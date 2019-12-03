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Возвращение к проведение матчей по системе "осень-весна" для команд Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) было бы, скорее, приемлемым вариантом, заявил президент ПФЛ Андрей Соколов. Во вторник в Москве на внеочередном собрании ПФЛ поднимался вопрос о возвращении лиги на систему "весна-осень".
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Соколов: для клубов ПФЛ система «весна-осень» была бы приемлемой

РИА Новости07:49

Президент ПФЛ: в лиге идёт период простоя, переход на «весна-осень» обсуждается

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