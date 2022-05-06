Lenta.ruSohu: нежелание Китая наращивать закупки российской нефти связано с ее качествомКитай не спешит покупать российскую нефть, пусть и с большой скидкой, по ряду причин.Lenta.ruКитай также не увеличивает закупки нефти из России со значительной скидкой из-за того, что придерживается уже заключенных ранее контрактов.РИА Новости"Китай не может выдвигать требования по изменению ранее установленной цены на нефть, так как в мировой торговле Китай поддерживает культуру соблюдения договорных обязательств и дорожит своей репутацией", - пишет автор.РИА НовостиЧетвёртая причина, выделенная автором публикации, - страх Пекина впасть в слишком большую зависимость от России в сфере энергетики.ЦарьградЧитать далееСвернутьПодробнее о событииSohu: Китай не торопится покупать российскую нефть по ряду причинФАН12:05Sohu: Китай не покупает российскую нефть из-за её качестваPravda.Ru11:57Китайский Sohu объяснил, почему Пекин не спешит наращивать закупку российской нефтиРИА Новости10:00Sohu: нежелание Китая наращивать закупки российской нефти связано с ее качествомLenta.ru11:36В Китае назвали причину, по которой Пекин не увеличивает объем закупаемой в РФ нефтиАБН11:31Sohu: Китай не спешит повышать объемы закупок нефти у России из-за требований к качеству и логистикиКомсомольская правда10:19Журналисты Sohu назвали причины неспешности Китая в вопросе закупок российской нефтиЭкономика сегодня11:54Показать ещёОценить158Поделиться