Политика
ФАНСохранение Байкала обсудили в Государственной Думе. ФАН-ТВ
В Госдуме сегодня прошли парламентские слушания, посвященные выполнению поручений президента России «по сохранению озера Байкал».
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Депутат рассказал о ходе исполнения поручений президента по сохранению Байкала
Парламентская газета07:35
Природоохранная прокуратура: поручения президента по охране Байкала практически не выполняются
Общественное телевидение России10:11
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Минпромторг подготовил письмо в адрес Армении из-за срыва оружейного тендера, в котором участвовала российская компания Orsis, сообщил РБК источник в МИД России.
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Газета.Ru 09:32
Общество
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Имя оппонента Макгрегор не раскрыл. Россиянин Хабиб Нурмагомедов — чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе.
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Политика
Суд обязал Госдеп США обнародовать документы об отношениях с Украиной
Федеральный суд в Вашингтоне обязал Госдеп в 30-дневный срок обнародовать документы, касающиеся отношений администрации президента США Дональда Трампа с Украиной, передает AP.
Коммерсантъ вчера в 19:53
Финансы
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На Украине начали признавать ряд документов, выданных на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Lenta.ru 06:58
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В российских медицинских вузах увеличат количество бюджетных мест
В рамках национального проекта «Здравоохранение» глава Минздрава Вероника Скворцова предложила решить кадровый дефицит врачей с помощью увеличения бюджетных мест в вузах.
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Общество
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Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Экономика
Госдума одобрила продление заморозки накопительной пенсии до 2022 года
Госдума приняла в первом чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной пенсии еще на год — до 2022 года, сообщает «РИА Новости».
РБК 10:28
Кино
Александр Петров рассказал о съемках в «Тексте» и молчании в кадре
Дни24 вчера в 06:06
Общество
В Испании эксгумировали останки Франсиско Франко
Специалисты эксгумировали в четверг останки испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975), которые были захоронены в монументальном комплексе "Долина павших" близ Мадрида.
ТАСС 06:45
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» аномально дорожают второй день подряд
Рублевая цена обыкновенных акций компании обновила максимум с апреля 2006 г. При этом цена акций в долларах достигла максимума с апреля 2015 г. – $0,68 за бумагу.
Ведомости 07:17
Здоровье
Московский врач создал уникальный голосовой протез
Голосовой протез, созданный врачом городской клинической онкологической больницы № 1 Леонидом Кожановым, работает уже 12 лет без замены.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 09:55
Политика
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Владимир Путин пошутил с исполняющим обязанности президента Маврикия Парамасивума П. Ваяпури о месте России в рейтинге Doing Business.
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Футбол
Российская сборная поднялась в рейтинге ФИФА
Футбольная сборная России поднялась на пять позиций среди национальных команд в рейтинге ФИФА, сообщило издание «Свободная пресса».
Телеканал 360° 08:08
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
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В Татарстане маленький ребенок провалился в люк на улице. Видеозапись происшествия опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Lenta.ru 09:34
Технологии
Сотрудники Google обвинили компанию в слежке
Сотрудники компании Google заявили, что руководство использует специальную программу для контроля за ними.
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Екатерина Варнава снялась обнаженной
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В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу по отношению к Алексею Валуеву, которого в середине октября задержали по делу о государственной измене.
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Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
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Предполагаемый виновник ДТП в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали восемь человек, находился в федеральном розыске по делу о даче взятки.
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В Коми нашли останки древнейшего предка всех позвоночных
В Республике Коми нашли останки древнейшего предка наземных позвоночных организмов, в том числе и человека.
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