Несмотря на то, что в настоящее время цена на российскую нефть заметно снизилась, Китай не спешит закупать нефть со значительной скидкой по целому ряду причин, говорится в статье, опубликованной на китайском интернет-портале Sohu.
"Китай не может выдвигать требования по изменению ранее установленной цены на нефть, так как в мировой торговле Китай поддерживает культуру соблюдения договорных обязательств и дорожит своей репутацией", — пишет автор.
Октябрьский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о признании информации на нескольких сайтах запрещенной на территории РФ, речь идет о российском андеграундном фильме "Зеленый слоник", картине "Ниндзя-убийца" сестер Вачовски и хорроре "Эксперимент за стеклом", сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Международная логистическая компания "СДЭК" дала пользователям из России возможность заказать консоль PlayStation 5 из Объединенных Арабских Эмиратов – заказ можно оформить на официальной странице компании.