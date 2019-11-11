Происшествия
РИА НовостиСоколова привезли на следственный эксперимент в бронежилете
Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, привезли в его квартиру на набережной реки Мойки для следственных действий. На кадрах видно, что историк одет в бронежилет и каску.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 17:54, Ашберн
Политика
В ЕК отреагировали на слова Путина о транзите газа через Украину
Ранее в ходе саммита БРИКС в Бразилии Путин заявил, что в вопросах транзита голубого топлива через Украину не все зависит от России, а потому риск его прекращения существует.
РИА Новости 14:13
Армия и оружие
Глава ВМС Украины пожаловался на российские «Калибры» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что за пять лет Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли — носители крылатых ракет «Калибр».
Daily Storm 00:51
Политика
Россия передала Норвегии осужденного за шпионаж норвежца Берга
Россия передала Норвегии Фруде Берга, осужденного за шпионаж и рекомендованного к помилованию.
БИЗНЕС Online 08:52
Энергетика
Польша объявила о будущем расторжении контракта с «Газпромом»
Польская нефтегазовая компания PGNiG уведомила "Газпром" о своем намерении прекратить контракт на покупку природного газа после истечения срока его действия.
Газета.Ru 14:03
Футбол
МЮ подготовил 200 млн фунтов на зимние трансферы
«Манчестер Юнайтед» подготовил 200 миллионов фунтов стерлингов на зимние трансферы, сообщает The Mirror.
Soccer.ru 15:19
Экономика
Американские индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды
Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 по итогам торгов в среду обновили исторические максимумы благодаря росту акций Disney, Nasdaq Composite при этом практически не изменился.
Интерфакс вчера в 00:54
Происшествия
Пилот севшего в кукурузном поле A321 скрывает имя от пассажиров
Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел успешно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта Жуковский, объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полёта.
RT на русском 02:20
Футбол
Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси
Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии.
Евро-футбол.ру 14:00
Наука
Сахар оказывает очень сильное влияние на воспаление в кишечнике
«Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием сахара и снижение потребления клетчатки приводит к увеличению популяции вредных микробов, таких как кишечная палочка, которые связаны с воспалением и дефектным иммунным ответом», - констатировала ученый.
MedikForum.ru вчера в 13:36
Армия и оружие
Помпео назвал правильным вывод части военнослужащих США из Сирии
Госсекретарь США Майк Помпео назвал правильным решение лидера страны Дональда Трампа о выводе части американских военнослужащих из Сирии.
Известия 16:09
Теннис
Медведев проиграл и лишил Надаля полуфинала Итогового чемпионата ATP
Россиянин Даниил Медведев уступил немцу Александру Звереву в заключительном матче группового этапа Итогового чемпионата Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Лондоне.
Lenta.ru 17:29
Общество
СМИ узнали об отравлении «Кротом» ученого-математика
Ученый-математик Олег Ивашев-Мусатов отравился средством для прочистки труб «Крот», выпив жидкость по ошибке, сообщают «Пятый канал» и РЕН ТВ.
РБК 12:46
Футбол
Экс-тренер «Мордовии» Максимов возглавит полтавскую «Ворсклу»
Полтавский клуб возглавит Юрий Максимов, последним местом работы которого была азербайджанская «Кешля».
Sports.ru вчера в 20:59
Шоу-бизнес
«Жирные ноги»: Алена Водонаева показала фото с лишним весом
Звезда много ела сладкое, жирное и мучное. Особенно налегала на картошку фри и молочные коктейли.
Lisa.ru 12:00
Политика
Помпео рассказал о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
РИА Новости 13:44
Авто
Во время краш-тестов Euro NCAP разбил четыре новинки автопрома
Европейская комиссия Euro NCAP провела краш-тесты четырех новинок автопрома.
Автоновости дня 13 ноября в 06:06
Шоу-бизнес
Андрей Малахов сообщил об исчезновении Татьяны Дорониной
Популярный телеведущий Андрей Малахов сообщил, что ему поступают тревожные звоночки от друзей главы МХАТ им. Горького Татьяны Дорониной, которая в последнее время перестала выходить на связь.
Bimru.ru 06:22
Политика
Экс-советник Трампа признан виновным в даче ложных показаний конгрессу
В США суд признал виновным Роджера Стоуна, бывшего советника президента США Дональда Трампа, по делу о даче ложных показаний конгрессу.
БИЗНЕС Online 14:27
Авто
По словам босса GM, популярность седанов снова вырастет
В течение последних нескольких лет, по всему миру все большую и большую популярность стали набирать кроссоверы, внедорожники и пикапы, а продажи классических седанов при этом стали падать.
CarsWeek.ru 00:24
Фигурное катание
Александра Трусова упала на Гран-при в Москве
Российская фигуристка, победительница этап Гран-при в Канаде Александра Трусова допустила забавное падение на турнире в Москве, который проходит на льду "Мегаспорта".
Российская газета 12:00
Армия и оружие
Минобороны заявило, что в российской армии нет мужеложства
Главное военно-политическое управление Минобороны РФ заявило, что в российской армии нет мужеложства, а все обещания военных "опустить" срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в воинской части 54160 в поселке Горный Забайкальского края, являются не более, чем оборотом речи, примененном в переносном значении.
Газета.Ru 15:09
Политика
Владимир Путин на саммите БРИКС отправил ряд важных сигналов Украине
Отвечая на вопросы журналистов по итогам саммита, Путин отправил Украине ряд важнейших сигналов.
Tochka Zрения 08:33
Футбол
Мхитарян обвинил тактику Эмери в своем уходе из «Арсенала»
Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян объяснил, почему тактика главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери вынудила его покинуть команду.
Матч ТВ 10:01
Происшествия
Отчим признался в убийстве пятилетней девочки в Крыму
На местонахождение тела указал отчим ребенка — он же признался в убийстве и рассказал, что после преступления пытался уехать из страны с младшим сыном, а когда ему не удалось это сделать, вызвал полицию и заявил, что девочка сама ушла из квартиры.
Газета.Ru 04:02
Технологии
PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео
В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Дни24 вчера в 06:32
Киберспорт
Valve изменила систему репортов в Dota 2
В сентябре 2019 года Valve провела волну блокировок в Dota 2. Баны получили игроки, которые использовали уязвимости клиента, чтобы получить преимущество в матчах.
CyberSport.ru 16:05
Политика
Помпео резко ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Политик заметил, что у стран не было идеальных отношений Государственный секретарь США Майк Помпео дал оценку словам президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" в Североатлантическом альянсе.
SM News 14:52