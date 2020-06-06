Инвесторы из Китая спешат избавиться от активов США, продавая долговые облигации и недвижимость. Они негативно отреагировали на деятельность ФРС, которая борется с кризисом печатью долларов, считают аналитики издания Sohu.

Культура Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон Известная американская актриса Мэри Пэт Глисон умерла в США в возрасте 70 лет, сообщает издание Variety.

Религия Православные верующие встречают Троицкую родительскую субботу Сегодня, непосредственно в сам день Троицкой родительской субботы, в храмах будет совершаться Божественная литургия, после которой пройдёт панихида. 211

Хоккей Роднина отреагировала на заявление Панарина о России Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина. 4

Политика Ветеран назвал Навального генералом Власовым N2 после его оскорблений Оппозиционер в соцсетях оскорбил граждан России, поддерживающих голосование по поправкам к Конституции Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Латоха сравнил оппозиционера Алексея Навального с генералом Андреем Власовым, который во время Великой Отечественной перешел сторону гитлеровской Германии. 127

Общество Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". 2,4K

Игры В Steam вернулись игры Electronic Arts В Steam снова вернулись полюбившиеся геймерам игры Electronic Arts. Все новинки предложены с хорошей скидкой после года молчания. 40

Здоровье Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. 334

Политика В Триполи отвергли межливийскую инициативу Египта о прекращении огня Ранее 6 июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что Хафтар и глава палаты представителей Агила Салех договорились о межливийской инициативе, подразумевающей прекращение огня с 8 июня.

Кино Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с Киану Ривзом Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.

Технологии Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается. 350

Армия и оружие Украина получила право отремонтировать Ил-78 ВВС Пакистана Украинские и пакистанские СМИ сообщают о том, что госкомпания «Укрспецэкспорт» выиграла тендер на ремонт самолёта-заправщика Ил-78 ВВС Пакистана.