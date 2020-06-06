Экономика
Народные новостиSohu: Китай распродает госдолг США из-за обесценивания доллара
Инвесторы из Китая спешат избавиться от активов США, продавая долговые облигации и недвижимость. Они негативно отреагировали на деятельность ФРС, которая борется с кризисом печатью долларов, считают аналитики издания Sohu.
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Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
РИА Новости вчера в 05:44
Общество
Введенные в России ограничения из-за коронавируса признаны законными
Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными ограничительные меры, введенные в субъектах Российской Федерации, в том числе, в Москве, из-за распространения коронавируса нового типа.
Вести.Ru вчера в 16:54
Общество
Против Николая Платошкина возбуждено два уголовных дела
Николая Платошкина доставили в Следственный комитет Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что возбуждено два уголовных дела: Склонение или иное вовлечение к совершению массовых беспорядков (части 1.1 статьи 212 УК РФ) и публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан (207.1 УК РФ).
Свободная Пресса 04 июня в 12:05
Общество
Собянин анонсировал «радикальное» ослабление карантинных мер
Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал возможное ослабление на следующей неделе мер безопасности по COVID-19.
Газета.Ru 02:28
Политика
Социологи предупредили о возможности массовых протестов в России
Социолог Сергей Белановский был одним из тех, кто предсказал массовые протесты на Болотной площади в Москве в 2011 году.
Коммерсантъ вчера в 04:10
Кино
Чей это крик: фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме про Человека-паука
Как оказалось, этот звук был взят из фильма «Человек-паук» режиссёра Сэма Рейми.
REGNUM вчера в 07:29
Общество
Полутеневое лунное затмение смогут наблюдать жители региона
ГТРК Тамбов 04 июня в 05:17
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Здоровье
Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник.
РБК вчера в 04:20
Общество
Прохоров вступился за «Норникель» после аварии в Норильске
ФАН вчера в 06:32
Музыка
«Ты обними меня» — Чонгук посвятил новую песню Тэхёну
Чонгук Поклонники пары Вигуков, предположили в сети, что новая песня Чонгука несомненно могла быть посвящена Тэхёну.
Popcake вчера в 03:13
Происшествия
Горсовет Миннеаполиса запретил полицейским применять удушающие приёмы
Миннеаполис, США, 6 июня 2020, 01:44 — REGNUM Городской совет Миннеаполиса (штат Миннесота, США) 5 июня единогласно принял решение, запрещающее применение сотрудниками полиции удушающих приёмов и средств при задержании.
REGNUM вчера в 18:44
Армия и оружие
ВМФ РФ взял под охрану два судна для достройки «Северного потока-2»
Вечерний курьер вчера в 10:36
Армия и оружие
Военные приступили к развёртыванию полевого госпиталя в Чите
RT на русском вчера в 22:41
Авто
Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе
Car.ru 04 июня в 05:30
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Шоу-бизнес
Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет
Звезда отстригла челку и помолодела на несколько лет. Новый и свежий образ восхитил фанатов певицы.
iReactor вчера в 05:19
Общество
Как по новым правилам рассчитать пособие, если сотрудник болел дольше месяца
Напомним, что в период с 1 апреля и до конца 2020 года действуют временные правила расчета больничных.
Бухонлайн 03 июня в 02:39
Шоу-бизнес
Волочкова, Заворотнюк и Тимати оказались налоговыми должниками
Лидером антирейтинга оказалась балерина Анастасия Волочкова. У королевы шпагатов обнаружилось 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
НТВ вчера в 06:25
Космос
Китай установит телескоп для поиска инопланетян
Телескоп уже пытались применять для научных поисков в начале текущего года, когда все были на карантине по коронавирусу.
Городовой 04 июня в 11:36
Общество
Продажи алкоголя в России за три месяца сократились на 17%
Общий спад продаж алкоголя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 17%.
REGNUM 00:35
Общество
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Известия вчера в 09:50
Общество
В Москве более 3 тысяч пациентов вылечились от коронавируса
В Москве за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 3 073 пациента, общее число выздоровевших достигло 100 431.
Газета.Ru 02:42
Экономика
Мэр Новосибирска объяснил, почему город нуждается в поддержке центра
Причины присоединения Новосибирска к обращению Совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) к федеральному центру о выделении финансовой поддержки пояснил вице-президент АСДГ, мэр города Анатолий Локоть 5 июня, сообщили в пресс-службе мэрии.
ИА Красная Весна вчера в 03:17
Гаджеты
Список смартфонов, которые получат Android 11
Ресурс PocketNow слил список смартфонов, которые получат Android 11.
Piter.tv вчера в 00:58
Общество
ПФР предупредил о мошенничестве с «перерасчетом пенсий»
Пенсионный фонд России рассказал о резком росте случаев недобросовестных действий в отношении пенсионеров, которым навязывают платные услуги за «перерасчет пенсий».
BFM.ru 00:28
Экономика
Актуализированы сведения для самостоятельной проверки налоговых рисков
В разделе «Концепция системы планирования выездных налоговых проверок» размещены сведения по налоговой нагрузке и показателям рентабельности за 2019 год.
Главная книга вчера в 06:43
Гаджеты
Обзор Sapphire Pulse Radeon RX 5500 XT 8Gb (11295-01-20G). Оптимальная видеокарта для Full HD
Megaobzor.com вчера в 09:06
Общество
В Омской области резко увеличилось число зараженных коронавирусом
Еще один носитель COVID-19 скончался. За сутки в Омской области был выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом.
РИА ОмскИнформ 02:20