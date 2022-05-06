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Sohu: нежелание Китая наращивать закупки российской нефти связано с ее качеством

Китай не спешит покупать российскую нефть, пусть и с большой скидкой, по ряду причин.
Lenta.ru
Китай также не увеличивает закупки нефти из России со значительной скидкой из-за того, что придерживается уже заключенных ранее контрактов.
РИА Новости
"Китай не может выдвигать требования по изменению ранее установленной цены на нефть, так как в мировой торговле Китай поддерживает культуру соблюдения договорных обязательств и дорожит своей репутацией", - пишет автор.
РИА Новости
Четвёртая причина, выделенная автором публикации, - страх Пекина впасть в слишком большую зависимость от России в сфере энергетики.
Царьград

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