva
По данным сообщества «AvtoVAZ News», из-за нехватки средств и приостановки финансирования многих проектов (рестайлинг LADA Largus не в счет) у обновленных «Нив» не было целого ряда элементов: решетки радиатора, приборной панели и старых шильдиков Chevrolet.
Автоновости дня вчера в 12:03
Общество
Платошкина отправили под домашний арест
Суд отправил лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина под домашний арест сроком на два месяца, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе СКР.
Накануне.Ru 04 июня в 13:47
Политика
Владимир Путин назвал русский язык основой национальной идентичности
Глава РФ обратился к представителям сферы в день русского языка и начал свою речь с оценки языка как фактора, объединяющего все народы страны.
Пятый канал 08:46
Политика
Нарышкин анонсировал ответ на высылку дипломатов из Чехии
Ответные меры в связи с высылкой двух российских дипломатов из Чехии последуют — об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Вести.Ru 06:06
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru 04 июня в 15:14
Общество
Мурашко рассказал, когда в России может начаться вакцинация от гриппа
Москва, 6 июня 2020, 16:02 — REGNUM В Российской Федерации уже в августе текущего года может начаться вакцинация от гриппа.
REGNUM 09:02
Общество
Билл Гейтс ответил на домыслы о «чипировании»
Предприниматель, филантроп, один из основателей Microsoft Билл Гейтс ответил на измышления теории заговора о чипировании человечества во время вакцинации.
ДЕЛА.ru 04 июня в 22:39
Общество
Россиянам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли
Россияне смогут вернуть деньги за мероприятия, отменные из-за пандемии коронавируса.
Lenta.ru 08:58
Общество
Какие алкогольные напитки предпочитают россияне в период самоизоляции
Установлено, какие алкогольные напитки предпочитают россияне в период самоизоляции.
Вести Подмосковья 06:10
Общество
Бэнкси опубликовал картину о протестах в США
РИА Новости 08:30
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров ответил на критику со стороны Валерии
Москва, 6 июня 2020, 15:31 — REGNUM Популярный российский музыкант Сергей Шнуров в социальной сети Instagram ответил на критику известной российской певицы Валерии в том, что он «переобулся», требуя помощи шоу-бизнесу.
REGNUM 08:31
Общество
Власти Петербурга хотят отрепетировать турсезон
Ранее туристы исчезли с городских улиц из-за пандемии коронавирусной инфекции. По данным «Фонтанки», начальный этап хотят запустить 20 июня.
АБН 08:33
Наука
Искусственные эритроциты оказались лучше настоящих
Искусственные эритроциты имеют сходный размер, форму, заряд и поверхностные белки с настоящими клетками.
Популярная механика 04 июня в 10:15
Политика
Польша завершила первую часть строительства канала в обход России
Газета.Ru вчера в 05:02
Энергетика
Цена нефти Brent поднялась выше $41
К 12:13 мск нефть марки Brent росла на 3% - до $41,18 за баррель.
ТАСС вчера в 05:00
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
Ведомости 05:54
Общество
Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие
Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com вчера в 09:30
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
Наука
Срок действия иммунитета к коронавирусу COVID-19 определил ученый
Учёные в ходе исследования установили, какие люди могут обладать иммунитетом к коронавирусу.
ToDay News Ufa 04 июня в 23:22
Космос
Омичи увидели в небе космический поезд Илона Маска
Город55.ру 03:39
Музыка
Новый проект своего лейбла представил Максим Фадеев
Новый музыкальный проект своего лейбла представил российский продюсер Максим Фадеев.
Evo-rus.com 07:23
Общество
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила рекомендации по ношению масок и перчаток, сообщил глава организации Тедрос Гебрейесу.
Коммерсантъ вчера в 19:08
Общество
Глава UFC думает отправить бойцов на улицы США для наведения порядка
Газета.Ru вчера в 23:10
Экономика
Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка
По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан.
REGNUM 04 июня в 05:54
Энергетика
Началось заседание технического комитета стран ОПЕК
Началось заседание технического комитета стран ОПЕК в формате видеоконференции, где страны картеля подведут итоги выполнения сделки ОПЕК+ и подготовят рекомендации по условиям ее дальнейшего действия.
Российская газета 08:39
Фигурное катание
Плющенко показал видео тренировки Трусовой в Кисловодске
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео с подготовкой его группы к новому сезону.
Metaratings 08:54