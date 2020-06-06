Экономика

Народные новостиНародные новостиSohu: Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара

Инвесторы из Китая спешат избавиться от активов США, продавая долговые облигации и недвижимость. Они негативно отреагировали на деятельность ФРС, которая борется с кризисом печатью долларов, считают аналитики издания Sohu.
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Sohu объяснило причины распродажи Китаем госдолга США

RuNews24.ru08:31

Китайские экономисты объяснили распродажу госдолга США обесцениванием доллара

ФАН05:49

Sohu объяснило, почему китайцы массово продают американскую недвижимость

ПолитРоссиявчера в 15:47

Sohu: Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара

Народные новости02:38

Sohu: китайцы начали массово продавать свою недвижимость в США

Недвижимость.RUвчера в 17:27

Sohu: КНР распродает госдолг США из-за обесценивания доллара

Shraibikus News05:01

Специалисты Sohu объяснили, почему Китай отказывается от госдолга США

Экономика сегоднявчера в 07:00
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Общество

В Японии изобрели защитные маски для бассейна

REGNUM 10:02
Культура

Умерла актриса из сериала «Друзья» Мэри Пэт Глисон

Известная американская актриса Мэри Пэт Глисон умерла в США в возрасте 70 лет, сообщает издание Variety.
Газета.Ru 10:37
Религия

Православные верующие встречают Троицкую родительскую субботу

Сегодня, непосредственно в сам день Троицкой родительской субботы, в храмах будет совершаться Божественная литургия, после которой пройдёт панихида.
Областная газета 00:00
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Происшествия

В Петербурге выстрелившего в студента мужчину отправили в СИЗО

REGNUM 11:08
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Хоккей

Роднина отреагировала на заявление Панарина о России

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о заявлении форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина.
Газета.Ru 02:52
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Общество

Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина

Ведущая радио «Комсомольская правда» Юлия Норкина умерла на 53-м году жизни.
News.ru вчера в 06:16
2,3K
Политика

Ветеран назвал Навального генералом Власовым N2 после его оскорблений

Оппозиционер в соцсетях оскорбил граждан России, поддерживающих голосование по поправкам к Конституции Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Латоха сравнил оппозиционера Алексея Навального с генералом Андреем Власовым, который во время Великой Отечественной перешел сторону гитлеровской Германии.
Челнинские известия 12:29
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Общество

Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

Столичные власти могут на следующей неделе принять "радикальные решения" по снятию ограничений, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 14:52
2,4K
Политика

Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации

Президент России Владимир Путин распорядился создать Национальную базу генетической информации.
Газета.Ru 09:58
3,3K
Шоу-бизнес

Директор Алибасова сообщил о его исчезновении

News.ru 10:51
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Игры

В Steam вернулись игры Electronic Arts

В Steam снова вернулись полюбившиеся геймерам игры Electronic Arts. Все новинки предложены с хорошей скидкой после года молчания.
Дни24 вчера в 02:02
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Политика

Посол России в США отверг обвинения в поддержке расовых беспорядков

Вашингтон, 6 июня 2020, 18:59 — REGNUM Посол России в США Анатолий Антонов отверг обвинения в поддержке Москвой беспорядков в стране.
REGNUM 11:59
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Здоровье

Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли.
РИА Новости 08:34
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Происшествия

Пропавшего в лесу в Пермском крае мальчика нашли живым

Мальчик, который в среду вечером пропал в лесу в поселке Лель Пермского края, найден.
ТАСС 12:07
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Общество

Татарстан отменил масочно-перчаточный режим в общественных местах

Власти РТ разрешили жителям республики находиться без масок и перчаток в общественных местах.
Российская газета 12:05
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Политика

В Триполи отвергли межливийскую инициативу Египта о прекращении огня

Ранее 6 июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что Хафтар и глава палаты представителей Агила Салех договорились о межливийской инициативе, подразумевающей прекращение огня с 8 июня.
Известия 09:55
Здоровье

Минздрав заявил о планах начать вакцинацию от гриппа в августе

Мурашко отметил, что во время распространения коронавирусной инфекции вакцинацию от гриппа нужно начать раньше, «до периода подъема заболеваемости».
РБК 09:18
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Кино

Дублер «Джона Уика» рассказал о работе с Киану Ривзом

Фрай отметил, что Ривз очень критически относится к себе и всегда стремится к максимально возможному результату во время съемок насыщенных сложными трюками сцен.
Kinonews.ru 05:24
Шоу-бизнес

Ксению Собчак раскритиковали в Сети за пост с песней «Убили негра»

Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в соцсетях пост с отрывком из песни «Убили негра», которую исполнила группа «Запрещенные барабанщики».
iReactor 11:49
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Энергетика

Страны ОПЕК договорились продлить сокращение добычи нефти на месяц

Соглашение, которое страны ОПЕК+ заключили в апреле, предполагало сокращение добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае и июне.
РИА Новости 10:19
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Здоровье

В Ивановской области за сутки заболели коронавирусом 125 человек

Общее количество заболевших COVID-19 в регионе составило 2322 человека.
RuNews24.ru вчера в 05:12
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Происшествия

Чеченцы избили помощника главы Ялты из-за замечания

Lenta.ru вчера в 14:45
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Космос

«Роскосмос» изготовит 20 «Царь-двигателей» до 2027 года

Newstracker.ru 03 июня в 06:14
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Футбол

«Лейпциг» упустил победу над «Падерборном»

LiveSport.ru 11:26
Технологии

Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон

В совместной беседе эксперта агентства «Прайм» российским журналистам рассказали, как можно определить или заподозрить что ваш телефон прослушивается.
Evo-rus.com 04 июня в 10:05
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Армия и оружие

Украина получила право отремонтировать Ил-78 ВВС Пакистана

Украинские и пакистанские СМИ сообщают о том, что госкомпания «Укрспецэкспорт» выиграла тендер на ремонт самолёта-заправщика Ил-78 ВВС Пакистана.
Военное обозрение вчера в 04:18
Общество

Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали проинформировал в субботу, что инфицирован коронавирусом нового типа и находится в больнице.
ТАСС 12:59
Происшествия

Сто метров на боку. Необычное ДТП попало на видео в Санкт-Петербурге

Необычное ДТП произошло сегодня в Санкт-Петербурге.
Life.ru 12:18
Происшествия

На Камчатке умер один из двойняшек, которых морили голодом родители

Один из четырехмесячных двойняшек, которых морили голодом собственные родители на Камчатке, скончался в больнице, сообщает краевое следственное управление СК России.
РИА Новости 03:58
28
Политика

Путин заявил о стремлении скорее выйти из режима ограничений

Президент Владимир Путин заявил, что власти стремятся к тому, чтобы выйти из режима ограничений из-за коронавируса как можно скорее, передает «РИА Новости».
Ведомости 11:23
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