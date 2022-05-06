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Sohu: нежелание Китая наращивать закупки российской нефти связано с ее качеством

Несмотря на то, что в настоящее время цена на российскую нефть заметно снизилась, Китай не спешит закупать нефть со значительной скидкой по целому ряду причин, говорится в статье, опубликованной на китайском интернет-портале Sohu.
РИА Новости
На этом фоне российская нефть, цена на которую сейчас ниже, чем предлагают другие страны-экспортеры, на первый взгляд кажется выгодным приобретением.
РИА Новости
Китай также не увеличивает закупки нефти из России со значительной скидкой из-за того, что придерживается уже заключенных ранее контрактов.
РИА Новости
"Китай не может выдвигать требования по изменению ранее установленной цены на нефть, так как в мировой торговле Китай поддерживает культуру соблюдения договорных обязательств и дорожит своей репутацией", — пишет автор.
ПРАЙМ

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